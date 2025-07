Axor, extrapesado Mercedes-Benz retorna mais potente, tecnológico e conectado às estradas

Axor retorna mais potente, tecnológico e conectado às estradas, Mercedes-Benz / Divulgação

Os extrapesados Axor voltaram. Os caminhões Mercedes-Benz retornam mais potentes, tecnológicos e conectados. Renovados, acompanham os irmãos Actros e Arocs. A montadora pretende emplacar mais de 1.000 unidades do novo veiculo ainda em 2025. O novo Mercedes-Benz Axor tem preços promocionais de lançamento no primeiro mês a partir de R$ 698 mil, na configuração 2038 4x2, e de R$ 738 mil, na 2545 6x2.

O novo Axor vem dar continuidade a uma história de sucesso de mais de 20 anos, lembrou o , vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil, Jefferson Ferrarez. Com o novo veículo, são 45 modelos de caminhões.

Para o principal executivo global da Mercedes-Benz Trucks e ex-presidente da Mercedes-Benz do Brasil, Achim Pucher, o novo Axor retorna projetado para atender às necessidades diárias e apoiar o trabalho dos clientes da marca.

O novo Axor foi desenvolvido para atender à norma Proconve P8 (equivalente ao Euro 6) com a tecnologia BlueTec 6 que reduz as emissões de poluentes. As duas configurações são indicadas para transporte rodoviário de carga e operações logísticas de médias e longas distâncias.

Uso versátil

Cabines remetem à robustez do design dos caminhões da marca. GILBERTO LEAL

A cabine segue linha de design de robustez dos caminhões rodoviários da marca. Com chassi similar ao do Actros, o Axor chega com 62 e 68 toneladas de CMT, adequado para uso de carretas de até quatro eixos. É indicado para uso como baú, sider, graneleiro, báscula, container, tanque de combustível, frigorificado, cegonheiro e prancha carrega tudo.

O conjunto propulsor dos Axor 2038 4x2 e Axor 2545 6x2 combina o motor OM 460 de 13 litros e 380 cv e 450 cv de potências com o câmbio automatizado PowerShift 3 Advanced de 12 velocidades e três modos de operação: Standard, Econômico e Power. O sistema de freio auxiliar conta com o freio-motor Top Brake de série e disponibilidade de Retarder.

Frente atualizada com grade, faróis e para-choque redesenhados.

A nova grade frontal, para-choques e faróis e luzes diurnas redesenhadas (DRL) halógenos ou em LED, atualizaram o visual robusto do caminhão.

Interior atualizado

Cabine com suspensão pneumática e generoso interior.

A cabine também foi completamente reformulada, com duas opções, leito teto baixo e leito teto alto. Suspensão pneumática de série e piso rebaixado com túnel de apenas 200 milímetros, o conforto interno avançou com mais conectividade e novos recursos.

Volante multifuncional e instrumentos com display de 12,7".

Acesso por aproximação e partida por botão, o volante é multifuncional e a alavanca de câmbio e freio motor integrada à coluna de direção. O novo painel analógico digital com display do painel de 12,7 cm conta com sistema de avaliação de condução. O banco pneumático tem 11 regulagens e a geladeira é opcional.

Apoio à condução

Avançados recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança.

Freio eletrônico com ABS, controles eletrônicos de aderência em aceleração e de estabilidade, assistência de partida em rampa, distribuição eletrônica de frenagem, luz de freio de emergência, alarme de ré com luzes intermitentes e farol em LED (opcional) estão entre os recursos de apoio à condução e à segurança. O sistema elétrico recebe a bateria de alta ciclagem de 230 Ah, o que garante maior vida útil e confiabilidade do sistema.

Configurações de cabines leito de teto baixo e teto alto. GILBERTO LEAL

O Axor conta com os acessórios originais Mercedes-Benz Alliance Truck Parts com uma variedade de itens de geladeira a TV Digital, SideSkirt, defletores de ar e roda de alumínio, entre outros.