Conheça os carros mais vendidos no Brasil em junho e no primeiro semestre de 2025

Fiat Strada, o carro mais vendido no primeiro semestre de 2025. GILBERTO LEAL

A venda de veículos caiu em junho e cresceu semestre. A Fiat mantém a liderança por 54 meses, o Volkswagen Polo foi o carro mais vendido no mês e a Fiat Strada no ano. Junho teve 20 dias úteis, um a menos em relação a maio, e manteve a estabilidade de venda. As altas taxas de juros preocupam mas normalmente o segundo semestre é sempre melhor.

No comparativo do semestre, apesar do menor número de dias úteis neste ano – 125 contra 122 dias - o resultado foi positivo com o crescimento registrado crescimento acumulado de 9,93% nas vendas diárias neste ano.

- Apesar desse volume, notamos um movimento de desaceleração do crescimento do mercado interno. Estamos acompanhando a evolução dessas tendências, mas já revisamos algumas projeções”, explica o presidente da Fenabrave (entidade das concessionárias), Arcelio Junior.

Marcas mais vendidas

Utilitário esportivo Tera acelera linha de montagem Volkswagen. Volkswagen / Divulgação

A Fiat manteve a liderança de 54 meses com 41.834 unidades e participação de 20,69%, quase cinco mil unidades à frente da segunda colocada. A montadora de Betim (MG) colocou três entre os dez carros mais vendidos e também foi a líder dos segmentos de hatchs, picapes e vans.

A Volkswagen manteve a segunda posição com 37.051, participação de 18,33% e xxdois carros entre os dez mais vendidos. Foi seguida pela General Motors – 21.923 emplacamentos e 10,84, Hyundai – 16.200 e 8.01%, e Toyota – 14.908 e 7,37%. Renault, Honda, Jeep, BYD e Nissan dez marcas mais vendidas em junho.

As chinesas continuam avançando no mercado brasileiro. A BYD manteve a nona posição com 8,186 registros e 4,04% de participação. No ano, soma 27.226 unidades e 3,1%%. A GMW foi a 14ª posição com 3.021 emplacamentos e 1,49%.

Ranking marcas

Chinesa BYD, entre as dez marcas mais vendidas no país, avança com o novo Song Plus. GILBERTO LEAL

Posição, unidades e participação

1º Fiat 41.834 - 20,69%

2º Volkswagen 37.051 - 18,33%

3º General Motors 21.923 - 10,84%

4º Hyundai 16.200 - 8,01%

5º Toyota 14.908 - 7,37%

6º Renault 10.403 - 5,15%

7º Honda 9.187 - 4,55%

8º Jeep 9.157 - 4,54%

9º BYD 8.163 - 4,04%

10º Nissan 5.180 - 2,56%

Fonte: Fenabrave

Automóveis e comerciais

Volkswagen Polo, carro mais vendido em junho e segundo no primeiro semestre. Volkswagen / Divulgação

A venda de 212.897 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus caíram 5,66% em relação a maio e 0,63% com o mesmo mês de 2024. Foram 202.164 automóveis e comerciais leves, menos 5,29% e 10;733 caminhões e ônibus, menos 5,03%%.

O Polo foi carro mais vendido em junho. Por 18 unidades superou a Strada. O Volkwagen teve 11.492 registros contra 11.474 da Fiat. O Volkswagen T-Cross foi terceiro com 8.629, seguido pela Fiat Argo – 7.235 e Hyundai HB20 – 6.917.

O Volkswagen T-Cross liderou os utilitários esportivos e ficou em terceiro na geral, seguido pelo Hyundai Creta com 6.415, séteimo na geral.

Dos 25 carros mais vendidos, 12 foram utilitário esportivos, seis foram hatchs, cinco picapes edois sedãs.

Dos 10 carros mais vendidos em junho, três foram Fiat (Strada, Argo e Mobi), dois Hyundai (HB20 e Creta) e Volkswagen (Polo e T-Cross) e um Chevrolet (Onix), Honda (HR-V) e Toyota (Corolla Cross).

