Amarok tem Edição Limitada Barretos 70 Anos 

A Amarok Edição Limitada Barretos 70 Anos, série especial alusiva à tradicional Festa do Peão de Barretos, esgotou as 200 unidades em menos de 24 horas. Baseada na versão Extreme e personalizada por detalhes visuais e internos, a Volkswagen Amarok Edição Limitada Barretos 70 Anos custa R$ 389.990.
Além da edição exclusiva Barretos, a Volkswagen levou para o tradicional evento a Amarok nas configurações Highline e Extreme. No primeiro final de semana do evento, a picape média teve mais de 800 pedidos, dos quais 200 da série especial.
A picape Volkswagen é veículo oficial do evento sertanejo e de rodeio de Barretos, no interior paulista, que começou no dia 21 e se encerra neste domingo (31). A série especial reforça a presença da marca alemã com o mundo agro e a tradição sertaneja.
Baseada na versão Extreme, a Amarok Edição Limitada Barretos 70 Anos traz detalhes visuais e no interior exclusivos. As 200 unidades da picape média compartilham a cor Moonstone, antes restrita aos Nivus e Saveiro.
Detalhes visuais e internos
Capota marítima, amortecedor na tampa da caçamba, adesivo lateral alusivo a Barretos e badges laterais e traseiro com o logo da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos completam o visual. O número da unidade, o logo comemorativo, posicionado próximo à manopla de câmbio, e os tapetes de borracha complementam o interior.
A Amarok Barretos 70 Anos mantém as principais características da configuração Extreme que reforçam o apelo visual e o uso fora-de-estrada. Volante multifuncional com aletas para a troca sequencial de marchas, bancos com revestimento parcial em couro e ar-condicionado de duas zonas destacam o interior.
A grade frontal com faixa em LED, as rodas de liga leve de 20 polegadas, as pedaleiras esportivas, a capa dos retrovisores em preto, os estribos laterais e o santoantônio com badge Extreme estão entre os detalhes visuais externos.
O conjunto propulsor combina o motor V6 3.0 turbodiesel de 258 cv e força (torque) de 59,1 kgfm com a transmissão automática de oito velocidades e tração integral 4Motion.