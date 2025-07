Fábrica da GM em Gravataí (RS)  chega aos 25 anos e prepara um novo carro

Inauguração do complexo de Gravataí em 20 de julho de 1999. Ronaldo Bernardi / Agência RS

A fábrica da General Motors em Gravataí (RS) chega aos 25 anos na contagem regressiva para o lançamento de um novo carro. Como ocorreu com a própria planta e seu primeiro veículo, o Celta, a GM entrará em um novo segmento, mas antes, atualizará os Chevrolet Onix e Onix Plus.

O novo Chevrolet previsto para 2026 chegará em uma faixa que a GM ainda não atua e a que mais cresce no país, a dos utilitários esportivos compactos. O futuro veículo compartilhará a arquitetura e o conjunto propulsor com os Onix hatch e sedã.

Para seu lançamento, o complexo gaúcho, um das cinco mais avançados da companhia mundo e referência em eficiência, produtividade e sustentabilidade, passa por atualização.

Ousadia de Mark Hogan

Complexo da GM passa por atualização para produzir um novo veículo. General Motors / Divulgação

A planta gaúcha resultou da ousadia e determinação do então presidente da GM do Brasil, Mark Hoggan. Executivo responsável pela expansão da montadora no país com a construção de novas fábricas, lançamentos de novos veículos e ampliação da rede de concessionários.

Primeira unidade da GM no Brasil fora do Estado de São Paulo, a avançada planta foi inaugurada em 20 de julho de 2000. Pioneira no conceito de condomínio industrial reuniu no seu entorno os principais fornecedores, então inédito no setor automotivo mundial.

Anunciada como uma das novas fábricas da GM no Brasil em novembro de 1997, a construção do complexo gaúcho começou no ano seguinte.

O pequeno hatch Celta teve 1,8 mil unidades produzidas. General Motors / Divulgação

O Projeto Arara Azul previa um pequeno carro popular, o Celta, lançado em setembro de 2000 com preço correspondente a US$ 7.500. Cinco anos depois, o Celta chegou as 500 mil unidades produzidas. Sucesso de vendas por 14 anos, abriu caminho para o avanço da GM no mercado brasileiro.

A trajetória do complexo de Gravataí é marcada pela ousadia. Nestes 25 anos, saíram das linhas de montagem cerca de cinco milhões de veículos. A produção inicial saltou de 120 mil unidades/ano para 240 mil em 2006, com a chegada Prisma e 350 mil, em 2011, com os novos Onix e Onix Plus.

Chevrolet Onix foi por seis anos o carro mais vendido no país, GILBERTO LEAL

O Onix foi o carro mais vendido do país por seis anos e perdeu a liderança em 2020 quando a produção foi suspensa por seis meses devido a pandemia do coronavírus. O hatch gaúcho também foi o carro mais vendido da década.

Como tudo começou

YoshikKazu Tsuno / AFP

Os principais executivos da maior empresa privada do mundo discutiam os próximos investimentos da corporação. Inesperadamente uma secretária entra no amplo salão. Surpresa, confunde um dos executivos com o ator Omar Shariff, pára e entrega um papel. Ele abre, contrai o rosto, fica mudo por alguns segundos. Parecia desolado. Pega a pasta de couro que estava sobre a mesa, guarda o documento e coloca-a no chão. Por sua cabeça passou uma frase que ouvira várias vezes de empresários. "Para mudar uma norma, basta o canetaço do burocrata de plantão".

O senhor de cabelos grisalhos com aparência semelhante ao ator egípcio acompanhou o resto da reunião mudo. Pediu apenas para retirar da pauta a proposta que apresentará pouco antes. A cena, que aconteceu na tarde nublada da terça-feira, 14 de setembro, de 1994, em Zurique, na Suíça, adiou por dois anos a implantação da nova montadora da General Motors no Brasil.

O projeto da nova fábrica de GM no país estava em discussão em Zurique pelo Comitê Executivo de Operações Internacionais da corporação no dia em que o então ministro da Fazenda, Ciro Gomes, reduziu de 35% para 20% a alíquota do Imposto de Importação (II) para veículos. Na época, a GM pretendia investir US$ 300 milhões numa nova unidade para produzir 100 mil Corsa por ano. Com a redução do II ficou mais barato importar veículos do que produzí-los no país.

