Evento reuniu empresários, especialistas da área automotiva e representantes do poder público. GILBERTO LEAL

O futuro da mobilidade elétrica no país foi discutido na Roda de Negócios Iesa GWM. O evento reuniu empresários, especialistas do setor automotivo e representantes do poder público. Promovido pelo grupo gaúcho Iesa e pela montadora, visou o fortalecimento de parcerias comerciais e a promoção de soluções tecnológicas voltadas à mobilidade elétrica para frotistas, empresas e órgãos governamentais.

Os veículos eletrificados da GWM como o Haval H6 One, voltado ao mercado corporativo, e apresentado nesta semana, e os novos Haval H9 e a picape Poer P30, previstos para a Expointer 2025 que ocorrerá de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, foram os destaques.

A importância do diálogo com o mercado para entender as necessidades dos clientes e oferecer soluções personalizadas foi destacado pelo diretor comercial da Iesa GWM, José Aurélio Júnior.

Leia Mais Xiaomi YU7 chega para encarar o Tesla Y

Híbrido plug-in Tank 300 tem potência combinada de 394 cv,

-A eletrificação é um caminho sem volta, e eventos como este são fundamentais para construir esse futuro com base na escuta ativa e na inovação -, afirmou.

A importância de eventos como o realizado pelo grupo gaúcho foi reforçada pelo gerente de vendas corporativas da GWM Brasil, Ricardo Paradeda. O executivo lembrou a importância de escutar e atender às necessidades dos clientes e o diálogo que define a melhor tecnologia para cada perfil.

-Esse novo mundo da eletrificação precisa de uma coisa: conversa - , garantiu - Paradeda.

Eletrificação veicular

As quatro tecnologias de eletrificação da GWM.

As diferenças entre as tecnologias de eletrificação, ada híbrida leve à desde híbrida a 100% elétrica foram explicadas por Paradeda que também apresentou o novo Haval H6 One. Também garantiu a presença dos utilitário esportivo Haval H9 e da picape Poer P30 na Expointer.

Quando se passa pelo “portal” da eletrificação é uma experiência sem volta RICARDO PARADEDA Gerente de vendas corporativas da GWM Brasil

Haval H6 ganha série especial HEV One. GWM / Divulgação

Leia Mais Haval H6 ganha série especial HEV One