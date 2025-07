Frente robusta do utilitário esportivo teve principal atualização. Ford / Divulgação

O Territory 2026 traz atualização no visual, interior e equipamentos. A nova geração do utilitário esportivo Ford mantém o conjunto propulsor e o preço do modelo anterior. O novo Ford Territory 2026 Titanium tem preço de R$ 215.000.

A nova frente é a principal atualização visual do utilitário esportivo Ford importado da China. O interior ganhou novos bancos com aquecimento e resfriamento e avançou na conectividade com novas telas.

Com 4,685 metros de comprimento, a largura é de 1..935 m e a altura de 1.706 m. A distância entre eixos é de 2,67 m.

Visual renovado

Faróis, grade, logotipo e para-choque e rodas redesenhados.

O conjunto óptico com faróis full-LED em L separados pela grade preta com detalhes cromados, o para-choque e logo Ford redesenhados projetam uma frente robusta.

As rodas esportivas de 19” com acabamento escuro e cromado, os pneus 235/50 T19 e as maçanetas cromadas marcam as laterais. O para-choque traseiro redesenhado completa o conjunto.

Sofisticado interior

Volante multifuncional e telas de instrumentos e multimídia de 12,3".

Acesso por aproximação e partida por botão, o sofisticado interior escuro com faixas marrom valoriza os bancos com ajustes elétricos, acabamento micro perfurado, novos encostos de cabeça, aquecimento e resfriamento. Volante multifuncional e seletor de marchas rotativo, o ar-condicionado digital é de duas zonas com saídas para a segunda fila de bancos e a luz ambiente de LED configurável em 26 cores.

Interior revestido em couro e teto solar panorâmico elétrico.

As telas de 12,3” do quadro digital de instrumentos e do multimídia ganharam novos grafismos e softwares, ajustados às preferências do brasileiro. A conexão com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos é sem fio. O novo sistema de áudio tem efeito 3D, a recarga do celular por indução e o sistema conta ainda com três portas USB-C, uma porta USB-A e tomada de 12 V.

O aplicativo FordPass permite partida remota e agendada, travamento e abertura de portas, alertas e status do veículo, entre outras informações. Permite ainda agendamento de serviços online, leva e traz, Guia 360, sistema Ford Concierge e aviso de manutenção.

Propulsão e tecnologia

Novas rodas de 19". aerofólio e lanternas redesenhadas em LED.

O conjunto propulsor mantém o motor 1.5 turbo de 169 cv de potência e força (torque) de 25,5 kgfm combinado com o câmbio automatizado de dupla embreagem e sete velocidades e tração dianteira. Com quatro modos de condução – Normal, Eco, Trilha e Esportivo – conta com sistema start/stop e freio eletrônico auto-hold.

Pelos dados da Ford, o consumo de combustível, apenas com gasolina, é de 8,8 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada.

O Territory conta com recursos de apoio à condução e à segurança como controle eletrônico de velocidade adaptativo, frenagem autônoma de emergência, monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de permanência e centralização em faixa e seis airbags. Traz ainda com câmera 360°, assistente de partida e descida em rampa, entre outros.

Amplo espaço

Porta-malas leva de 448 a 1.422 litros com banco traseiro rebatido.

O porta-malas leva de 448 litros a 1.422 litros com o banco traseiro rebatido. Com acionamento elétrico, tem regulagem do ângulo de abertura e sistema antiesmagamento.