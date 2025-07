Fiat, Renault e Volkswagen anunciam redução de preços dos carros incluídos no IPI Verde

Renault Kwid é o carro de menor preço no mercado brasileiro. Renault / Divulgação

A Fiat, Renault e Volkswagen anunciaram a redução de preços dos carros incluídos no IPI Verde. Os carros compactos mais sustentáveis, econômicos e seguros produzidos no país terão redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). O Programa Carro Sustentável determina as eficiências ambiental e energética necessárias para os veículos produzidos no país.

A redução do IPI determinada pelo governo federal entrará em vigor dentro de 90 dias, mas a Fiat, a Renault e a Volkswagen já anteciparam as novas tabelas de seus veículos de menor preço.

O decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva reduz as alíquotas de IPI dos carros mais leves e econômicos, movidos a energia limpa e que atendam a requisitos de reciclabilidade e segurança veicular. Cria também o Carro Sustentável para veículos compactos com alta eficiência energética-ambiental e fabricados no Brasil e que terão o IPI zerado.

O carro sustentável deve atender a quatro requisitos - emitir menos de 83g de CO₂ por quilômetro, conter mais de 80% de materiais recicláveis, ser fabricado no Brasil (com etapas como soldagem, pintura, fabricação do motor e montagem no país) e se enquadrar em uma das categorias de carro compacto.

Fiat Mobi e Argo

As duas versões do Fiat Mobi têm preços reduzidos. Fiat / Divulgação

Antecipando o IPI zero do novo programa, a Fiat anunciou a campanha digital Grande Chance Fiat que irá até 31/07/2026. Além dos descontos da alíquota, traz incentivos para os Mobi Like, Mobi Trekking e Argo Drive 1.0 MT.

Modelo preços

Fiat Mobi Like - de R$ 80.990 por R$ 67.990 -redução de R$ 13.000

Mobi Trekking - de R$ 82.990 por R$ 73.290 - redução de R$ 9.700

Argo Drive 1.0 MT - de R$ 94.990 por R$ 86.990 - redução de R$ 8.000

Renault Kwid

As quatro versões do Renault tiveram redução de preços. Renault / Divulgação

O Renault habilitará as versões do Renault Kwid no Programa Carro Sustentável. Após a confirmação da habilitação, além da redução terão descontos adicionais em venda direta para pessoa física e bônus varejo oferecidos pela marca:

Preços com desconto e bônus

Kwid Zen - de R$ 78.690 para R$ 67.290, redução de R$ 11.400

Kwid Intense - de R$ 81.790 para R$ 71.290, redução de R$ 10.500

Kwid Iconic - de R$ 85.190 para R$ 75.690, redução de R$ 9.500

Kwid Outsider – de R$ 85.290 para R$ 75.790, redução de R$ 9.500

Exemplos Volkswagen

Volkswagen Polo é o automóvel mais vendido no país. Volkswagen / Divulgação

A Volkswagen aplicou o IPI zero e todos os modelos elegíveis já estão com os novos preços. O Polo participa em três versões – Track, Robust e TSI com câmbio manual. A montadora promove o Feirão de Fábrica Volkswagen, que além de versões com desconto do IPI em dobro + Taxa Zero oferece condições especiais para o Polo Highline, Virtus Highline, Novo T‑Cross 200 TSI e Novo Nivus Highline.

A Volkswagen divulgou alguns exemplos.

Modelo preços

Polo Track - de R$ 95.790 para R$ 87.845, redução de R$ 7.945

Saveiro Robust CS (Cabine Simples) - de R$ 109.490 para R$ 88.687, redução de R$ 20.803

Polo Highline - de R$ 131.650 para R$ 120.240, redução de R$ 11.410

Virtus Highline - de R$ 155.490 para R$ 144.080, redução de R$ 11.410

T‑Cross 200 TSI - de R$ 154.990 para R$ 144.854, redução de R$ 10.136

Nivus Highline - de R$ 163.290 para R$ 146.490, redução de R$ 16.800

