Expoclassic 2025 renova, qualifica e amplia a viagem no tempo com os carros que fizeram história

A Expoclassic 2025 renovou, qualificou e ampliou a viagem no tempo com os carros que fizeram história do setor automotivo mundial. Mais de 24 mil visitantes passaram pelos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, para ver 1.100 veículos clássicos, ícones que marcaram gerações. Para muitos visitantes, a sensação do ronco do motor antigo dos elegantes sedãs dos anos 50 aos ousados esportivos dos anos 80.

- Neste ano, pelo menos a metade dos 1.100 carros, motos, ônibus e caminhões participantes era novidade, resultado do trabalho de prospecção das raridades que fazemos permanentemente ao longo dos meses -, comemora vice-presidente do Veteran Car Club Novo Hamburgo, Evandro Scholles. A entidade foi a organizadora do evento.

Gerações marcadas

Os 1.100 veículos que movimentaram o evento no final de semana (22 a 24), foram 10% maior na comparação com a edição do ano passado. O setor de ônibus e caminhões teve 166 modelos, o dobro em relação a 2024. Pelos pavilhões da Fenac passaram 24 mil visitantes durante os três dias da Expoclassic.

Lembranças ...

A lembrança de histórias de ruas e estradas tomaram os pavilhões invadidos pelos visitantes que ignoraram a forte chuva de sábado e o movimento superou o da abertura, na sexta-feira. No domingo, com tempo firme, a público novamente lotou a maior mostra de veículos antigos em área coberta do Brasil. Como já é tradição, o show da banda The Travellers foi uma das atrações mais esperadas do último dia.

No segundo pavimento, 150 estandes comercializaram peças automotivas e objetos antigos. O número de veículos à venda foi recorde com 350 unidades. Os 154 caminhões e 12 ônibus tomaram a ala reservada aos veículos de transporte e ainda o estacionamento externo do segundo piso.

Os dois caminhões FNM, pioneiros da indústria automobilística brasileira, tiveram destaque especial. O D-9500 cabine Brasinca 1955, vermelho e branco, é o único no país, e com o D11 cabine Metro 1958 verde, vieram de São Paulo. O proprietário dos veículos, empresário Osvaldo Strada, deu entrevistas e explicou aos visitantes os principais detalhes técnicos dos veículos. Na cerimônia de premiação, Strada recebeu uma homenagem especial do clube.

As caravanas do exterior reforçaram o conceito internacional da Expoclassic. De Montevidéu e Melo, no Uruguai, vieram 15 pessoas a bordo de seis carros, um ônibus e um motorhome, todos antigos. A maioria mora na capital uruguaia e percorreram mais de dois mil quilômetros de ida e volta, em uma semana.

Um Ford Modelo T ano 1916, pertencente a um colecionador de Santa Rosa (RS), foi o modelo mais antigo da exposição.

Ousados esportivos

Como sempre, a ilha composta pelas Ferrari foi um dos espaços mais concorridos. As antigas 308 GTSI 1982, Mondial Spider 1983, Testarossa 1989 e F355 Berlinetta 1996 brilharam.

Diversos modelos marcaram a presença da Alfa Romeo, montadora italiana fundada em 1910 e que neste ano celebra seus 115 anos. A BMW teve 15 exemplares de diversas gerações.

Histórias para contar

Os 50 anos do começo da produção da Chevrolet Caravan, que coincide com a comemoração dos 100 anos da General Motors no Brasil foi marcado.

A cerimônia oficial de premiação entregou 115 troféus aos proprietários e representantes de carros, motos, picapes, ônibus e caminhões que se destacaram em suas categorias.

O The Best Internacional foi conquistado pelo Cadillac Biarritz 1958 conversível, pertencente ao empresário catarinense Jairo Silva.

Já o prêmio The Best Nacional foi vencido pelo Simca Chambord 1961, exemplar restaurado pelo próprio dono, Jonas Knorst, morador de Dois Irmãos, no Vale do Sinos.