Onix, Onix Plus, Tracker, Spark EUV e Captiva EV puxam os lançamentos Chevrolet do semestre

A apresentação simultânea dos Onix, Onix, Tracker, Spark EUV e Captiva EV puxam os lançamentos Chevrolet no segundo semestre. Os cinco novos veículos a combustão e eletrificados renovam e ampliam a linha de modelos da General Motors que comemora os 100 anos de atuação no país.

A atualização dos modelos mais comercializados e a ampliação da linha de veículos elétricos que passam a integrar o portfólio Chevrolet são destacados pelo presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro.

- Assim, reforçamos nossa presença nos segmentos mais estratégicos do mercado e entregamos o que o brasileiro prioriza: design inteligente, tecnologias inovadoras e excelente performance. Tudo isso com o respaldo de uma marca confiável e a excelência de uma ampla rede de concessionárias", ressalta Chamorro.

Nacional atualizado

Tracker 2026 traz atualizações visuais, no interior, conectividade e segurança.

O Novo Tracker será o primeiro veículo que chega aos concessionários Chevrolet do país. A assinatura luminosa em dois níveis, a grade e o para-choque marcam a nova identidade frontal do utilitário esportivo e também aprimora a aerodinâmica. As rodas e lanternas reestilizadas completam o conjunto.

O acabamento interno evoluiu, ficou mais sofisticado e moderno. Os instrumentos e o multimida têm telas digitais de oito e 11 polegadas que remetem à Spin. O revestimento utiliza materiais macios ao toque a os bancos receberam espuma de diferentes densidades e superfície acolchoada. ,

Interior com telas interligadas de instrumentos e multimídia.

O utilitário esportivo Chevrolet traz recursos como o sistema OnStar e o aplicativo myChevrolet vom funcionalidas adicionais.

Sem especificar detalhes, a GM ressalta que o motor turbo foi atualizado com injeção direta e passou por recalibração. Os sistemas de direção e suspensão também passara, por aperfeiçoamentos.

Com cinco configurações, o Chevrolet Tracker 2026 tem preços a partir de R$ 119.990, na 1.0 Turbo AT, a R$ 190.590, na topo de linha RS 1.2 AT Turbo.

Chevrolet gaúchos

A principal atualização foi no conjunto óptico e para-choque.

O visual atualizado traz a opção de conjunto óptico com faróis LED, que aumenta a iluminação em 61% em relação ao sistema anterior personalizam a frente do Onix e Onix Plus. O para-choque, redesenhado, melhorou a estética e a funcionalidade.

As lanternas traseiras passam a ser translucidas e o hatch ganha aplique inferior no para-choque.

O cockpit virtual com o quadro de instrumentos e o multimídia com telas digitais integradas de oito e 11 polegadas que remetem ao Spin personalizam o interior. O ar-condicionado foi otimizado com auxílio de softwares de inteligência artificial e todas as versões ganham mais itens de série, como Wi-Fi nativo e chave presencial.

Opção de conjunto óptico com faróis full LED e luzes diurnas (DRL) em LED.

Nas configuração aspirada e turbo, o motor recebeu nova calibrações e, segundo a GM, supera sua própria marca anterior e alcança a melhor média de consumo entre os flex de até 17,7 km/l de gasolina na estrada.

Os preços do Chevrolet Onix 2026 variam de R$ 102.990, na versão de entrada 1.0 MT, a R$ 131.190, na topo de linha RS Turbo AT.

Do Chevrolet Onix Plus, de R$ 106.790, na opção de entrada 1.0 MT, a R$ 136.490, na topo de linha Premier Turbo AT.

A garantia dos novos Onix e Tracker foi ampliada para cinco anos. Como ocorreu com a picape S10, também terão ainda uma série especial e limitada alusiva aos 100 anos da Chevrolet no país.

Elétricos chineses

Spark EUV é um utilitário esportivo elétrico de quatro lugares.

O utilitário esportivo urbano 100% elétrico Spark EUV chegará ainda no terceiro trimestre. Equipado com motor elétrico de 102 cv de potência e força (torque) de 18,3 kgfm, conta com três modos de condução (Eco, Padrão e Esporte) e três níveis de regeneração de energia determinados pelo condutor.

Com quatro lugares, 4,01 metros de comprimento, 1,76 m de largura, 1,72 m de altura, a distância entre eixos é de 2,56 m. O porta-malas leve de 355 a 916 litros com os bancos traseiros rebatidos.

O quadro digital de instrumentos tem tela de 8,8 polegadas e o sistema multimidia de 10,1 polegadas. O sistema Chevrolet Intelligent Driving conta com avançadas tecnologias de assistência ao condutor e à segurança.

Com motor elétrico de 102 cv, a velocidade máxima é de 150 km e autonomia de 258 km pelo ciclo Inmetro.

O assistente de cruzeiro em curva, que corrige trajetórias e ajusta a velocidade do veículo é um dos novos recursos. O SUV elétrico conta também com e destaque, a exemplo do freio de estacionamento eletrônico, câmera 360, banco do motorista com regulagem por botão e retrovisores laterais com rebatimento elétrico.

O Spark roda 258 quilômetros com uma carga completa pelo Inmetro e leva 35 minutos para recarregar a bateria de 30% a 80% da bateria de 42 kWh em rede contínua (DC 50Kw). O SUV elétrico acelera de 0 a 100 km/h em 11 segundos e chega a velocidade máxima de 150 km/h.

Três pacotes de acessórios permitem personalizar o Spark podem ser combinados com opções de cores como branco Cupuaçu, o cinza Redentor, azul Atlântico e o amarelo Canário.

O chinês Spark está em pré-venda no site comercial da General Motors e na rede de concessionárias Chevrolet com preço de R$ 159.990.

A apresentação foi simultânea dos cinco modelos.

SUV médio elétrico

Captiva retorna ao país produzida na China e propulsão elétrica.

O utilitário esportivo médio elétrico Captiva EV, que completará a linha de veículos Chevrolet no pais, está fase final de homologação. Sua proposta será atender quem busca um SUV elétrico familiar espaçoso, design marcante, acabamento refinado e a confiabilidade de uma rede de assistência técnica focada no cliente.

A General Motors promete divulgar mais detalhes técnicos, versões e preços sobre os cinco produtos à medida que os lançamentos avancem nas concessionárias em todo o país.

