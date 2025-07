Boreal marca avanço internacional da Renault fora da Europa. GILBERTO LEAL

Boreal, com sofisticação, espaço e tecnologia, agita mercado de utilitários esportivos médios. Produzido no Brasil ainda neste ano e na Turquia, em 2026, o SUV médio marca o avanço internacional da Renault fora da Europa e deverá chegar a mais de 70 países. O lançamento no mercado brasileiro será no último trimestre do ano e a partir de 2026 nos demais mercados. No país enfrentará o Jeep Compass, o Toyota Corolla Cross e o Volkswagen Taos.

O plano para fortalecer a presença mundial da Renault é baseado em cinco polos estratégicos – América Latina, Norte da África, Turquia, Índia e Coreia do Sul. O principal executivo da marca francesa, Fabrice Cambolive, lembrou o investimento de 3 bilhões de euros para lançar oito novos veículos fora da Europa e dobrar o faturamento por veículo.

- Nossas vendas fora da Europa avançaram 16,4% no primeiro semestre de 2025, alavancadas pelo sucesso comercial dos nossos modelos Kardian e Koleos - comemorou Cambolive.

Grupo óptico, grade e para-choque realçam a frente do Boreal.

A Renault é a marca de automóveis francesa mais vendida no mundo, com 1.577.000 veículos vendidos em 2024 — quase 40% (560.000 veículos) dos quais foram comercializados fora da Europa.

O Boreal terá a missão de equilibrar o mix de vendas nos mercados fora da Europa. O segmento de utilitários esportivos está em forte crescimento na América Latina, enquanto na Turquia, Oriente Médio e na Bacia do Mediterrâneo, é mais de um a cada dois veículos vendidos.

Novo utilitário esportivo compatilha a plataforma com o Kardian. GILBERTO LEAL

Quarto modelo da Renault International, o Boreal compartilha com o Kardian a nova plataforma modular da marca francesa que permite produzir diferentes modelos equipados com tecnologias adaptadas às características locais de cada mercado.

Produzido em Curitiba (PR) será destinado a 17 países da América Latina. Já o produzido na planta de Bursa, na Turquia, chegará a 54 outros mercados, incluindo a Europa Oriental, Oriente Médio e países do Mediterrâneo.

Linhas elegantes e esculturais

Linhas elegantes e viagem forte de um utilitário esportivo.

O estilo marcante do Boreal chama a atenção por suas linhas elegantes combinadas com o visual forte de um utilitário esportivo.

Com 4,56 metros de comprimento de, 1,84 m de largura e 1,65 m de altura, a distância entre eixos é de 2,70 m. O porta-malas leva de 522 litros a 1.279 litros (VDA) com os bancos rebatidos.

A grade na cor da carroceria, o conjunto óptico com os faróis adaptativos full LED, que se estendem até os para-lamas e a assinatura luminosa em LED marcam a frente com o capô alto e horizontal. As curvas nos para-lamas e as caixas de rodas com protetores destacam as laterais. As rodas de liga de 19’’, o teto biton na cor preta, detalhes em alumínio, teto panorâmico ou barras de teto completam o conjunto.

Painel moderno e inédito

Interior com revestimento com materiais premium.

O sofisticado interior valoriza o revestimento em materiais premium macios e sustentáveis. O painel duplo que remete aos elétricos 5 E-Tech e 4 E-Tech. As telas digitais do quadro de instrumentos e o sistema multimidia são de 10 polegadas e interface Google nativa. O volante multifuncional tem botões metálicos retroiluminados. A alavanca da transmissão do tipo “e-shifter”.

O Google Automotive Services traz o Google Assistente que permite controlar o sistema de navegação, música, chamadas e o ar-condicionado por comando de voz. Mais de 100 aplicativos estão disponíveis no Google Play como o Waze e plataformas de musica e vídeo como também o acesso à internet pelo navegador Vivaldi. O sistema Harman Kardon Premium,

Conforme a versão de acabamento e o país de comercialização, o Renault Boreal oferece bancos revestidos na cor azul (América Latina) ou cinza (Turquia).

Conforto e espaço interno

Instrumentos e multimídia com telas digitais de 10 polegadas.

Os bancos dianteiros tem ajustes elétrico e massagem para o motorista. O ar-condicionado é automático de duas zonas com saída para o banco traseiro, o console central refrigerado, a recarga do celular por indução e quatro portas USB-C (duas a frente e duas atrás) completam o interior.

Assistência à condução

Avançada tecnologia com até 24 sistemas de apoio à condução.

O Boreal conta com até 24 sistemas avançados de assistência ao condutor e à segurança. São recursos como alerta e assistente de permanência em faixa e em faixa de tráfego contrário e intervenção para ponto cego, alertas de ponto cego,de saída segura dos ocupantes, de tráfego cruzado traseiro, Emergency Stop Assist, frenagem automática de emergência, reconhecimento de placas de velocidade e sensor de fadiga, controle de velocidade adaptativo com Stop&Go, assistente de estacionamento semi-autônomo, câmeras com visão 360°, entre outros.

Performance e eficiência

Conjunto propulsor turbo e câmbio automatizado de dupla embreagem.

Na América Latina, o conjunto propulsor combina o motor turbo 1.3 TCe de 156 cv e força (torque) de 27,5 kgfm (gasolina) a 163 cv (etanol)com o câmbio automotizado de dupla embreagem e seis velocidades e sistema start/stop.

Motor turbo turbo flex de156 cv (gasolina)m a 163 cv (etanol). GILBERTO LEAL

O sistema Multi-Sense permite a configuração em cinco modos de condução - Eco, Comfort, Sport, Perso e Smart inédito. O ultimo adapta os parâmetros de direção, resposta do motor e iluminação ambiente à situação de condução. O sistema funciona em sinergia com a iluminação ambiente de 48 cores.