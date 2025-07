Novo conjunto propulsor valoriza o desempenho da Titano. Fiat / Divulgação

A Titano 2026 mudou. E muito. O novo conjunto propulsor e os aperfeiçoamentos na conectividade e sistemas de direção, suspensão, tração e freios melhoraram o desempenho da a picape Fiat que ganhou competitividade para buscar o seu espaço. Com três configurações, a Fiat Titano 2026 tem preços a partir de R$ 233.990, na versão de entrada Endurance, a R$ 285.990, na topo de linha Ranch.

Agora fabricada em Córdoba, na Argentina, apesar de manter o mesmo visual, a evolução da Titano foi significativa, em especial no conjunto propulsor. A picape ganhou também melhor dirigibilidade, mais conforto tecnologia e segurança.

A picape media compartilha o motor com a também Fiat Toro, o utilitário esportivo Jeep Commander e a picape Ram Rampage. O Multijet 2.2 turbo diesel de 200 cv de potência e força (torque) de 45,88 kgfm atua combinado com os câmbios manual de seis marchas e automático de oito velocidades.

Avanço geral

Nas configurações Ranch e Volcano com o câmbio automático, pelos dados da Fiat, a Titano ficou 16% mais econômica em relação ao modelo anterior no ciclo urbano fazendo 9,9 km/l e 17% na estrada com 10,8 km/l. A aceleração de 0 a 100 km/h melhorou 20% e passou para 9,9 segundos.

A nova calibração da suspensão melhorou o conforto e estabilidade em terrenos irregulares. A direção, agora elétrica, também melhorou o conforto e a dirigibilidade em terrenos diversos, principalmente nas manobras.

Segurança reforçada

Titano Ranch 2026 tem novos recursos eletrônicos ADAS.

A Titano 2026 traz novos recursos de apoio à condução e à segurança do ADAS na versão Ranch como controle eletrônico de velocidade adaptativo, frenagem automática de emergência e monitoramento de ponto cego.

A picape média Fiat conta com freios a disco nas quatro rodas e a nova tração integral permanente. O sistema permite a troca automática entre a tração traseira e a tração integral 4X4, o que garante melhor desempenho e mais segurança em qualquer tipo de superfície.

Com seis airbags, a Titano conta com alerta de saída de faixa, assistente de descida, detector de pressão dos pneus, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e o Trailer Swing Control, que melhora a estabilidade ao rebocar. Ainda freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem.

Interior personalizado

O interior escurecido personalizado em cada configuração.

O interior atualizado traz novo console central com alavanca de câmbio tipo manche e o freio de mão eletrônico. soluções que otimizaram o espaço entre os bancos do condutor e passageiro.

Na Ranch, o novo quadro de instrumentos tem tela colorida de 7”. A central multimídia com tela de 10” interativa com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, que pode ser personalizada, conta com uma página exclusiva para condução fora de estrada.

Volante multifuncional e multimídia com tela de 10".

A câmera 360° off-road é ativada automaticamente quando obstáculos são detectados durante a direção. O sistema conta com quatro câmeras que mostram o entorno do veículo.

O skidplate frontal ganhou nova cor e na versão Ranch, os sensores do sistema ADAS. Para combinar com a nova cor do skidplate, os para-choques traseiros também passam a ter detalhes na mesma cor.

Com 5,330 metros de comprimento, 2,221 m de largura e 1,897 m de altura, a distância entre eixos é de 3,180 m. A altura do solo é de 23,5 milímetros e os ângulos de entrada, de 29º e saída de 27°.

Mais de 40 acessórios originais desenvolvidos pela Mopar. GILBERTO LEAL

Na linha 2026, todas as versões contam com protetor de caçamba.

Cinza Silverstone e branco Alaska são as novas cores disponíveis nas versões Volcano e Ranch.

A Titano conta com mais de 40 acessórios originais desenvolvidos pela Mopar.

Surpresa na pista

Evolução no desempenho, conforto, condução e segurança.

O comportamento da Titano surpreendeu. A evolução no desempenho, conforto, dirigibilidade e segurança foi provado na rápida avaliação realizada no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG).

Na pista com retas de alta velocidade e curvas acentuadas, a picape provou os aperfeiçoamentos com desempenho bem superior em relação ao modelo anterior.

O novo motor 2.2 turbodiesel Multijet caiu perfeito na Titano. Acelerações vigorosas e respostas rápidas sobrando potência e força. No modo Sport, o comportamento foi ainda mais forte.

A direção elétrica, leve nas manobras e firme mas velocidades mais elevadas garantiu perfeito controle da picape e facilitou as manobras na pista de slalon.

A nova suspensão é versátil em qualquer terreno.

A nova suspensão provou sua versatilidade com os novos ajustes. Perfeita estabilidade no asfalto com a mínima rolagem da carroceria nas curvas de alta velocidade.

Na pista que reproduz os diversos tipos de pavimento com como buracos, quebra-molas e lombadas, absorveu as irregularidades do piso sem comprometer o conforto interno. O isolamento acústico também evoluiu.

Três configurações para o trabalho e o lazer.

Fiat Titano 2026

Titano Endurance MT – R$ 233.990

Volcano AT – R$ 263.990

Ranch AT – R$ 285.990