O presidente da GMB, Mark Hogan, retornou com a pasta vazia. A GM suspendeu seus planos e analisou a possibilidade de trazer o Corsa montado na Espanha. A fábrica foi para a Argentina.

O projeto suspenso em 1994 pretendia transformar o Brasil num centro de desenvolvimento e produção de veículos para a América do Sul, África e Oriente Médio. Diante do impasse, no começo de 1996, a GM atribuiu à filial brasileira a responsabilidade de implantar a unidade argentina. O trabalho executado supreendeu a matriz, considerado na época um dos mais avançados da corporação no mundial.

Os estudos foram retomados no segundo semestre de 1997. A estabilidade econômica e a definição do programa automotivo, mas acima de tudo, o sucesso dos veículos Chevrolet no país, levaram Hogan defender novos estudos dentro dos conceitos de 1994. Desta vez, muito mais ousados, incluindo a fábrica de motores e transmissões e a unidade de estamparia. A GM brasileira fechou 1995 com o melhor desempenho da corporação no mundo. Sua rede de revendedores também foi considerada a melhor.

O crescimento do mercado brasileiro e a abertura da economia dos países do Leste Europeu, China e Índia mudaram o quatro. O acerto no desenvolvimento dos Corsa picape, Sedan e Wagon, da picape S10 e da Blazer estimularam um novo e ousado projeto. O Comitê de Operações delegou a filial brasileira o atendimento dos países em desenvolvimento.

Ao retomar o projeto, com as novas atribuições, a GM manteve a decisão de descentralizar as novas unidades de produção e de apostar também no crescimento do mercado brasileiro. Os possíveis candidatos foram estudados e a aprovação do projeto de expansão da GM no país deveria ser aprovado na reunião do Comitê da Corporação em agosto, mas para desgosto de Hogan, o assunto nem foi discutido. O trabalho desenvolvido junto aos Estados continuou e, quando o sinal verde chegou, no começo do outubro de 1997, os estudos estavam prontos para serem anunciados. Faltava apenas agendar a data para o anúncio oficial ao então presidente Fernando Henrique Cardoso.

No dia 19, o governador Mário Covas durante visita à sede da GM, em São Caetano do Sul, ficou sabendo que o centro de estamparia e produção de peças e componentes de reposição seria instalado em São Paulo. No dia 22 foi a vez do governador gaúcho Antônio Britto comemorar a montadora. Uma semana depois, o governador Paulo Afonso Vieira foi informado que Santa Catarina ficaria com a fábrica de motores e componentes.

O primeiro contato com a GM foi feito pelo empresário Jorge Gerdau Johannpeter em 1995. Depois o Governo do Estado e a Assembléia Legislativa entraram no processo, mas o investimento foi suspenso. Quando recomeçaram os estudos, a GM não esqueceu o Rio Grande e passou a acompanhar de perto o que acontecia no Estado. O trabalho desenvolvido pelo então governador Antônio Britto chamou a atenção da diretoria da montadora.

Em 1997, o deputado federal Nelson Marchezan, quando falava entusiasmado sobre o Estado, num almoço em Brasília, sem saber, tinha como companheiros dois diretores da empresa. Convidado, Marchezan foi a São Caetano do Sul e comunicou ao governador Antônio Britto seu contato.

O próprio governador desembarcou na sede da GM. Ainda no primeiro semestre, depois da opção da Mercedes-Benz por Minas Gerais, as bancadas gaúcha e catarinense no Congresso foram ao presidente Fernando Henrique Cardoso pedir apoio para que alguns dos novos investimentos estrangeiros previstos ficasse na Região Sul.

Foi o meu maior desafio no Brasil. O complexo que nós sonhamos se transformou em realidade MARK HOGAN Presidente GM do Brasil de 1992 a 1997

A ação do governo para conquistar a montadora da GM cresceu na metade de 1997, quando o processo de decisão estava em andamento e informações davam conta da preferência por Santa Catarina. Aí o Piratini agiu rápido, sem saber que o Estado estava no caminho da montadora da GM.