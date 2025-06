Produção de motos acelera e maio tem o maior volume para o mês desde 2011

Produção venda e exportação de motocicletas aceleram em maio e no ano. Honda / Divulgação

A produção de motocicletas acelera e maio tem o maior volume para o mês desde 2011. O bom desempenho garantiu também o melhor resultado para o período de janeiro a maio nos últimos 14 anos com o crescimento sustentável do setor e da demanda por veículos de duas rodas.

Os fabricantes instalados no Polo Industrial de Manaus (AM) produziram em 172.493 motocicletas em maio, volume semelhante ao de abril, e 7,5% maior em relação ao mesmo mês de 2024

No acumulado do ano, 846.636 motocicletas saíram das linhas de montagem com o crescimento de 11,1% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Produção e venda aquecidas

Produção acumulada no ano é a melhor desde 2011. Reprodução

- O mercado segue aquecido, com diversos lançamentos, oferecendo ao consumidor produtos cada vez mais modernos, versáteis e tecnológicos - explica presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), Marcos Bento.

O executivo destaca que a indústria está atenta às atuais demandas do mercado com investimentos contínuos nas linhas de produção “com a adoção dos mais avançados recursos tecnológicos, sempre com o objetivo de oferecer produtos de qualidade e com alto valor agregado”.

Segmentos preferidos

Motos Street representam quase 50% da produção e venda.

O segmento de motos Street liderou a produção em maio com 84.790 unidades, o que representa 49,2% do total. As motos Trail com, com 37.919 e 22%, Motonetas com 15 mil e 14,5%, scooter com 14.530 e 8,4% e Naked com 4.971 e 2,9% completaram o ranking das cinco mais produzidas.

A Street com 431.743 unidades e 51% do volume total, a Trail com 178.171 unidades e 21% e a motoneta com 115.200 unidades e 13,6% lideram a produção acumulada de janeiro a maio.

Os modelos de baixa cilindrada foram os mais produzidos em maio, com 136.399 unidades, equivalente a 79,1% do total. A média cilindrada somou 32.128 unidades (18,6%) e a alta cilindrada respondeu por 3.966 unidades (2,3%).

Salto na venda

Melhor resultado histórico para o mês no varejo.

A venda de motocicletas fechou maio com o melhor resultado para o mês. Foram emplacadas 193.396 unidades, alta de 17,5% na comparação com maio do ano passado e de 5,8% em relação a abril. Com 21 dias úteis, a média de vendas diárias foi de 9.209 motocicletas.

Nos cinco primeiros meses do ano, o setor também alcançou o maior volume comercializado da série histórica com 850.139 registros, mais 10,8% sobre igual período de 2024.

O aumento da procura por alternativas econômicas de mobilidade, o crescimento do setor de entregas e a ampliação da oferta de modelos mais acessíveis e eficientes estão entre os fatores que impulsionam o crescimento do setor.

Exportação acelerada

Embarques de motocicletas crescem no mês e no ano. Reprodução