Fiat Fastback avança no visual, equipamentos e sofisticação. Fiat / Divulgação

O Novo Fastback 2026 traz atualizações visuais, novos equipamentos e mais sofisticação. As cinco versões do utilitário esportivo cupê Fiat contam com conjunto propulsor turbo incluindo opções híbrida e esportiva. O Fiat Fastback 2026 tem preços de R$ 119.990, na versão de entrada T200 1.0T CVT, a R$ 177.990, topo de linha Abarth T270 1.3T AT6.

A atualização do Fastback valoriza o design e destaca a frente com a nova grade e soluções adotados pelo Cronos e pelo Pulse e que remetem ao italiano Grande Panda. As novidades personalizam as cinco versões como detalhes no visuais, acabamento e equipamentos internos incluindo teto solar panorâmico.

A nova grade frontal conta com filetes verticais, para-choques redesenhados e mantém o conjunto óptico com faróis full LED, luzes diurnas e sinalizadores em LED. As versões superiores acrescentam rodas de liga leve aro 18, pintura diferenciada nas molduras das caixas de roda e teto panorâmico.

Atualizações gerais

Principais aperfeiçoamentos foram na frente das cinco versões.

O interior mantém o bom acabamento e agora inclui itens como banco do condutor com ajustes elétrico, quadro digital de instrumentos, central multimídia com tela de10,1" e carregador do celular por indução. O porta-malas é um dos maiores do segmento e leva 516 litros.

Interior personalizado como do Abarth com detalhes vernelhos.

Disponível nas versões Impetus T200 Hybrid e Limited Edition T270, o pacote Sunroof adiciona teto anorâmico, farol de neblina em LED e iluminação no para-so. Na versão Impetus as molduras inferiores são na cor da carroceria.

A grade redesenhada exclusiva do Fastback tem linhas mais retas e elementos verticais com acabamento em preto brilhante nas entradas de ar dianteiras.

No Impetus, o interior escurecido tem detalhes cinza.

A versão Impetus T200 Hybrid conta com acabamentos escurecidos no exterior e novas rodas de liga leve 18". Na Limited Edition T270, os acabamentos externos são cromados externos e as rodas diamantadas. O novo para-choque traseiro é opcional na Impetus é de série na Limited Edition.

O novo painel de portas dianteiras em tecido e rodas diamantadas de 17”, em linha com o acabamento exterior cromado atualizam o Audace T200 Hybrid. O Fiat Connect////Me é opcional.

Na opção de entrada Turbo 200, o pacote Smart Drive diferencia a versão com acabamento em preto brilhante nos retrovisores, maçanetas externas na cor da carroceria, carregador por indução, câmera de ré, acesso por aproximação e partida por botão.

Propulsão e segurança

Visual marcante com a frente redesenhada do Abarth.

Com a frente redesenhada, o novo para-choque do Abarth traz linhas mais proeminentes e marcantes. A grade frontal superior em preto brilhante e vermelho, com linhas retas verticalizadas e acentuadas reforça o visual com novo farol de neblina em LED. No interior, o destaque é o novo teto solar panorâmico com acionamento elétrico, entre outros aperfeiçoamentos.

O utilitário esportivo cupê mantém os conjuntos propulsores. O motor 1.0 turbo de até 130 cv e força (torque) de 20,4 kgfm equipa o T200. As opções Audace e Impetus incluem o sistema híbrido leve (MHEV) de 12V. O Fastback Limited Edition traz o motor 1.3 Turbo de 176 cv e 27,5 kgfm e câmbio automático de seis velocidades. No Abarth, o motor 1.3 turbo gera até 185 cv e 27,5 gfm com também automático de seis velocidades.

A segurança também foi reforçada, com itens como alerta de ponto cego, frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e assistente de permanência em faixa, dependendo da versão.

Versões e preços

Utilitário esportivo Fiat destaca o visual, interior e tecnologia.

Fiat Fastback 2026

T200 – R$ 119.900

Motor 1.0 turbo, quadro de instrumentos analógico de 3,5”, multimídia com tela de 8,4”, ar-condicionado digital e câmera de ré, bancos em tecido, freio de estacionamento eletrônico, sensor de estacionamento traseiro, Autohold, faróis em LED e rodas de liga leve 17”.

Audace Hybrid – R$ 159.990

Adiciona o sistema híbrido leve de 12V, acesso por aproximação e partida por botão, multimídia de 10,1”, câmera de ré, sensor de chuva, rodas de loga leve diamantada ,entre outros.

Impetus Hybrid – R$ 167.990

Mais quadro digital de instrumentos de 7”, bancos e painéis dianteiros das portas em couro. sensor de estacionamento dianteiro, faróis full LED, rodas de liga leve de 18”, retrovisores com rebatimento, teto bicolor.

Opcionais

Banco de couro ecológico claro, serviços conectados com monitoramento de ponto cego e pacote Sunroof.

Limited Edition – R$ 171.990

Motor T270 1.3 turbo mais molduras inferiores na cor da carroceria

Opcionais

Pacote Sunroof e serviços conectados com monitramento de ponto cego

Abarth – R$ 177.990

Acrescenta calibração esportiva, banco do motorista com ajustes elétricos, teto solar panorâmico, serviços conectados, monitoramento de ponto cego, faróis de neblina em LED, rodas 18” exclusivas, ponteiras esportivas e spoiler preto, entre outros.

