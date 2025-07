Audi A5 Sedan com novo visual, mais potente e  tecnológico está em pré-venda

Visual renovado, novo A5 ficou maior, mais potente e tecnológico. Audi / Divulgação

O Audi A5 Sedan chega com visual renovado, mais potente e com novas tecnologias. Na terceira geração, é o primeiro modelo montado sobre a plataforma premium a combustão (PPC) disponível no país. A apresentação do novo automóvel movimentou o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre ocorrerá nesta quarta-feira (23), na concessionária gaúcha Audi TopCar. Em pré-venda, o Audi A5 Sedan 2.0 TFSI Performance S edition quattro tem preço especial de lançamento de R$ 379.990 e as primeiras unidades deverão ser entregues em setembro.



A nova geração do A5 cresceu em relação à anterior. Com 4,829 metros de comprimento ( mais 72 milímetros), 1,410 m altura ( mais 24 mm), 2,099 m de largura com retrovisores ( mais 70 mm), a distância entre eixos é de 2,892 m (mais 70 mm). O porta-malas leva 445 litros e o tanque de combustível tem capacidade de 56 litros.

Propulsão e design

O conjunto propulsor do novo A5 combina o motor de quatro cilindros 2.0 turbo FSI de 272 cv de potência e força (torque) de 40,8 kgfm com a transmissão S tronic de sete velocidades, a tração quattro com tecnologia Ultra e o sistema start/stop. O sedã acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos e chega a velocidade máxima de 210 km/h limitada eletronicamente.



O design do novo A5 remete à estética minimalista introduzida no país com o Audi Q6 e-tron e caracterizada por linhas mais fluídas e orgânicas, vincos suaves e superfícies mais amplas e limpas. O sedan cresceu por fora e por dentro, ficou mais comprido e largo e ganhou maior distância entre eixos.

Faróis, grade, para-choque e sinalizadores redesenhados. GILBERTO LEAL

O conjunto óptico foi redesenhado com faróis mais afilados e recortes mais suaves em direção à caixa de rodas e aos para-lamas. A tradicional grade também teve alterações e ficou mais larga e estreita com o centro padrão favo de mel tridimensional. Os faróis são full-LED plus com assistente de luz alta.



As lanternas em LED Pro com indicador dinâmico nas setas são integradas por uma faixa abaixo do spoiler e as saídas de escapamento retangulares completam o conjunto. As rodas Audi Sport de 20 polegadas são polidas e em cinza acetinado fosco e os pneus 245/35 R20.

Suspensão esportiva e avançados recursos de apoio à condução e à segurança. Audi / Divulgação

Suspensão esportiva S, A5 recebeu o kit S line exterior com Audi Rings, frisos decorativos dos vidros e componentes de montagem em preto brilhante, maçanetas e capas dos retrovisores em preto brilhante, ponteiras de escapamento cromadas escuras, retrovisores elétricos aquecíveis e rebatíveis antiofuscantes automáticos com memória e projeção de logotipo.

Materiais premium

Interior revestido em materiais nobres como o couro. Audi / Divulgação

O sofisticado interior valoriza o conforto, o espaço, a conectividade e a funcionalidade. Volante esportivo multifuncional em couro de raios duplos, aplanado em cima e embaixo com aletas para a troca sequencial de marchas.

Revestimento combinado em couro e couro sintético, acabamento em alumínio escovado fosco e elementos interiores superiores e inferiores com costura contrastante em couro e botões em preto brilhante. O acesso é por aproximação e a partida por botão.

Display curvo com as telas dos instrumentos e multimídia integradas. GILBERTO LEAL

O display panorâmico curvo com tecnologia OLED integra o virtual cockpit com tela 11,9 polegadas e a tela de 14,5 polegadas do multimidia MMI. As luzes ambiente são customizáveis em 30 cores e o teto panorâmico tem vidro com transparência selecionável.



Drones desenharam imagens e mensagens no céu do Rio de Janeiro. GILBERTO LEAL

O sistema de informação e entretenimento conta com Audi Phone box light com carregamento sem fio; Audi Smartphone Interface, com conexão sem fio; Audi Sound System com 10 alto-falantes e potência de 180W, Rádio MMI plus com sistema de navegação.



Com airbags frontais, laterais dianteiros com sistema de airbag para cabeça e airbag central na frente, o sedan Audi traz avançada tecnologia de segurança. São recursos como alerta de saída da faixa, assistentes de desvio, de conversão na frente, de estacionamento plus, de frenagem de emergência e assistente de tráfego transversal dianteiro, controle eletrônico de velocidade adaptativo e detector de atenção e sonolência do motorista, entre outros.



Sete cores externas combinadas com o interior escurecido. GILBERTO LEAL / Reprodução

Branco Arkona sólida, azul Ascari, azul Firmamento, azul Horizonte, branco Geleira, preto Mito e vermelho Granadina metálicas e cinza Daytona perolizada são as cores disponíveis. O revestimento interno é preto.

Rio Grande do Sul

Concessionária gaúcha apresenta A5 em Porto Alegre. Audi TopCar / Divulgação

A apresentação do novo Audi A5 em Porto Alegre ocorrerá na Audi TopCar, nesta quarta-feira (23). O evento movimentará o showroom da Avenida Ceara, 724, São João, a partir das 17h. A concessionária gaúcha garante que os clientes e os convidados terão uma experiência exclusiva com o sedã esportivo médio da marca alemã.