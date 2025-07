Kicks 2026 marca um novo momento para a Nissan no Brasil. GILBERTO LEAL

O Novo Kicks 2026 é apresentado pela Iesa em Porto Alegre com a presença do presidente da Nissan Brasil, Gonzalo Ibarzábal e do comando do grupo gaúcho Iesa liderado por Marco Nahas. O evento que marcou a chegada do novo utilitário esportivo foi simultâneo nas mais de 200 concessionarias da marca japonesa em todo o país.

A resiliência dos gaúchos diante das dificuldades causadas pelas enchentes que atingiram o Estado em 2024 foi lembrada pelo presidente da Nissan Brasil.

- As pessoas aqui são aquelas que vão pra frente e buscam resolver o problema. Essa é a força do Rio Grande do Sul para passar por tudo isso”, destacou Ibarzábal.

Presidente da Nissan, Gonzalo Ibarzábal, na Iesa Porto Alegre. GILBERTO LEAL

O principal executivo da Nissan no país apresentou o utilitário esportivo que define um novo momento da empresa no país com a expectativa de chegar a participação de 7% do mercado brasileiro.

- É tecnologia, é qualidade em nível mundial, que leva a companhia para um novo patamar. Estamos celebrando o futuro da marca no Brasil -, ressaltou o presidente da marca japonesa no país .

Presidente da Nissan e comando do grupo gaúcho Iesa. Francine Fischer / Iesa / Divulgação

As principais características do novo Kicks que chega com o design renovado, tecnologia de ponta e mais conectado foram apresentadas pelo diretor comercial da Iesa Nissan, Ari Campanhol. Para o executivo, o novo Kicks representa o espírito da Nissan: ousado, moderno e confiável.

Novo Kicks tem quatro versões e preços a partir de R$ 159.990. Francine Fischer / Iesa / Divulgação

- Hoje celebramos mais do que o lançamento de um novo modelo. Celebramos o compromisso da Nissan com a inovação, com a excelência em mobilidade e com o futuro do mercado automotivo brasileiro”.

Apresentação do novo Kicks foi simultânea em todo Brasil. GILBERTO LEAL

Na noite que marcou a chegada do novo utilitário esportivo e o começo das vendas foram adquiridos 2.252 Kicks nas mais de 200 concessionárias da Nissan no Brasil. Os convidados conheceram o carro, que chega em quatro versões e com preço a partir de R$ 159.990.