Posição carro registro

Toyota Corolla Cross está entre os dez carros mais vendidos em junho e semestre. GILBERTO LEAL

1. Volkswagen Polo – 11.492 unidades

2. Fiat Strada – 11.474

3. Volkswagen T-Cross – 8.696

4. Fiat Argo – 7.235

5. Hyundai HB20 – 6.917

6. Chevrolet Onix – 6.782

7. Hyundai Creta – 6.415

8. Fiat Mobi – 6.347

9. Honda HR-V – 6.179

10. Toyota Corolla Cross – 5.335

11. Renault Kwid – 5.116

12. Chevrolet Tracker – 4.993

13. Fiat Fastback – 4.930

14. Volkswagen Saveiro – 4.849

15. Volkswagen Nivus – 4.731

16. Toyota Hilux – 4.576

17. Jeep Compass – 4.547

18. Fiat Pulse – 3.823

19. Volkswagen Virtus – 3.719

20. Chevrolet Onix Plus (SD) – 3.494

21. Fiat Toro – 3.414

22. Jeep Renegade – 3.411

23. Nissan Kicks Play – 3.017

24. Toyota Corolla – 3.012

25. Ford Ranger – 2.961

Fonte: Fenabrave

Primeiro semestre

Novo Creta está entre os utilitários esportivos mais vendidos. Hyundai / Divulgação

De janeiro a junho foram registrados 1.198.805automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, o que representou o crescimento de 4,82% na comparação com o mesmo período de 2023. Foram 1.131.269 automóveis e comerciais leves, mais 5,05%, e 67.536 caminhões e ônibus, mais 1,16%.

A Fiat registrou 241.418 veículos, o que garantiu a liderança com a participação de 21,34%. Ficou mais de 65 mil unidades a frente da segunda colocada, a Volkswagen com 185.374 registros e 16,39%. A General Motors foi a terceira com 119.845 unidades e 10,59%.





Posição marca unidades Participação

1º Fiat 243.426 - 21,01%

2º Volkswagen 211.007 - 18,21%

3º General Motors 130.343 - 11,24%

4º Toyota 96.763 - 8,36%

5º Hyundai 95.681 - 8,25%

6º Renault 65.351 - 5,64%

7º Jeep 55.899 - 4,83%

8º Honda 52.186 - 4,51%

9º BYD 41.398 - 3,57%

10º Nissan 30.847 - 2,66%

Fonte: Fenabrave

Automóveis e comerciais leves

Fiat avança no segmento de utilitários esportivos híbridos. GILBERTO LEAL

Dos 25 carros mais vendidos, 12 foram utilitário esportivos, seis foram hatchs, cinco picapes e dois sedãs.

Dos 10 carros mais vendidos no primeiro semestre, três foram Fiat (Strada, Argo e Mobi), dois General Motors (Onix e Onix Plus), Hyundai (HB20 e Creta) e Volkswagen (Polo e T-Cross) e um Toyota (Corolla Cross).





Posição modelo unidades

1º Fiat Strada - 66.027

2º Volkswagen Polo - 62.765

3º Chevrolet Onix - 47.928

4º Hyundai HB20 - 47.064

5º Fiat Argo - 44.282

6º Volkswagen T-Cross - 43.957

7º Chevrolet Onix Plus - 38.347

8º Hyundai Creta - 37.812

9º Fiat Mobi - 36.981

10º Toyota Corolla Cross - 35.982

11º Honda HR-V - 34.870

12º Chevrolet Tracker - 34.819

13º Fiat Fastback - 33.712

14º VW Saveiro - 32.801

15º Volkswagen Nivus - 31.982

16º Toyota Hilux - 30.982

17º Jeep Compass - 30.712

18º Fiat Pulse - 29.812

19º Volkswagen Virtus - 28.712

20º Renault Kwid - 27.982

21º Fiat Toro - 26.982

22º Jeep Renegade - 25.982

23º Toyota Corolla - 24.982

24º Nissan Kicks - 23.982

25º Ford Ranger - 22.982