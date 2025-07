A Expoclassic 2025 entra na contagem regressiva . Maior exposição de carros antigos em área coberta do país movimentará os pavilhões da Fenac , em Novo Hamburgo , de 22 a 24 de agosto e, pela primeira vez, tem venda antecipada de ingressos.

- O principal objetivo é aumentar o conforto dos visitantes e reduzir filas - explica o vice-presidente do Veteran Car Club Novo Hamburgo , entidade organizadora da mostra automotiva, Evandro Scholles .

Como sempre, carros que contam a história do setor automotivo.

Dois raros caminhões FNM, que estampam o cartaz oficial da mostra, estão entre os destaques do evento. Os espaços dos pavilhões da Fenac serão divididos pelas ilhas temáticas, entre as quais, as da Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, Corvette e Alfa Romeo. A marca italiana fundada em 1910 celebra 115 anos.