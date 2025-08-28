Audi A5, a combinação do conforto, tecnologia e desempenho

Nova geração do Audi A5 Sedan avança no conforto, tecnologia e desempenho. GILBERTO LEAL

O Audi A5 Sedan combina conforto, tecnologia e desempenho. Com visual renovado, maior e mais potente, na terceira geração é o primeiro modelo montado sobre a plataforma premium a combustão (PPC) disponível no país. Em versão única, o Audi A5 Sedan 2.0 TFSI Performance S edition quattro tem preço de R$ 379.990.

O novo compartilha a evolução dos esportivos elétricos da Audi no design, interior e tecnologia. As linhas mais fluidas e orgânicas predominam no visual com vincos suaves e superfícies amplas e limpas.

Linhas fluidas e superfícies limpas valorizam visual esportivo. Audi / Divulgação

O sedan esportivo cresceu por fora e por dentro, ficou mais comprido e largo e ganhou maior distância entre eixos. Com 4,829 metros de comprimento, 1,410 m altura, 2,099 m de largura com retrovisores, a distância entre eixos é de 2,892 m. O porta-malas leva 445 litros e o tanque de combustível tem capacidade de 56 litros.

Design esportivo

Grupo óptico full-LED, grade tridimensional com logo no centro. Audi / Divulgação

Os faróis afilados full-LED plus, a grade mais larga e estreita com o centro favo de mel tridimensional e as entradas de ar no para-choque personalizam o visual esportivo.

Rodas de 20" e pneus 245/35 R20. GILBERTO LEAL

As rodas Audi Sport são de 20 polegadas e os pneus 245/35 R20. As lanternas em LED Pro interligadas por uma faixa abaixo do spoiler e as saídas de escapamento retangulares completam o conjunto.

Leia Mais Expoclassic 2025 renova, qualifica e amplia a viagem no tempo com os carros que fizeram história

Conforto e conectividade

Sofisticado revestimento em couro e detalhes em alumínio e preto brilhante.

O interior valoriza o conforto, o espaço e a conectividade. O revestimento em couro e couro sintético, costuras contrastantes, detalhes em alumínio escovado e preto brilhante. A iluminação ambiente é costumizável em 30 cores e o teto panorâmico tem vidro com transparência selecionável.

Instrumentos e multimidia com telas digirais interligadas de 11,9" e 14,5". Audi / Divulgação

O display panorâmico curvo integra o quadro digital de instrumentos e o multimidia com telas de 11,9 e 14,5 polegadas. A conexão com Amdroid Auto, Apple CarPlay e aplicativos é sem fio e a recarga de clular por indução. O ar-condicionado automático digital é de duas zonas e o sistema de som conta com 10 alto.

De 0 a 100 km/h em 5,9 segundos e velocidade máxima de 210 km/h por limitação eletrônica. Audi / Divulgação

O conjunto propulsor do novo A5 combina o motor de quatro cilindros 2.0 turbo FSI de 272 cv de potência e força (torque) de 40,8 kgfm com a transmissão S tronic de sete velocidades, a tração quattro com tecnologia Ultra e o sistema start/stop. O sedã acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos e chega a velocidade máxima de 210 km/h limitada eletronicamente.

O consumo do A5 pelo Inmetro é de 8,7 km/l na cidade e 11,5 km/l na estrada.

Leia Mais GWM Haval H9 e Poer P30 entram em pré-venda

Ruas e estradas

Ótimo comportamento dinâmico Audi / Divulgação

A terceira geração do A5 evoluiu no comportamento nas ruas e estradas. Além do visual renovado, os aperfeiçoamentos internos e os recursos eletrônicos de direção semiautônoma facilitaram a condução com conforto e segurança.

A sofisticação, a tecnologia e o desempenho do A5 foram avaliados nas ruas de São Paulo e nas rodovias que levam à região de Vinhedo. Silencioso na cidade, ótimo no pavimento regular, rodamos com conforto e segurança.

A tecnologia facilita a condução segura. Audi / Divulgação

O conjunto propulsor com o motor turbo, o câmbio automático de dupla embreagem e a tração integral quattro garantiram potência e força adequadas às ruas e estradas. Acelerações e retomadas de velocidade foram rápidas com potência e força lineares no trânsito urbano e rodoviário.

Lanternas ligadas por faixa em LED e escapamento retangular duplo. Audi / Divulgação

Bem calibrada, a suspensão independente nas quatro rodas absorveu asa irregularidades do pavimento e garantiu perfeita estabilidade nas mais diversas condições. Os recursos eletrônicos facilitaram a condução e o comportamento dinâmico do A5.