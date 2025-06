Xiaomi avança para consolidar sua posição no setor automotivo. Xiaomi / Divulgação

O Xiaomi YU7 chega para encarar o Tesla Y. Com três configurações e preço a partir de US$ 35.300, a gigante chinesa revelou que recebeu 200 mil pedidos do utilitário esportivo elétrico em três minutos. Conhecida pelos seus telefones celulares, tablets e dispositivos inteligentes, a Xiaomi avança no setor automotivo.

Lançado nesta quinta-feira (26) no mercado chinês, o maior do mundo, o YU7 tem preço a partir de 253.500 iuanes, cerca de US$ 35.300 (R$ 193.444). O utilitário esportivo chinês custa menos em relação ao Model Y, pretende ser seu maior concorrente e de modelos fabricados no seu país.

Com o YU7, avança a estratégia da Xiaomi para conquistar o seu espaço e consolidar sua posição entre os principais fabricantes globais de veículos elétricos. Com sua experiência em tecnologia e integração de sistemas inteligentes promete uma experiência de condução conectada, segura e eficiente.

Leia Mais Haval H6 ganha série especial HEV One

Recorde de pedidos

No seu lançamento, o utilitário esportivo elétrico YU7 teve 200 mil pedidos em três minutos. Xaiomi / Divulgação

Com 5 metros de comprimento, 2 m de largura e 1,6 m de altura, a generosa distância entre eixos de 3 m garante amplo espaço interno e conforto para os ocupantes. As três configurações são personalizadas por detalhes internos e recursos eletrônicos, mas principalmente pelo conjunto propulsor, a capacidade da bateria e a autonomia.

O utilitário esportivo compartilha os conceitos do sedã. As linhas fluídas, o conjunto óptico em LED, os ressaltos no capô e as laterais marcantes projetam um visual robusto e esportivo. As lanternas interligadas em LED e um discreto aerofílio marcam a traseira.

Os três tamanhos de rodas – 19”, 20” e 21” – contam com dois acabamentos e seis designs que priorizam conforto, autonomia e desempenho. As pinças de freios fixas Brembo nas cores vermelha ou amarela completam o visual.

Avançada conectividade

Interior sofisticado com materiais premium como o couro napa.

O sofisticado interior acompanha o conceito dos carros chineses com a valorização das telas digitais e a redução ou mesmo inexistência de botões. Com quatro opções de cor, o revestimento combina materiais premium macios ao toque.

Os amplos bancos traseiros reclinam até 135º.

Os bancos são revestidos em couro napa contam com massagem e aquecimento. Os traseiros reclinam 135°. O porta-malas dianteiro leva 141 litros e o traseiro até 687 litros ou 1.758 litros com os bancos rebatidos.

Instrumentos com tela digital de 43,4" e multimídia de 16,1".

O quadro de instrumentos é uma tela continua de 43,4 polegadas entre a base do para-brisa e o painel. A central multimídia conta com tela central de 16,1” e três para os passageiros, sendo duas no banco traseiro.

O assistente de voz atua com inteligência artificial e quatro módulos com oito microfones permite a comunicação externa para todos os ocupantes.

Potência e autonomia

Três versõese velocidade de até 253 km/h na topo de linha Max.

O YU7 conta com três versões - Standard, Pro e Max. Todas são equipadas com o conjunto propulsor de 690 cv de potência e força (torque) de 53,94 kgfm. A Max acelera de 0 a 100 km/l em 3,2 segundos e chega a velocidade máxima de 253 km/h.

Três versões com autonomia diferenciadas de até 835 km.

A versão Standard tem autonomia de até 835 km, a melhor na categoria de SUVs elétricos médios e as demais até 770 km. Com carregamento ultrarrápido de até 5,2 °C, alcança entre 10% e 80% da carga em apenas 12 minutos e pode percorrer até 620 km em 15 minutos.

O YU7 conta com avançados recursos de apoio à condução e à segurança (Adas) incluindo o sistema Lidar que identifica com precisão pedestres, animais, carros, motos, entre outros.

YU7 temm avançada tecnologia de apoio à condução segura.