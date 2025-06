Novo Kicks 2026 é maior, mais sofisticado, potente e seguro. Nissan / Divulgação

O novo Kicks 2026 avança com visual, interior, conjunto propulsor e tecnologia atualizados. Maior, mais potente e sofisticada, nova geração do utilitário esportivo Nissan chega com quatro configurações. Com a venda a partir de 3 de julho, o Kicks promete mexer com o seu segmento. O novo Nissan Kicks 2026 tem preços de lançamento a partir de R$ R$ 159.990, na versão de entrada Sense, a R$ 199.000, em pré-venda na topo de linha Platinum.

A tecnologia avançada e a potencialidade do novo Kicks no mercado brasileiro foram destacadas pelo principal executivo da Nissan Américas, Christian Meunier, presente ao lançamento do novo utilitário esportivo. "Tenho certeza de que o novo Nissan Kicks trará um grande impulso para a nossa marca no mercado brasileiro, assim como em todos os outros lugares onde foi lançado. Será um verdadeiro sucesso aqui no Brasil”.

Apresentada como a marca da virada da Nissan no país, a nova geração do utilitário esportivo produzido em Resende (RJ) compartilha a plataforma CMF-B High Spec com o Nissan Juke europeu e modelos da Renault.

Kicks cresceu

Maior, mais comprido largo e alto, apresentado como compacto, as dimensões do novo Nissan Kicks estão próximas de um modelo médio. São mais seis centímetros no comprimento, agora com 4,37 metros, mais quatro de largura, que passou para 1,80m, e dois na altura de 1,63 m. A distância entre eixos também aumentou dois centímetros para 2,66 m. Já o porta-malas passou de 432 para 470 litros. A altura livre do solo é de 20 centímetros.

As quatro versões – Sense, Advance, Exclusive e Platinum – compartilham o novo conjunto propulsor e são personalizadas por detalhes visuais, padrões de acabamento e níveis de recursos de segurança.

Visual e propulsão

Motor 1.0 turbo flex de 120 cv (gasolina) a 125 cv (etanol). Nissan / Divulgação

O novo conjunto propulsor combina o motor brasileiro com o câmbio mexicano e sistema Stop/Start. Produzido em Resende, o motor de três cilindros 1.0 turbo flex gera de 120 cv de potência e força (torque) de 20,4 kgfm (gasolina) a 125 cv e 22,4 kgfm (etanol).

O câmbio automatizado é de dupla embreagem e seis velocidades com o seletor da transmissão por botões e-Shifter. Com modos de condução Normal, Eco e Sport, a troca sequencial de marchas é por aletas no volante.

O visual robusto do novo Kicks é valorizado na frente com linhas geométricas da grade com barras horizontais em preto brilhante que separa o grupo optico com os faróis e as luzes diurnas (DRL) verticais em LED. Spoiler no teto, as lanternas traseiras, também em LED, são ligadas por uma barra preta. As rodas são de liga leve aro 17 e pneus 215/60R16 e aro 19 com pneus 255/45 R19 nas versões Exclusive e Platinum.

Interior valorizado

Telas digitais de instrumentos e multimídia integradas com área total de 24,6 polegadas. Nissan / Divulgação

As telas integradas do quadro de instrumentos e do multimídia chamam a atenção no interior sofisticado do novo Kicks Exclusive e Platinum com 12,3 polegadas cada uma e área total de 24,6 polegadas interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. Nas versões Sense e Advance, o quadro de instrumentos tem tela de sete polegadas. Com quatro portas USB tipo C, duas na frente e duas atras, a recarga do celular é por indução a partir da versão Advance.

Sistema de som com alto-falantes nos encostos dos bancos do condutor e acompanhante na versão Platinum. Nissan / Divulgação

Na Platinum, o sistema de som conta com a exclusiva tecnologia de áudio Bose Personal Plus com dez alto-falantes, incluindo nos apoios de cabeça do condutor e acompanhante. O acionamento do ar-condicionado pode ser feito a distância como também do motor.

O revestimento em tecido e materiais macios valorizam o acabamento interno e a iluminação continua no painel e laterais das portas diferenciam a cabine da Platinum. O teto solar panorâmico tem acionamento elétrico. Os bancos dianteiros e traseiros têm a tecnologia Zero Gravity e 19 porta-objetos completam o interior.

O novo Kicks acelera de 0 a 100 km/h em 12,4 segundos e chega a velocidade máxima de 185 km/h. Pelos dados do Inmetro, o consumo de combustível é 11,7 km/l na cidade e 14,2 km/l na estrada com gasolina e 8,3 km/l e 9,9 km/l com etanol.

A versão Platinum tem opção bitom com o teto preto. GILBERTO LEAL

O novo Kicks conta com equipamentos de assistência ao condutor, conforto, proteção e segurança. Com seis airbags (frontais, cabeça e laterais) traz sistemas de partida em rampa, freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, Isofix e Tether de fixação de cadeiras infantis.

A configuração Platinum traz o sistema de direção ProPilot nível 2 (Norma SAE), o mais avançado regulamentado no Brasil em relação ao apoio à condução. O sistema garante a manutenção de faixa com o assistente de centralização em faixa e inclui o controle eletrônico de velocidade adaptativo.

Recursos eletrônicos apoiam a condução e a segurança. Nissan / Divulgação

Branco Diamond, cinza Grafite, prata Classic, preto Premium e vermelho Malbec são as cores disponíveis para as versões Sense e Advance. A Exclusive troca o vermelho Malbec pelo azul Oceânico. Preto Premium e azul Oceânico são cores da Platinum que terá ainda as opções cinza Grafite, branco Diamond e vermelho Malbec com o teto preto.

Versões e preços

Preços promocionais de lançamento e pré-venda. GILBERTO LEAL

Nissan Kicks 2026

Sense - R$ 159.990 * R$ 164.990**

Acesso por aproximação e partida por botão, quadro de instrumentos com tela de 7", multimidia Nissan Connect com tela de 12,3”, portas USB tipo C (2), ar-condicionado digital, bancos dianteiros e traseiros com tecnologia Zero Gravity revestidos em tecido, seletores da transmissão por botões (E-Shifter) e do modo de condução (Normal, Eco, Sport), aletas para troca sequencial de marchas, faróis e lanternas em LED, rodas de liga leve de 17" e pneus 215/60 R17, Stop/Start e recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança entre outros.

Advance - R$ 167.990* R$ 175.990**

Acrescenta revestimento interno e dos bancos em couro, recarga do celular por indução, câmera com visão 360º, barras longitudinais no teto e retrovisores externos rebatíveis automaticamente, entre outros.

Exclusive - R$ 177.990* R$ 182.490**

Mais volante com acabamento premium, painel de instrumentos digital de 12.3″, seis alto-falantes, sensor de estacionamento dianteiro, rodas de liga leve diamantadas de 19″ e pneus 225/45 R19

Platinum - R$ 199.990 **

Acrescenta ar-condicionado automático digital, teto solar panorâmico com acionamento elétrico, som premium Bose Personal Plus com 10 alto-falantes, sistema de auxílio à condução semiautônomo – ProPilot (SAE nível 2).

O novo Nissan Kicks 2026 tem quatro configurações. GILBERTO LEAL

Fonte: Nissan Brasil