Dakota, conceito Nightfall revela futura picape média Ram

Picape conceitual mostra principais características da futura Ram Dakota. GILBERTO LEAL

A Dakota, a nova picape média Ram, chegará ao mercado brasileiro no começo de 2026. A picape será o segundo veículo da marca norte-americana desenvolvido para os países da América do Sul.

A apresentação do modelo conceitual Dakota Nightfall ocorreu nesta semana em São Paulo quando foi lembrada a história da picape produzida como Dodge Dakota entre 1998 e 2001.

Leia Mais Leapmotor, venda de veículos eletrificados na contagem regressiva

Trabalho e lazer

Dakota compartilhará a arquitetura com a picape Fiat Titano. Ram / Divulgação

A importância da marca Ram no mundo e na região para o conglomerado foi destacada pelo presidente da Stellantis América do Sul e responsável global pela Stellantis Pro One, Emanuele Cappellano.

- É uma referência no segmento, capaz de oferecer as picapes mais luxuosas, potentes e robustas do mercado, perfeitas para o trabalho, para o lazer e também para o dia a dia – afirmou o executivo.

Hub de picapes

Rambar com luzes em LED para uso fora-de-estrada. Ram / Divulgação

A nova Ram será produzida em Córdoba, na Argentina, onde será lançada no último trimestre do ano. No Brasil, a chegada deverá ocorrer no primeiro trimestre, possivelmente em fevereiro. Concorrerá principalmente com a Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10 e Nissan Frontier.

O hub argentino de picapes da Stellantis recebeu recentemente investimentos de US$ 385 milhões (cerca de R$ 2 bilhões) para desenvolvimento e produção de novos veículos e produtos. A Dakota compartilhará componentes com a Fiat Titano que já é montada no local.

Leia Mais Titano 2026 avança com novos motor e câmbio, mais conectividade e melhor desempenho

Design ousado

Faróis full LED ligados por moldura e barra luminosa em LED. Ram / Divulgação

Desenvolvida a partir da arquitetura da chinesa Changan Hunter, que também originou a picape da marca italiana, a Dakota Nighfall conceitual valoriza design ousado com visual forte.

Visual ousado com entradas de ar no capô esportivo. Ram / Divulgação

A generosa grade do radiador com o nome Ram gravado no centro, o conjunto óptico e o capô esportivo com entrada de ar superior iluminada por três pontos de luz laranja marcam a frente.

Os faróis full LED são ligados por uma faixa luminosa em LED. Os auxiliares de neblina também são em LED. No para-choque, gancho de reboque, guincho elétrico e protetor inferior e elementos em tom bronze reforçam o visual do modelo conceitual.

Leia Mais Rampage 2026 tem atualizações pontuais e redução de versões e preços

Aventura fora-de-estrada

Lanternas em LED e para-choque com ganchos de reboque.

A suspensão elevada da marca Fox, as rodas de liga-leve de 18” com beadlock (sistema que fixa o pneu à roda para que não se solte em condições extremas), pneus todo-terreno de 33 polegadas e molduras pretas dos para-lamas, para-choques e retrovisores marcam as laterais.

Estepe aparente reforça o visual aventureiro para uso em qualquer terreno. GILBERTO LEAL

O estepe aparente fixado em um Rambar exclusivo com luzes em LED para uso fora-de-estrada, as lanternas também em LED, o logo Ram na tampa e o para-choque com ganchos de reboque completam o conjunto.

A pintura da Dakota Nightfall Concept e os grafismos são exclusivos.

Suspensão elevada, para-lamas alargados e santantônio integrado.