Série especial do Haval H6 será limitada a duas mil unidades. GWM / Divulgação

O Haval H6 ganha série especial HEV One. A GWM começou nesta terça-feira (24) a venda da edição do utilitário esportivo híbrido limitada em duas mil unidades. Com detalhes visuais e no interior exclusivos, o GWM Haval H6 HEV One tem preço de R$ 199.000.

O momento histórico em que a GWM Brasil se prepara para começar a produção de carros no país e a liderança na venda de híbridos é destacado pelo seu diretor de Marketing e Produto da GWM Brasil, André Leite.

- Para celebrar, criamos a série limitada HEV One, que entrega o mesmo desempenho e eficiência já reconhecidos no H6, com toques visuais únicos e excelente relação custo-benefício - , destaca o executivo.

Detalhes exclusivos

Propulsão híbida com potência combinada de 243 cv.

Baseado na versão Haval H6 HEV2, o H6 HEV One mantém o conjunto propulsor híbrido com um motor 1.5 turbo e elétrico com potência combinada de 243 cv e força (torque) de 54 kgfm e transmissão e-Traction.

As rodas de liga leve de aro 19 com design exclusivo e pneus 225/55 R19 e as lanternas traseiras vermelhas personalizam o visual. No interior, o acabamento com detalhes em preto brilhante substituiu o cinza fosco da linha 25/25.

Condução assistida

Lanternas traseiras vermelhas em LED exclusivas.

O H6 HEV One mantém o conjunto híbrido da versão HEV2 e os principais equipamentos da versão base. Conta com os recursos eletrônicos de segurança e conectividade como assistentes de condução e central multimídia, mas sem o teto solar panorâmico e abertura elétrica do porta-malas.

Preto Hematita, branco Ágata e cinza Diamante são as cores disponíveis do H6 One.

Multiplataforma

Série especial baseada na configuração Haval H6 HEV2.

A série limitada H6 HEV One comemora o recorde de 3.217 veículos emplacados pela GWM em maio, o melhor resultado mensal da marca no país. E também, conforme a montadora, a liderança do Haval H6 entre os híbridos com 10.184 unidades acumuladas de janeiro a maio deste ano.

A série especial está à venda nas concessionárias de todo o país, no site da GWM, no Mercado Livre e no e-commerce da marca.