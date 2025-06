Produção cai e venda, exportação e importação de veículos crescem em maio

Produção de veículos não acompanha vendas em maio. Volkswagen / Divulgação

A produção de veículos em maio não acompanhou o bom ritmo das vendas e exportações. A produção caiu 5,9% em relação a abril enquanto os registros aumentaram 8,1% e os embarques 11,3%, o melhor resultado desde agosto de 2018. Os modelos importados representaram 54% do crescimento nas vendas.

Os 214.749 veículos que saíram das linhas de montagem em maio representaram a queda de 5,9% na comparação com abril. Sobre maio de 2014, o crescimento foi de 28,8%, mas o mês teve a base prejudicada pelo impacto das enchentes no Rio Grande do Sul. O resultado acumulado do ano de 1.025.899 unidades cresceu 10,6%.

A média diária de venda doméstica de 10,7 mil unidades e o aquecimento do mercado argentino puxou a exportação, explicou o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Igor Calvet.

- O recuo na produção, porém, indica perda de participação de vendas para os importados, além de certa cautela dos fabricantes em relação à expectativa de vendas nas próximas semanas -, avaliou Calvet.

Mercado ativo

VW Polo foi o carro mais vendido no mercado brasileiro em maio. Volkswagen / Divulgação

A produção de 214.749 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus caiu 5,9% na comparação com abril e saltou 28,8% na comparação com o mesmo mês de 2024. Com 188.502 unidades, os automóveis e comerciais leves caíram 6,9% sobre abril e aumentaram 30,5% em relação a igual período do ano passado. Apenas automóveis foram 151.956 (menos 8,3%) e comerciais leves, 44.546 (menos 1,8% e mais 72,8%).

O segmento de caminhões aumentou 11,9% com12.327 unidades sobre abril e 10,3% em comparação com maio de 2024. O setor de ônibus teve 2.920 unidades, mais 1,6% em relação a abril e 6,9% sobre maio do ano anterior.

Resultado positivo no ano

Picape Fiat Strada lidera vendas no acumulado do ano. GILBERTO LEAL

O resultado acumulado do ano de 1.025.899 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus cresceu 10,7% em relação ao mesmo período de 2024. Automóveis e comerciais leves foram 957.855,11,1%, caminhões – 55.078, mais 5,6% e ônibus – 12.966, mais 7,8%.

O emplacamento de 225.710 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus aumentou 8,16% na comparação com abril e 16,8% em relação ao mesmo mês de 2024.

Foram 214.606 automóveis e comerciais leves, mais 8,8% sobre o mês anterior e 17% sobre maio do ano passado.

Em maio foram emplacados 167.547 automóveis, mais 10,1% sobre abril e 16,3% na comparação com o mesmo mês de 2024. Comerciais leves tiveram 47.059 registros, o que representa mais 4,5% (abril) e 19,6% (maio).

Veículos comerciais

Venda de veículos comerciais cresce nos primeiros meses do ano. GILBERTO LEAL

Caminhões e ônibus tiveram 11.104 registros, menos 2,43% e menos 2,38% (maio 2024).

Foram 9.161 veículos de carga, menos 2,1% e menos 4,2% (maio 2024) e 1.943 de transporte coletivo, menos 11,7% e mais 51,4% (maio 2024).

Carros eletrificados

GWM Haval H6 liderou os carros híbridos em maio. GMW / Divulgação

A participação de veículos eletrificados 10,4% do total de automóveis e comerciais leves com 22.101 unidades, maior nível da série histórica. O crescimento foi de 47,60% sobre abril e 63,63% na comparação com o mesmo mês de 2024. Foram 15.160 híbridos, salto de 78,88% sobre abril, e 6.941 elétricos, mais 6,8% e 34,59%.

Exportação em alta

Volkswagen / Divulgação

Os 51.354 veículos embarcados cresceram 11,3% sobre abril e 96,6% sobre igual período de 2024. Foram 4 8.075 automóveis e comerciais leves (mais 10,3% e 91,1), 2.831 caminhões (mais 32,8% e 119,8) e 628 ônibus (mais 8,8% e 101,9%).

Em valores, a exportação corresponde a US$ 1,317.382 bilhão, mais 12,5% na comparação com abril e 60,2% sobre maio de 2024.