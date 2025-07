BYD apresenta fábrica e primeiro carro montado em Camaçari

Linha de montagem opera em fase de testes para homologação. BYD / Divulgação

O Dolphin Mini é o primeiro carro montado pela BYD na fábrica de Camaçari (BA). Além do modelo 100% elétrico, a montadora chinesa, mostrou também o híbrido Song Pro. A operação está na fase de testes e homologações e a montagem efetiva de veículos prevista para as próximas semanas.

Os 15 meses que decorreram entre o começo das obras e a apresentação do primeiro veículo em caráter experimental da linha de produção foi destacado pela vice-presidente executiva Global e CEO da BYD Américas e Europa, Stella Li.

A executiva da montadora chinesa lembrou a importância do momento não apenas para sua empresa, mas para o futuro da mobilidade sustentável em toda a América Latina. Além do comando da montadora chinesa, autoridades federais, estaduais e municipal participaram do evento.

Próximas semanas

A operação de montagem começará pelo sistema SKD (Semi Knocked-Down). Os veículos chegam prontos mas desmontados e terão a montagem final na planta baiana.



A BYD aguarda liberações ambientais e de bombeiros para o começo efetivo das atividades. Por enquanto, realiza testes de validação das operações. A expectativa é de que as licenças serão liberadas nas próximas semanas, o que permitirá o começo da montagem do Dolphin Mini, do Song Pro e do King pelo sistema SKD.

Produção nacional

Linhas de montagem passa por testes e homologações finais. BYD / Divulgação

A produção nacional de veículos deverá começar em até 12 meses após o inicio da montagem pelo sistema SKD. As instalações necessárias com estamparia, solda e pintura estão em construção. A BYD pretende montar em Camaçari 50 mil veículos ainda neste ano, 150 mil em 2026 e 600 mil em uma data não definida.



A BYD está investindo R$ 5,5 bilhões no complexo de Camaçari, comprado da Ford em 2023. A área de 4,6 milhões de metros quadrados é um grande canteiro de obras e equivale a 645 campos de futebol. Além do pavilhão principal apresentado, com 156.800 metros quadrados, outros dois estão em fase construção.

Canteiro de obras

Área que pertenceu a Ford é um grande canteiro de obras. BYD / Divulgação

Os antigos prédios da Ford serão destinados a fornecedores locais, que segundo a BYD, deverão passar de 100 quando todas etapas forem concluídas. O projeto deve gerar até 20 mil empregos diretos e indiretos. A rede atual da marca chinesa de 180 concessionárias deverá chegar a 240 até o final deste ano.

A BYD desenvolve um motor híbrido flex, o 1.5 DM-i, projetado e construído em cooperação entre cientistas chineses e brasileiros. O propulsor combina tecnologia elétrica e a combustão a gasolina e etanol.

Projeto da BYD gerará até 20 mil empregos diretos e indiretos. GILBERTO LEAL