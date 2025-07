Mobi 2026 traz atualizações visuais e interior e preço com isenção do IPI

O Mobi 2026 traz atualizações pontuais visuais e no interior. Com duas versões, o subcompacto Fiat, um dos carros de menor preço no pais, foi beneficiado com a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). O Fiat Mobi 2026 tem preços a partir de R$ 79.060, na versão Like 1.0 Firefly, e de R$ 80.990, na Trekking 1.0 Firefly.