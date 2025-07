Honda ZR-V combina espaço, conectividade,  tecnologia e segurança

ZR-V, comportamento combinado de sedã e utilitário esportivo. GILBERTO LEAL

O ZR-V combina o espaço com a conectividade, a tecnologia e a segurança. A dirigibilidade do utilitário esportivo médio é próxima a de um sedã. Rodamos 500 quilômetros com o Honda ZR-V Touring que tem preço sugerido de R$ 214.500.



Produzido no México, baseado na plataforma do Civic e posicionado entre o HR-V e o CR-V, o comportamento dinâmico do ZR-V remete mais ao sedã do que os utilitários esportivos irmãos com os quais compartilha a robustez e conforto.



O conjunto ótico com faróis e luzes diurnas (DRL) full LED, a grade com detalhes em preto brilhante e as entradas de ar no para-choque marcam a frente. As rodas de liga leve de 17 polegadas cinza diamantadas com pneus 215/60 R17 valorizam as laterais. O aerofólio no teto, as lanternas traseiras em LED e o para-choque completam o conjunto.

Leia Mais Novo Fastback 2026 traz atualizações visuais, novos equipamentos e mais sofisticação

Interior premium



Com 4,568 metros de comprimento, 1,840 m de largura e 1,611 de altura, a distância entre eixos é de 2,655 m. O porta-malas leva de 389 litros a 1.360 litros com os encostos dos bancos traseiros rebatidos.

Acesso por aproximação e partida por botão, o interior remete ao do Civic em certos detalhes. Revestimento em materiais macios e volante multifuncional, o quadro de instrumentos com tela digital de sete polegada personalizável oferece múltiplas funções.

Revestimento em materiais premium e volante multifuncional.

O multimídia com tela de nove polegadas sensível ao toque e comando por voz é interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos. Mostra também imagens da câmera de ré. A recarga do celular é por indução e por quatro portas USB-C (duas na dianteira e duas na traseira) e ainda uma USB-A na frente.

Os bancos, o do condutor com ajustes elétricos, são revestidos em couro, o ar-condicionado digital é de duas zona, o freio de estacionamento eletrônico e o teto solar tem acionamento elétrico.

O myHonda Connect realiza diversas operações remotas pelo celular e também fornece informações e notificações do veículo incluindo agendamento de serviços.

Leia Mais Haval H6 ganha série especial HEV One

Propulsão e tecnologia

Os sistemas de direção, com assistência elétrica, e de suspensão do ZR-V são os mesmos do Civic. A suspensão dianteira do tipo MacPherson e a traseira multilink têm componentes como amortecedores do sedã.

O conjunto propulsor do ZR-V combina o novo motor 2.0 16V DOHC i-VTEC a gasolina de 161 cv e força (torque) de 19,1 kgfm com o câmbio automático tipo CVT que simula sete velocidades e tração dianteira.



Antena tipo tubarão, aerofólio e lanternas em LED.

O Honda Sensing traz avançados recursos de apoio à condução e à segurança como controle eletrônico de velocidade adaptativo, sistemas de frenagem para mitigação de colisão, de permanência em faixa e para mitigação de evasão de pista e farol alto automático.

Com oito airbags - frontais, laterais, cortina e joelhos -, o ZR-V conta ainda com assistentes de controle de descida, de partida em aclive (HSA), de estabilidade e tração, luzes de emergência em frenagens severas, alerta de pressão dos pneus e de redução de ponto cego, monitor de atenção do motorista, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré multivisão com linhas dinâmicas e Isofix, entre outros.

Condução de sedã ou suv?

Multimídia com tela de 9" e myHonda Connect.

O comportamento do ZR-V nas ruas e estradas gaúchas ficou mais para o Civic do que para o HR-V. A posição de dirigir, não tão alta como a do utilitário, garantiu conforto e segurança com ampla visibilidade externa.

Os ajustes elétricos do banco e de altura e profundidade do volante garantiram a melhor posição para dirigir no trânsito congestionado de Porto Alegre e em trechos das rodovias como as BR/290 e 101 e Estrada do Mar.

Perfeita posição para dirigir nas ruas e estradas.

A direção elétrica macia garantiu manobras seguras e a suspensão bem calibrada absorveu as irregularidades do pavimento, das lombadas e quebra-molas nos trechos urbanos.



As sete velocidades simuladas do câmbio CVT distribuíram bem os 161 cv do motor 2.0 com acelerações e as retomadas de velocidade adequadas às características do propulsor. As vezes, exigindo maior pressão no acelerador. O isolamento acústico reduziu o nível de ruído interno que aumentou em velocidades mais elevadas.

Recursos eletrônicos facilitam a condução.

Pelo Inmetro, o consumo do ZR-V é de 10,2 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada. Durante nossa avaliação, médias ficaram de 8,9 km/l a 11,5 km/l na cidade e de 12,1 km/l a 16,5 km/l, na velocidade constante de 80 km/h na estrada, e de 10,9 km/l a 15,7 km/l a 110 km/h.

Conclusão

Suspensão bem calibrada absorveu irregularidades do pavimento nas ruas.

O ZR-V combina o espaço com a conectividade, a tecnologia e a segurança. Intermediário entre o HR-V e o CR-V, a dirigibilidade do utilitário esportivo médio é próxima a de um versátil sedã nas ruas e estradas.



O bom espaço interno acomoda bem condutor, acompanhante e três ocupantes atrás. O porta-malas modulável leva a partir de 389 litros e pode ser adequado às necessidades da família.