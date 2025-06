Pulse Abarth 2026 ganha visual mais esportivo e novos equipamentos

Pulse Abarth 2026 traz visual mais agressivo e esportivo. Fiat / Divulgação

O Pulse Abarth 2026 avança no visual mais agressivo e novos equipamentos. Reestilizado, utilitário esportivo valoriza o design, o conforto e ganha competitividade. O conjunto propulsor permanece com motor turbo e calibrações específicas para o comportamento esportivo da marca do escorpião. Pulse Abarth tem preço de R$ 157.990.

O visual do Pulse Abarth 2026 acompanha a atualização global da marca e valoriza a esportividade com a frente mais agressiva, entre outros detalhes. O teto solar, os bancos redesenhados e novos equipamentos completam o interior.

Visual atualizado

O logo script Abarth escurecido no centro e o detalhe do escorpião no canto inferior direito marcam a nova grade em preto brilhante e vermelho com linhas retas verticais. Conjunto óptico full LED, o para-choque redesenhado com novas entradas de ar e faróis de neblina em LED reforçam o visual agressivo e esportivo.

O skidplate e as entradas de ar laterais ganharam mais destaque com as novas linhas e o acabamento em vermelho. Nas laterais, as novas rodas de 18’’ com acabamento em preto brilhante, tem os aros vazados, o logo do escorpião com detalhes vermelhos. A traseira permanece inalterada.

Interior e conectividade

Interior escurecido premium com detalhes vermelhos.

O teto solar panorâmico com abertura elétrica da cortina destaca o interior premium escurecido. Os bancos esportivos redesenhados, o do condutor com ajustes elétricos, trazem o nome Abarth bordado, um desenho do escorpião em alto-relevo e costuras vermelhas. Os painéis das portas em vinil completam os aperfeiçoamentos internos.

Multimídia com tela de 10,1", aplicativos e Connect////Me.

Acesso por aproximação e partida por botão, o quadro digital de instrumentos de 7" Abarth traz informações adicionais como pressão do turbo, força G e potência. A central multimídia de 10,1” conta com o Connect////Me, serviços conectados de 30 funções e conectividade. O ar-condicionado é automático digital e a recarga do celular por indução.

Propulsão e tecnologia

Conjunto propulsor permanece o motor Turbo 270, câmbio automático e tração dianteira.

O conjunto propulsor do Pulse Abarth combina o motor Turbo 270 flex de 180 cv de potência (gasolina) até 185 cv (etanol) e força (torque) de 27,5 kgfm (dois combustíveis) com o câmbio automático de seis velocidades e tração dianteira.

Com três modos de comportamento - Sport, Manual e Poison - pelos dados da Fiat, o Pulse Abarth acelera de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e chega a velocidade máxima de 215 km/h (etanol).

Pulse Abarth traz recursos eletrônicos que apoiam a condução e a segurança.

O Pulse Abarth traz recursos de apoio à condução e a segurança (ADAS) como comutação automática de farol, alerta de saída de faixa e frenagem automática de emergência. O freio de estacionamento é eletrônico e automático com Auto Hold. Os airbags são de seis zonas de proteção - frontais e laterais de tórax e cabeça para motorista e passageiros.