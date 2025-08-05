Conheça os carros mais vendidos no Brasil em julho de 2025

Volkswagen Polo foi novamente o carro mais vendido no mês. GILBERTO LEAL

A venda de veículos saltou em julho. A Fiat manteve a liderança por 55 meses, o Volkswagen Polo foi novamente o carro mais vendido no mês e a Fiat Strada no ano. O resultado foi decorrência da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos básicos e mais sustentáveis e dos três dias a mais de julho do que junho.

A entrada em vigor do Programa Carro Sustentável, que reduziu a partir de 10 de julho, a carga tributária de automóveis mais eficientes e acessíveis antecipou decisões de compra está entre os fatores positivos para o desempenho na opinião do presidente da Fenabrave (entidade dos concessionários), Arcelio Junior.

Além dos três dias úteis a mais de julho, o executivo aponta o impacto da nova política de IPI para automóveis que reduziu os preços dos veículos de entrada. A medida deve refletir nos emplacamentos do restante do ano, o que garantirá o crescimento estimado pela Fenabrave de 5%.

Marcas mais vendidas

Fiat Strada mantém a liderança no resultado acumulado do ano. Fiat / Divulgação

A Fiat manteve a liderança de 55 meses com 50.604 unidades e participação de 22,01%, quase nove mil unidades à frente da segunda colocada. A montadora de Betim (MG) colocou três entre os cinco carros mais vendidos e também foi a líder dos segmentos de hatchs pequenos, picapes compactas e intermediárias e vans compactas.

A Volkswagen manteve a segunda posição com 41.630, participação de 18,10%, o carro mais vendido e dois carros entre os cinco preferidos. mais vendidos. Foi seguida pela General Motors – 24.441 emplacamentos e 10,63, Toyota – 17.921 e 7,52%, que trocou de posição com a Hyundai – 16.572 e 7,21%. Jeep, Renault, BYD, Nissan e Honda completaram as dez marcas mais vendidas em julho.

As chinesas continuam avançando no mercado brasileiro. A BYD passou para a oitava posição com 9.603 registros e 4,22% de participação. A também GWM também cresceu e foi a 13ª posição com 3.932 emplacamentos e 1,71%.

Ranking das marcas

BYD Song Plus, novo SUV da marca chinesa que avançou para oitava posição em julho. GILBERTO LEAL

Posição, unidades e participação

1º Fiat 50.604 – 22,01%

2º Volkswagen 41.630 - 18,10%

3º General Motors 24.441 - 10,63%

4º Toyota 17.921 – 7,52%

5º Hyundai 16.752 - 7,21%

6º Jeep 9.960 – 4,33%

7º Renault 9.862 - 4,29%

8º BYD 9.603 - 4,22%

9º Nissan 7.939 – 3,42%

10º Honda 7.433 – 3,21%

Fonte: Fenabrave

Automóveis e comerciais

Fiat Argo voltou à terceira posição entre os carros preferidos. Fiat / Divulgação

A venda de 243.225 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus saltou 14,25% em relação a junho e 0,80% com o mesmo mês de 2024. Foram 229.948 automóveis e comerciais leves, mais 13,75% e 1,18% e 13.277 caminhões e ônibus, mais 23.70% menos 5,43%%.

Os 181.787 automóveis aumentaram 14,24% e 2,11% e os 48.161 comerciais leves mais 11,91% e menos 2,20%. Já os 10.523 caminhões saltaram 25,66% em julho na comparação com junho mas caíram 5,02% em relação ao mesmo mês de 2024. Os 2.754 ônibus subiram 16,74% sobre junho e caíram 5,54% considerando julho do ano passado.

O Polo foi carro mais vendido em julho. Por 45 unidades superou a Strada. O Volkswagen teve 12.940 registros contra 12.895 da Fiat. O Argo, com 9.966 emplacamentos, trocou de posição com Volkswagen T-Cross, que foi o quarto com 9.022, seguido pelo também Fiat Mobi – 8.099.

Toyota Corolla Cross consolida posição entre os utilitários esportivos mais vendidos no país. GILBERTO LEAL

O Volkswagen T-Cross liderou os utilitários esportivos e ficou em quarto na geral, seguido pelo Hyundai Creta, sétimo na geral. O Toyota Corolla Cross repetiu o bom desempenho dos últimos meses e ficou entre os dez mais vendidos.

Dos 25 carros mais vendidos, 13 foram utilitários esportivos, seis foram hatchs, quatro picapes e dois sedãs.

Dos 10 carros mais vendidos em junho, três foram Fiat (Strada, Argo e Mobi), dois Chevrolet (Onix e Tracker) e Volkswagen (Polo e T-Cross) e um Toyota (Corolla Cross) e Nissan (Kicks).

Ranking geral

Hyundai Creta trocou a sexta posição com o Chevrolet Onix. Hyundai / Divulgação

Carro registro

1°) Volkswagen Polo 12.940

2°) Fiat Strada 12.895

3°) Fiat Argo 9.966

4°) Volkswagen T-Cross 9.022

5°) Fiat Mobi 8.099

6°) Hyundai Creta 7.856

7°) Chevrolet Onix 7.689

8°) Chevrolet Tracker 6.974

9°) Toyota Corolla Cross 6.866

10°) Nissan Kicks 6.341

11°) Fiat Fastback 6.207

12°) Volkswagen Nivus 5.777

13°) Volkswagen Saveiro 5.696

14°) Hyundai HB20 5.519

15°) Toyota Hilux 5.370

16°) Jeep Compass 4.935

17°) Fiat Pulse 4.836

18°) Honda HR-V 4.086

19°) Fiat Toro 3.985

20°) Volkswagen Virtus 3.863

21°) Caoa Chery Tiggo 7 3.721

22°) Jeep Renegade 3.711

23°) Renault Kwid 3.546

24°) Volkswagen Tera 3.244

25°) Toyota Corolla 3.182