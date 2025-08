Honda CB 650R E-Clutch 2026, atualizada no visual, condução e tecnologia

Naked CB 650R atualizada no visual, condução e tecnologia. Honda / Divulgação

A CB 650R E-Clutch 2026 chega atualizada no visual, condução e tecnologia. Reestilizada, a motocicleta naked Honda traz conjunto propulsor com opção de embreagem automática e troca de marcha pelo pedal. Com o conceito Neo Sports Café é a primeira da marca japonesa com a tecnologia E-Clutch.

A CB 650R E-Clutch 2026 tem preço público sugerido de R$ 58.270, base São Paulo (SP) sem frete e seguro.

A evolução do estilo Neo Sports Café da CB 650R 2026 valoriza o farol, defletores, assento para piloto/garupa, rabeta e lanterna traseira redesenhados. O grupo ótico dianteiro e a lanterna traseira são em full LED. O tanque de combustível completa o conjunto com o motor de quatro cilindros em linha.

Atualizações pontuais

O radiador recebeu novas proteções laterais. O formato dos bancos do piloto e garupa foi revisado para combinar com a nova traseira.

O novo quadro de instrumentos em TFT colorido de cinco polegadas foi desenvolvido para facilitar a leitura. O punho dos comandos com seletor multifunção retroiluminado permite ao piloto operar diferentes parâmetros do quadro de instrumentos. O display é personalizável entre os padrões Barra, Circular e Simples.

Conjunto óptico com farol, lanternas e sinalizadores full LED.

O motor de quadro cilindros em linha de 649 centímetros cúbicos foi atualizado na ECU e catalisador recalibrado para atender o Promot 5. Gera 86,7 cv de potência e força (torque) de 5,8 kgfm atua com o câmbio de seis marchas e o novo sistema Honda E-Clutch que dispensa o uso da embreagem.

Quadro de instrumentos digital de cinco polegadas com brilho ajustável e interface intuitiva.

O conjunto ciclístico também foi atualizado com a redução de peso na estrutura. Chassi de aço tipo Diamond, garfo dianteiro e amortecedor traseiro Showa, pinças de freio dianteiro de quatro pistões com montagem radial atuam em discos flutuantes, rodas de alumínio fundido com pneus dianteiros 120/70-ZR17 e traseiros 180/55-ZR17. Na traseira, o conjunto mola-amortecedor é ajustável na pré-carga da mola em 10 níveis.

Leia Mais Mobi 2026 traz atualizações visuais e interior e preço com isenção do IPI

Embreagem automática

Aperfeiçoamentos facilitaram a condução e aumentaram a segurança.

O sistema Honda E-Clutch de comando eletrônico da embreagem por meio de atuadores e sensores pesa apenas dois quilos. Para a troca de marcha basta acionar o pedal de câmbio dispensando o uso da alavanca da embreagem. O condutor pode operar a alavanca da embreagem normalmente e também desligar o sistema.

O Honda E-Clutch também permite que o condutor determine a intensidade da força no pedal de câmbio para realizar uma troca de marcha. Três configurações estão disponíveis: Hard, Medium e Soft. O E-Clutch também avisará o condutor para reduzir a marcha por meio de um símbolo no painel de instrumentos se detectar que a motocicleta está em uma marcha alta demais para uma determinada velocidade.

Sistema Honda E-Clutch dispensa o uso da alavança da embreagem.

O E-Clutch gerencia o engate e desengate da embreagem com base na leitura de diversos parâmetros da moto. O sistema é operado por um atuador com dois motores elétricos localizados dentro da tampa lateral do motor direita. Conforme a ação na embreagem, o ponto de ignição do motor e a injeção de combustível são controlados, o que resulta em trocas de marcha suaves e sem trancos.

Leia Mais Fábrica da GM em Gravataí (RS) chega aos 25 anos e prepara um novo carro

Cores e garantia

Os freios a disco nas duas rodas, com pinças radiais de quatro pistões e ABS de dois canais na frente.

Cinza fosco, azul e vermelho perolizados são as cores disponíveis da nova CB 650R E-Clutch.

A nova moto Honda estará disponível na rede de concessionários da marca japonesa a partir da segunda quinzena de agosto.

Leia Mais Commander Overland com novo motor turbo diesel é mais rápido e gasta menos combustível





Nova CB 650R E-Clutch chegará aos concessionários em agosto.