Commander 2026 tem visual renovado, mais tecnologia e preço reduzido

Atualizado, Commander tem redução de preços nas cinco versões. GILBERTO LEAL

O visual renovado, a tecnologia atualizada e a redução de preço garantem a competividade do Commander 2026. O utilitário esportivo Jeep de sete lugares avança na condução, na segurança e no uso fora-de-estrada. Com cinco configurações e preço reduzido em até R$ 19 mil, o Jeep Commander 2026 custa de R$ 220.990, na versão de entrada Longitude T270, a R$ 324.990, na topo de linha a Blackhawk Hurricane.

Com opções de motores turbo flex, a gasolina e turbo diesel, a atualização do Jeep desenvolvido no país e lançado em 2021, além do visual, valorizou a segurança e o uso em qualquer terreno. Bem equipado em todas as versões, o Commander conta com recursos de apoio à condução semiautônoma nível 2.

Visual atualizado

Redesenhados, o conjunto óptico com faróis e assinatura em LED, a grade frontal mais estreita com destaque às tradicionais sete fendas e o para-choque dianteiro atualizaram a frente. Os apliques em preto brilhante e cinza fosco diferenciam as versões.

As bases dos para-choques e dos para-lamas são na cor da carroceria e em plástico sem pintura e as novas rodas de 18 e 19 polegadas conforme a configuração. As lanternas traseiras interligadas em LED completam o visual renovado do Commander.

Segurança reforçada

Detalhes personalizam o interior das cinco configurações. Jeep / Divulgação

A câmera 360º nas versões Overland e Blackhaw e o câmbio rotary shifter, que substitui a alavanca tradicional por um comando giratório, na Overland turbodiesel e na Blackhawk Hurricane são as principais novidades no interior. A Limited traz novos detalhes em cinza.

Tecnologias de apoio à direção autônoma ADAS de nível 2 equipam todas as versões do Commander. São recursos como controle eletrônico de velocidade adaptativo, alertas de colisão com frenagem automática e de mudança de faixa, detecção de ponto cego e de tráfego cruzado, frenagem de emergência para pedestres, ciclistas ou motociclistas, detector de fadiga do motorista, reconhecimento de placas de velocidade e comutação automática de faróis.

Conforto e conectividade

Quadro de instrumentos e multimídia com telas digitais de 19m5" e 10,1". Jeep / Divulgação

O quadro digital de instrumentos conta com tela de 10,25”. A central multimídia de 10,1” sensível ao toque e comando de voz com Alexa integrada, permite a consulte diversas funções do veículo. O Wi-Fi Hotspot é gratuito por 12 meses. A partir da versão Limited, o SUV conta com o sistema Adventure Intelligence Plus que permite o monitoramento em tempo real do veículo.

As versões 4x4 contam com seletor de terrenos, controle de descida e páginas off-road no painel.

Propulsores turbo

Commander mantém os motores 1.3 turbo flex, Multijet 2.2 turbo diesel e Hurricane 2.0 turbo a gasolina. GILBERTO LEAL

O Commander mantém as três opções de motorização. O 1.3 turbo flex de 176 cv de potência e força (torque) de 27,5 kgfm com gasolina ou etanol atua com o câmbio automático de seis velocidades e 4×2. O Multijet 2.2 turbo diesel de 200 cv e 45,8 kgfm e o Hurricane 2.0 turbo a gasolina de 272 cv e 40,8 kgfm atuam combinados com o câmbio de automático de nove velocidades e tração 4×4 Jeep Active Drive Low e seletor de terrenos.

O Commander acompanha os irmãos Jeep no país com cinco anos de garantia e assistência 24h em todo território nacional.

Versões e preços

As rodas são de 18" e 19" personalizadas para cada versão. GILBERTO LEAL

Jeep Commander 2026

Longitude T270 – R$ 220.990

Bem completa, configuração de entrada teve preço reduzido em R$ 19 mil. Jeep / Divulgação

Ar-condicionado digital de duas zonas, quadro digital de instrumentos de 10,15”, central multimídia de 10,1” interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio, bancos em ciuro preto, terceira fila de bancos, faróis em LED, rodas de 18’’, lanternas traseira interligadas com assinatura em LED, seis airbags, Adas nível 2

Limited T270 – R$ 246.990

Limited tem novos recursos de apoio à condução segura. Jeep / Divulgação

Mais bancos, painel e laterais das portas em couro e suede preto e cinza, banco do condutor com ajustes elétricos, Adventure Intelligence com Alexa integrada, recarga do celular por indução, som Harman Kardon, sete airbags,monitoramento de ponto cego, rodas de 18”.

Overland T270 – R$ 273.990

As versões Overland turbo flex e turbo diesel ganharam câmera 360º. Jeep / Divulgação

Acrescenta bancos em couro e suede marrom, o do condutor também com memória e o do passageiro com ajustes elétricos, teto solar panorâmico, abertira elétrica do porta-malas, molduras inferiores pintadas, roda de 19’’ e câmera 360°

Overland 2.2 Turbodiesel – R$308.490

A Overland turbo diesel tem novos recursos para o uso em qualquer terreno. Jeep / Divulgação

Turbodiesel de 200 cv, soma câmbio rotary shift, páginas off-road, tração 4x4 active drive low, seletor de terrenos.

Blackhawk Hurricane – R$ 324.990

Além do motor Hurricane, detalhes exclusivos personalizam a opção topo de linhaBlackhawk. Jeep / Divulgação

Motor Hurricane 2.0T de 272 cv, mais acabamentos em preto, bancos com detalhes exclusivos, páginas de desempenho, rodas de 19’’, pinça de freio vermelhas.

Asfalto, pedra e terra

Paisagem montanhosa próxima a Cordilheira dos Andes. GILBERTO LEAL

A paisagem montanhosa, os lagos, os rios secos e a proximidade da Cordilheira dos Andes entre Mendoza e Potrerillos, um departamento de Luján de Cuyo, permitiram experimentar a versatilidade do Commander no asfalto e fora-de-estrada.

O comportamento do Blackhawk foi perfeito. O topo de linha rodou tranquilo nas boas e movimentadas rodovias argentinas da região de Mendoza que levam à fronteira com o Chile.

O comportamento da Blackhawk estimulou a condução. Jeep / Divulgação

O motor Hurricane combinado com o câmbio automático de nove velocidade estimulou a condução. Nos trechos sinuosos, a suspensão independente nas quatro rodas – McPherson na frente e multilink atrás -, firme sem comprometer o conforto, permitiu rodar sempre nos limites de velocidade. Nos poucos trechos irregulares absorveu vem as irregularidades do pavimento.

Sobrou potência e força para o motor Hurricane 2.0 turbo. GILBERTO LEAL

Apesar das quase duas toneladas do Commander, bastou controlar o acelerador para as trocas de marchas suaves com as acelerações e retomadas rápidas de velocidade. O bom isolamento acústico garantiu o baixo nível de ruíido e permitiu conversar e curtir o som Harman Kardon.

Rio seco

Overland encarou areia, terra, pedra e ate um rio seco. Jeep / Divulgação

As trilhas de areia, terra, pedra e de um rio seco nesta época do ano, não pararam o Overland 2.2 Turbodiesel. Os 200 cv e a força de 45,8 kgfm do motor Multijet combinados com o câmbio automático de nove velocidades e a tração 4x4 com seletor de terrenos atenderam tranquilos as necessidades do utilitário esportivo.

O Jeep encarou as trilhas leves com a mesma versatilidade do asfalto. A suspensão bem calibrada e os recursos eletrônicos facilitam a condução nos terrenos mais adversos.