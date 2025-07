Conjunto propulsor valoriza comportamento do Commander. GILBERTO LEAL

O Commander Overland avança no desempenho, na economia de combustível e na autonomia com novo motor turbodiesel. O conjunto propulsor valoriza o comportamento e aumenta a competitividade do Jeep de sete lugares. Rodamos 500 quilômetros com o Jeep Commander Overland 2.2 Turbo Diesel tem preço sugerido de R$ 314.490.



Produzido no Polo Automotivo Stellantis de Goiana (PE), o Commander compartilha a plataforma Small Wide com o irmão menor Compass e o conjunto propulsor com versões das picapes Fiat Toro e Ram Rampage. Com a terceira fila de bancos, o porta-malas leva 233 litros, com cinco lugares 661 litros, e até 1.760 litros com todos os bancos traseiros rebatidos.

Dianteiro transversal, quatro cilindros em linha, o motor 2.2Multijet II turbodiesel conta com turbo de geometria e coletor de admissão variáveis e sistema de injeção de Arla 32.

O propulsor gera 200cv de potência e força (torque) de 45,9kgfm e atua com a transmissão automática de nove velocidades e a tração 4x4 com reduzida.

Os três modos de condução - Sand/Mud, Snow e Auto facilitam rodar em qualquer terreno. O HDC (Hill Descent Control) auxilia o condutor em descidas íngremes durante percursos off-road.

Frente robusta com a tradicional grade de sete fendas.



A tradicional grade sete fendas e o conjunto óptico com faróis full LED, luzes diurnas (DRL) e sinalizadores em LED marcam a frente. As lanternas também em LED têm acabamento em cromo acetinado e quatro refletores inferiores com a funções de seta e luzes de posição e freio.

Bancos, painéis e laterais das portas revestidos em materiais macios como couro e suede.

Volante multifuncional, o bom acabamento interno combina materiais macios como couro, suede no revestimento do painel, bancos e laterais das portas. O quadro de instrumentos e o multimidia Uconnect contam com telas digitais de 10,25” e 10,1”. O sistema de, som Premium é Harman Kardon e o teto solar panorâmico.

Recursos eletrônicos auxiliam à condução e à segurança.

Com sete airbags, o Commander conta com sistemas de direção autônoma ADAS de nível 2. São recursos como alerta de colisão com frenagem automática e emergência para pedestres, ciclistas ou motociclistas e de mudança de faixa, detecção de ponto cego, de tráfego cruzado e de fadiga do motorista, reconhecimento de placas de velocidade, comutação automática de faróis e park assist, entre outros.

Ruas e estradas

Barras no teto, aerofólio e lanternas traseiras em LED.

O novo conjunto propulsor valorizou o comportamento do Commander. O desempenho melhorou, o consumo de combustível reduziu e a segurança aumentou. O conforto, o espaço e o acabamento com materiais premium continuam adequados à uma configuração topo de linha.

Bem equipado, a versatilidade do interior e a adequação do espaço do Commander acomoda os sete ocupantes. Os bancos dianteiros têm ajustes elétricos, os trilhos deslizantes permitem adequar o espaço na segunda fila para três adultos. Na última, apenas duas crianças e o porta-malas de 233 litros.

Perfeita dirigibilidade na estrada em velocidades mais elevadas.

A direção elétrica macia garantiu manobras seguras e o perfeito domínio do jipão com seus quase cinco metros. A suspensão independente nas quatros rodas bem calibrada ignorou o pavimento irregular, as lombadas e quebra-molas. As rodas de liga leve de 19” e os pneus 235/50 R19 colaboraram e o comportamento adequado mesmo em trechos sinuosos.

Pelos dados da Jeep, o Commander é dois segundos mais rápido do que o anterior na aceleração de 0 a 100 km/h que caiu para 9,7 segundos. A velocidade máxima agora chega aos 205 km/h contra 197 km/h.

O consumo de combustível pelo Inmetro melhorou e o Commander 2.2 turbo diesel faz 10,3 km/l na cidade e 13,4 km/l na estrada. Durante o teste, no trânsito urbano as médias ficaram de 9,6 km/l a 11,2 km/l conforme o fluxo. Em velocidade constante na estrada, as medias variaram de 13,2 km/l a 16,1 km/l a 80/h, e de 12,1 km/l a 14,6 a 110 km/h.

Conclusão

Carro familiar para o uso diário na cidade e viagens nos finais de semana.

Um dos poucos utilitários esportivos de sete lugares, o Commander Overland ganhou o propulsor que merecia com o novo motor 2.2 Turbo Diesel.

O comportamento, a dirigibilidade e o desempenho do jipão avançaram com o novo conjunto propulsor sem comprometer o consumo de combustível, o conforto e o nível de ruído interno.

Generoso espaço para o condutor e acompanhante na frente.

O interior com revestimento em materiais macios acomoda bem o condutor e o acompanhante na frente, três adultos na fila do meio e duas crianças atrás. O interior modulável permite ajustar o espaço na segunda fila e o tamanho do porta-malas, de 233 litros com todos lugares ocupados a 1.760 apenas com o condutor.

Um dos poucos utilitários esportivos de sete lugares turbo diesel.