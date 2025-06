Renovado, Song Plus 2026 adota design global da BYD BYD / Divulgação

O Song Plus 2026 chega renovado com design global, bateria maior e recarga rápida na versão Premium. O utilitário esportivo híbrido plug-in BYD avança no visual, conforto e tecnologia. O BYD Song Plus 2026 teve o reajuste de preço de R$ 5 mil em relação ao modelo anterior agora custa R$ 249.990. A edição comemorativa Premium passou a ser de série como topo de linha BYD Song Plus Premium com preço sugerido de R$ 299.800.



O visual robusto de um utilitário esportivo combinado com a aerodinâmica de um sedã do Song Plus evoluiu. A frente das duas configurações remetem ao sedã elétrico Seal.

As linhas fluídas valorizam o novo conjunto óptico com os faróis Dragon Face 3.0 mais afilados e as luzes diurnas (DRL) em LED, barras horizontais, para-choque maior e vincos no capô.

Nas laterais, as novas rodas são de 19” com pneus 235/50 R19. As lanternas traseiras em LED conectadas e a placa passou para a tampa do porta-malas completam o conjunto.

Avançada tecnologia

A tecnologia avança com o head-up display que projeta a velocidade e os dados do sistema ADAS no para-brisa. Também com o BYD App com chave NFC/Bluetooth que permite o controle remoto de funções e operações do veículo.

Interior premium

Sofisticado interior revestido em couro e materiais premium. GILBERTO LEAL

Acesso por aproximação e partida por botão, o interior é revestido em couro e o volante multifuncional. O quadro digital de instrumentos tem tela de 12,3" e a central multimidia tela giratória de 15,6”. A conexão com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos é sem fio. A tela mostra também as imagens da câmera 360º e conta ainda com quatro portas USB.

Os bancos em couro têm ajustes elétricos e o ar-condicionado é automático digital de duas zonas. Com teto solar panorâmico, o novo sistema de som Infinity by Harman conta com 10 alto-falante. O freio de estacionamento é eletrônico.

Apoio à segurança

Frente com nova grade e faróis mais afilados e luzes diurnas (DRL) em LED. GILBERTO LEAL

Com seis airbags e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, o Song Plus conta com recursos de apoio à condução e à segurança como controle eletrônico de velocidade adaptativo, Auto Hold alertas de colisão frontal e de ponto cego, frenagem autônoma de emergência e assistentes de mudança e permanência em faixa.



A eficiência energética, o baixo consumo de combustível, o desempenho de direção e o conforto foram mantidos com a tecnologia Dual Mode. O sistema hibrido plug-in conta com dois propulsores. O motor 1.5 aspirado a combustão de 110 cv de potência e força (torque) de 13,2 kgfm e o elétrico de 180 cv e 32,3 kgfm garantem a potência combinada de 235 cv e força de 40,1 kgfm.



Na configuração Premium, o motor 1.5 turbo atua com dois elétricos somando a potência combinada de 326 cv. O Song Plus acelera de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos e chega a velocidade máxima de 170 km/h já o Song Plus Premium acelera em 5,2 segundos e chega aos 180 km/h.

Baterias maiores



Sistema propulsor híbrido plug-in do BYD Song Plus 2026. GILBERTO LEAL

A bateria Blade do Song Plus de 18,3 kWh garante a autonomia de 100 quilômetros no modo 100% elétrico pelo ciclo NEDC e 63 km pelo padrão do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro. Na configuração Premium, a bateria Blade de 26,6 kWh permite rodar no modo elétrico até 135 quilômetros pelo ciclo NEDC e 87quilômetros pelo padrão Inmetro.

A capacidade de recargada bateria em pontos de corrente continua (DC) é de 18 kWh com cerca de uma hora e meia para a carga completa.

Lanternas traseiras em LED conectadas e a placa na tampa do porta-malas. BYD / Divulgação

Preto, cinza claro, cinza escuro e branco são as cores disponíveis do Song Plus 2026. O interior premium conta com as combinações azul + cinza Claro e a caramelo + preto.



A garantia do veículo é de seis anos e da bateria de oito anos sem limite de quilometragem.

