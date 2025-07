Honda HR-V 2026 atualiza o visual e o interior com mudanças pontuais

HR-V tem atualização visual e no interior nas quatro versões. Honda / Divulgação

O HR-V atualiza o visual e o interior com mudanças pontuais. As configurações do utilitário esportivo Honda mantém os conjuntos propulsores aspirado e turbo combinados com o câmbio automático continuo variável. Com quatro opções e aumentos de preços de R$ 5.700 a R$ 7.100, o Honda HR-V 2026 custa a partir de R$ 163.200, na versão de entrada EX, a R$ 209.900, na topo de linha Touring.

O novo para-choque personaliza as quatro versões. A grade, sempre em preto brilhante, tem elementos horizontais nas versões EX e EXL, e trapezoidais em relevo nas Advance e Touring.

As rodas são de 17” preto brilhante nas opções aspiradas e de 18” cinza, na Advance, e preto/diamantadas na Touring, com pneus 225/50 R18. As lanternas full LED, escurecidas nas opções de entrada, são interligadas por dupla barra de LED.

Interior atualizado

Acesso por aproximação e partida por botão, o interior atualizado teve console central redesenhado com novos porta-objetos e entradas USB-C dianteiras e traseiras. Os bancos, em tecido na EX, são revestidos em couro nas versões EXL, Advance e Touring. Nas duas últimas, preto ou cinza claro conforme a cor da carroceria.

Interior revestido em tecido ou couro e console redesenhado.

O quadro digital de instrumentos agora é de sete polegadas em todas as versões. A central multimídia de 8 polegadas foi atualizada com visual flutuante e melhor resolução na câmera de ré. O ar-condicionado digital de duas zonas e a recarga do celular por indução conforme a opção.

O sistema Magic Seat permite rebatimento do banco traseiro para o aumento da capacidade de carga do porta-malas ou para criar espaço vertical atrás dos bancos dianteiros. Com modos de utilização Utility, Long e Tall, é de série em todas as versões.

Motores aspirado e turbo

Permanecem os conjuntos propulsores aspirado e turbo flex.

Os conjuntos propulsores permanecem os motores 1.5 DI i-VTEC Flex (EX e EXL) de 126 cv (gasolina e etanol) e força (torque) de 15,5 kgfm (gasolina) e 15,8 kgfm (etanol) e 15,5 kgf.m a 4.600 rpm (gasolina). O 1.5 DI VTEC TURBO Flex (Advance e Touring) gera 177 cv e 24,5 kgfm com gasolina ou etanol.

Motor turbo flex de 177 cv e 24,5 kgfm com gasolina ou etanol.

O propulsor aspirado e o turbo atuam com o câmbio automático continuo variável (CVT) que simula sete velocidades e troca sequencial de marchas por aletas no volante.

Condução segurança

Recursos eletrônicos de apoio à condução e a segurança.

Seis airbags (frontais, laterais e cortina), freios ABS, assistentes de estabilidade e tração, de partida em rampa, de dirigibilidade ágil, de frenagem de emergência e de ponto cego, luzes de emergência, alerta de pressão dos pneus e controle de descida de rampa estão entre os recursos de apoio à condução é a segurança.

Faróis, luzes diurnas (DRL), auxiliares e sinalizadores em LED.

O Honda Sensing com controles eletrônicos de velocidade adaptativo, de aceleração e desaceleração em baixa velocidade, frenagem automática de emergência, permanência na faixa de relacionamento e comutação automotiva de faros baixo/alto completam os recursos à condução segurança.

Branco Tafetá sólido, branco Topázio, preto Cristal, cinza Titanium e vermelho Supernova perolizados e prata Platinum, cinza Basalto e azul Cósmico metálicos são as cores disponíveis.

Versões e preços

Quatro configurações para diferentes tipos de uso.

Honda HR-V 2026

EX – R$ 163.200 (antes R$ 156.100)

EXL – R$ 170.900 (antes R$ 165.900)

Advance – R$ 199.400 (antes R$ 192.700)

Touring – R$ 209.900 (antes R$ 204.200)