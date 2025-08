Blazer EV RS é avançado utilitário esportivo elétrico Chevrolet. GILBERTO LEAL

O design, o conforto, a tecnologia e o comportamento qualificam oa Blazer EV RS. O avançado utilitário esportivo elétrico Chevrolet tem autonomia de 481 quilômetros pelo ciclo Inmetro. Rodamos 600 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com um Chevrolet Blazer EV RS que tem preço sugerido de R$ 503.190.

Produzido na planta de Ramos Arizpe, no México, o utilitário esportivo grande Chevrolet compartilha a plataforma Ultium com o Equinox. Na configuração esportiva RS traz motor traseiro 100% elétrico e o Google built-in. Sistema que usa recursos do Google nativos no multimidia.

A tecnologia Ultium do Blazer EV é modular e flexível. As baterias possuem composição química avançada para maior capacidade de armazenamento de energia, maior autonomia, velocidade de recarga e maior durabilidade.

Design futurista

O Blazer chama a atenção em todo o lugar. O visual esportivo, forte e futurista personaliza o utilitário esportivo. No conjunto óptico, os faróis estreitos full LED são interligados por uma faixa também em LED e que traz no centro a gravatinha da Chevrolet. A grade e o para-choque são em preto brilhante.

As rodas de liga leve de 21 polegadas com pneus 275/45 R21, a cobertura dos para-lamas e as barras do teto marcam as laterais. O aerofólio na tampa do porta-malas, as generosas lanternas em LED e o para-choque em preto brilhante completam o conjunto.

Propulsão elétrica

Linhas futuristas com rodas de 21", barras no teto, generosas lanternas em LED e para-choques pretos.

O conjunto propulsor do Blazer EV conta com motor traseiro de 347 cv de potência e força (torque) de 44,86 kgfm. Pelos dados da General Motors, o utilitário esportivo acelera de 0 a 100 km/h 5,8 segundos e a velocidade máxima é de 190 km/h.

O Blazer EV conta com três modos pré-definidos de condução: Normal, Esportivo e Neve, que mudam o comportamento dinâmico do carro. Também possível de ser personalizado de acordo com a preferência do condutor.

Informações do sistema elétrico no quadro de instrumentos.

A velocidade de recarga da bateria de íons de lítio de 102 kWh é de até 22 kW (AC) e no carregamento rápido de 190 kW (DC). O que permite repor até 80% da energia em cerca de 40 minutos. A autonomia é de 481 quilômetros pelo ciclo do Inmetro.

Com 4,88 m de comprimento, 1,98 m de largura e 1,65 m de altura, a distância entre eixos é de 3,09 m. O porta-malas leva 436 litros e o Blazer EV pesa 2.495 quilos.

Conforto e sofisticação

Revestimento em materiais como couro e suede com costuras vermelhas e azuis.

Acesso por aproximação, a partida é automática mas os cintos de segurança precisam estar colocados. O acabamento interno combina materiais emborrachado, couro, tecido e suede com costuras vermelhas e azuis. O quadro digital de instrumentos com tela de LCD de 11 polegadas é configurável.

Avançada conectividade com Google built-in, Android Auto, Apple CarPlay, wi-fi, my Chevrolet app e aplicativos.

A multimídia com tela digital de 17,7 polegadas sensível ao toque e comando por voz, conta com o Google built-in nativo que inclui o Google Assistant, o Google Maps e o Google Play. Interativa com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, mostra também imagens da câmera 360º. Traz ainda o OnStar, o myChevrolet app, Wi-Fi, entradas USB e recarga do celular por indução. A iluminação ambiente conta com 26 opções de cores.

Volante multifuncional e assentos aquecidos programáveis, os bancos dianteiros têm ajustes elétricos. O ar-condicionado de duas zonas tem saídas que remetem ao Camaro e o sistema de som Bose. Retrovisor central com câmera, a abertura da tampa do porta-malas e do bocal de recarga tem acionamento elétrico. O teto solar é panorâmico é o head-up display é programável.

Avançada tecnologia

Conjunto propulsor com potência e força adequada às necessidades do utilitário esportivo.

Direção elétrica progressiva, as suspensões dianteira e traseira do Blazer são independentes tipo multilink e os freios a discos ventilados. Com oito airbags, controle eletrônico de velocidade adaptativo, alertas de colisão com frenagem autônoma de emergência frontal e traseira e de ponto cego e assistente de permanência em faixa estão entre os recursos de assistência à condução e à segurança. O alerta de ponto cego para bicicletas permanece ativo após o carro ser desligado para continuar monitorando o perímetro durante o desembarque.

Ruas e estradas

Condução facilitada nas ruas e estradas pela avançada tecnologia.

Bem equipado, design ousado e avançada tecnologia aliados ao conforto, a segurança e comportamento qualificam o Blazer EV RS. O porte e as linhas futuristas do utilitário esportivo elétrico Chevrolet chamaram a atenção todo o lugar.

Para abrir ou fechar a porta do condutor e dar partida, basta apenas estar com a chave. Com o cinto de segurança ajustado, acionei a alavanca na coluna da direção e acelerei para o Blazer rodar.

Os 347 cv de potência e força (torque) de 44,86 kgfm do motor elétrico traseiro atenderam as necessidades do Blazer nas ruas e estradas. No trânsito urbano, a força do propulsor garantiu partidas, aceleradas e retomadas de velocidade rápidas, apesar das dimensões e das duas toneladas e meia do SUV.

Direção precisa, ótima dirigibilidade, suspensão e freios adequados às características do utilitário esportivo.

O conforto, o espaço e o acabamento com materiais premium valorizaram a configuração premium. Os bancos dianteiros aquecidos e com ajustes elétricos acomodaram bem o condutor e acompanhante e os traseiros três adultos.

A suspensão independente nas quatro rodas tipo multilink ignoraram as irregularidades comuns nas nossas ruas e estradas. Superou os buracos, lombadas e quebra-molas sem transmitir as oscilações para o interior, mas sentiu o paralelepípedo.

Nas rodovias como a BR/290, entre Porto Alegre e Osório, e a Estrada do Mar, o comportamento do Blazer foi adequado ao conjunto propulsor. A estabilidade foi ótima com reduzida oscilação da carroceria, mesmo em trechos sinuosos e velocidades elevadas.

O posicionamento das baterias no assoalho, o baixo centro de gravidade e os recursos eletrônicos com tribuiram. Silencioso, o nível de ruído foi mínimo, reduzido ao vento e a reverberação dos pneus.

Conclusão

Autonomia próxima aos 500 quilômetros pelo ciclo Inmetro.

Bem equipado, design ousado e avançada tecnologia aliados ao conforto, a segurança e comportamento qualificaram o Blazer EV RS que chamou a atenção todo o lugar.

Direção precisa, ótima dirigibilidade, suspensão e freios adequados, o bom desempenho nas ruas e estradas atendeu às características de um veículo familiar independente da vocação esportiva inspirada pelo visual.

A autonomia próxima aos 500 quilômetros pelo ciclo Inmetro permitiu rodar tranquilo na cidade. Com uma recarga parcial na capital, antes de pegar a estrada, rodamos até o litoral e retornamos. Em percursos mais longos, é importante considerar a distância e a existência de postos de recarga.

Condução ágil apesar das dimensões e das 2,5 toneladas.