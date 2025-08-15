Dakota, conceito Nightfall revela futura picape média Ram

A Dakota, a nova picape média Ram, chegará ao mercado brasileiro no começo de 2026. A picape será o segundo veículo da marca norte-americana desenvolvido para os países da América do Sul.
A apresentação do modelo conceitual Dakota Nightfall ocorreu nesta semana em São Paulo quando foi lembrada a história da picape produzida como Dodge Dakota entre 1998 e 2001.
Trabalho e lazer
A importância da marca Ram no mundo e na região para o conglomerado foi destacada pelo presidente da Stellantis América do Sul e responsável global pela Stellantis Pro One, Emanuele Cappellano.
- É uma referência no segmento, capaz de oferecer as picapes mais luxuosas, potentes e robustas do mercado, perfeitas para o trabalho, para o lazer e também para o dia a dia – afirmou o executivo.
Hub de picapes
A nova Ram será produzida em Córdoba, na Argentina, onde será lançada no último trimestre do ano. No Brasil, a chegada deverá ocorrer no primeiro trimestre, possivelmente em fevereiro. Concorrerá principalmente com a Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10 e Nissan Frontier.
O hub argentino de picapes da Stellantis recebeu recentemente investimentos de US$ 385 milhões (cerca de R$ 2 bilhões) para desenvolvimento e produção de novos veículos e produtos. A Dakota compartilhará componentes com a Fiat Titano que já é montada no local.
Design ousado
Desenvolvida a partir da arquitetura da chinesa Changan Hunter, que também originou a picape da marca italiana, a Dakota Nighfall conceitual valoriza design ousado com visual forte.
A generosa grade do radiador com o nome Ram gravado no centro, o conjunto óptico e o capô esportivo com entrada de ar superior iluminada por três pontos de luz laranja marcam a frente.
Os faróis full LED são ligados por uma faixa luminosa em LED. Os auxiliares de neblina também são em LED. No para-choque, gancho de reboque, guincho elétrico e protetor inferior e elementos em tom bronze reforçam o visual do modelo conceitual.
Aventura fora-de-estrada
A suspensão elevada da marca Fox, as rodas de liga-leve de 18” com beadlock (sistema que fixa o pneu à roda para que não se solte em condições extremas), pneus todo-terreno de 33 polegadas e molduras pretas dos para-lamas, para-choques e retrovisores marcam as laterais.
O estepe aparente fixado em um Rambar exclusivo com luzes em LED para uso fora-de-estrada, as lanternas também em LED, o logo Ram na tampa e o para-choque com ganchos de reboque completam o conjunto.
A pintura da Dakota Nightfall Concept e os grafismos são exclusivos.
A Ram não revelou o conjunto propulsor e detalhes da Dakota. Como a nova picape compartilhará a arquitetura e componentes com a Fiat Titano, será equipada com o motor 2.2 turbodiesel de 200 cv de potência e força (torque) e 45,9 kgfm que atua com a transmissão automática de oito velocidades e a tração integral 4x4.