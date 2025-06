Lançamento do Tera movimentou concessionárias em todo país. Marcos Nagelstein / Agência Preview / Guaibacar / Divulgação

O Tera, o novo utilitário esportivo compacto Volkswagen, foi apresentado pela Guaibacar em suas concessionárias gaúchas. O principal lançamento do ano da marca alemã teve 12 mil unidades vendidas em todo país em apenas 50 minutos pelas 472 concessionarias do país.

Projetado pela engenharia da Volkswagen brasileira, o Tera avança na segurança e traz recursos de inteligência artificial. Com quatro versões e uma edição especial, o Tera 2026 teve o preço de lançamento a partir de R$ 99.990 para as primeiras 999 unidades na versão de entrada MPI e que passou para R$ 103.990.

O Tera compartilha três conjuntos propulsores com o irmão Polo. O motor 1.0 aspirado de 77 cv e 9,6 kgfm (gasolina) a 84 cv e 10,3 kgfm combinado com o câmbio manual de cinco marchas equipa a versão de entrada MPI.

O 1.0 turbo de 109 cv (gasolina) a 116 cv (etanol) e 16,8 kgfm e atua com o câmbio manual de cinco marchas equipa o Tera TSI. Nas configurações Comfort e High o propulsor é combinado com o cambio automático de seis velocidades.

Leia Mais Produção cai e venda, exportação e importação de veículos crescem em maio

Inteligência artifical

Utilitário esportivo compacto traz recursos de apoio à condução e a segurança. Volkswagen / Divulgação

O menor dos utilitários esportivos Volkswagen traz recursos de apoio à condução e à segurança. Será o primeiro carro produzido no país com assistente de inteligência artificial generativa.

Sofisticado interior personalizado para cada configuração. Volkswagen / Divulgação

Integrado ao app Meu VW 2.0, e com espelhamento do celular pelo VW Play Connect, o Otto responde e agrega dados e funções da Volkswagen, como o manual do carro, com experiência própria para cada cliente. Disponível no segundo semestre, será de série nas versões Comfort e High, e como opcional na versão TSI MT.

Leia Mais Conheça os carros mais vendidos no Brasil em maio de 2025

Concessionária gaúcha

A apresentação do Tera movimemtou as concessionárias. GILBERTO LEAL

Terceira maior operação da Volkswagen no país e primeira no Rio Grande do Sul, a apresentação do Tera movimentou as concessionárias da Guaibacar de Porto Alegre, Osorio, Canoas e Pelotas. A expectativa de vende é de 200 unidades do utilitário esportivo compacto por mês.

Diretor da Guaibacar, Hugo Pinto Ribeiro, apresenta o novo SUV. Marcos Nagelstein / Agência Preview / Guaibacar / Divulgação

O diretor da Guaibacar, Hugo Pinto Ribeiro, destacou durante o evento o bom momento da Volkswagen e da concessionaria gaúcha. Lembrou que a Volkswagen aposta muito no modelo que deverá se posicionar como o sucessor em vendas do Fusca e do Gol no portfólio da marca no Brasil. Os dois modelos que venderam três milhões e sete milhões de unidades no país.

A Guaibacar integra o Grupo Sinosserra desde 1984, um dos principais do mercado automotivo gaúcho com quase 80 anos de história. Em junho de 2023 a empresa assumiu as concessões de Pelotas e de uma nova em Porto Alegre somando cinco operações Volkswagen no Estado.

Versões e preços (*)

Conjuntos propulsores, equipamentos e detalhes são específicos para cada configuração. Volkswagen / Divulgação

Volkswagen Tera 2026

MPI - R$ 103.990

TSI MT - R$ 116.990

Comfort TSI AT6 - R$ 126.990

High TSI AT6 - R$ 139.990

Outfit The Town Edition – R$ 142.990

(*) A partir de