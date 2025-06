Festival Interlagos 2025 mostra os lançamentos que acelerarão o mercado nos próximos meses

Carros de 18 marcas aceleram o Festival Interlagos 2025. Mini / Divulgação

Carros esportivos, eletrificados, picapes e utilitários nacionais e importados que movimentarão o mercado automobilístico brasileiro nos próximos meses aceleram no Festival Interlagos 2025. O evento, que se encerra neste domingo (15) reúne novidades, inovação, tecnologia, experiências imersivas, test-drives no autódromo paulista.

Veículos de 18 marcas e mais de 80 empresas de acessórios, lubrificantes, seguros e serviços automotivos movimentam o Autódromo de Interlagos. Os test-drives nas pistas de velocidade e off-road atraem os visitantes de todas as idades.

Os ingressos com preços de R$ 107 a R$ 1.300 têm opções como acesso aos estandes dos expositores, ao lounge VIP, shows e test-drives de veículos de serie. A possibilidade de dirigir sofisticados esportivos, a atração à parte do Festival Interlagos, é dividida em três grupos com preços de R$ 1.970 a R$ 3.950.

Ver, olhar, sonhar e dirigir

BMW

Carros elétricos e a combustão compartilham espaço da BMW. BMW / Divulgação

Os carros elétricos e a combustão e a personalização BMW Individual dividem o estande da BMW. Com foco na eletrificação e performance, o iX1, o i4 M50A e a linha M estão entre os destaques da marca que também oferece test-drive dos M3, M2, X2 M35i, i5 M60, iX M60 e i4 M50. A personalização BMW Individual para o esportivo M3 contará com 150 opções de cores.

BYD

Superesportivo elétrico U9 conta com usina de força de 1.300 cv de potência. BYD / Reprodução

A chinesa apresenta sua linha premium Denza e avança na mobilidade sustentável. O utilitário esportivo U8 chama a atenção pela capacidade de flutuar e a usina de força combinada de de 1.200 cv de potência dos quatro motores elétricos. O superesportivo futurista elétrico U9 conta com conjunto propulsor de 1.300 cv de potência e força (torque) de 171 kgfm e impressiona pelas funções inusitadas como “dançar” e saltar. A BYD disponibiliza modelos para test-drive.

Fiat

Pulse Abarth 2026 com visual e interior atualizados. Fiat / Divulgação

A linha de picapes utilitários esportivos e versões especiais com design e conectividade atualizados dividem o espaço da Fiat. A montadora de Betim aproveita o evento para lançar o Pulse Abarth 2026 com visual e interior atualizados. A versão envenenada do utilitário esportivo compacto mantem o conjunto propulsor com o motor turboflex 1.3 de 185 cv combinado com o cambio automático de seis velocidades.

Ford

Novo Ford Territory deverá chegar em julho. Ford / Divulgação

O novo Territory 2026 com visual renovado e interior atualizado compartilhou com os três espaços temáticos da Ford com o Mustang GT Performance manual e a linha aventureira fora-de-estrada do Bronco Sport, Ranger Raptor, F-150 Tremor e Maverick Tremor. O novo Territory será lançado no país em julho. A importadora disponibilizou diversos modelos para test.

GAC

Chinesa GAC mostra sua linha de carros elétricos e híbrido. GAC / Divulgação

O superesportivo elétrico Hyptec SSR é a atração da GAC ao lado dos cinco modelos de sua linha comercializada no país. O Hyertec SSR, a versão topo de linha do modelo que é um dos elétricos mais potentes do mundo, valoriza a imagem da marca chinesa. A GAC participa com os elétricos Hyptec HT, Aion V, Aion Y e Aion ES e o híbrido, o GS4, todos disponíveis para teste.

GWM

O utilitário esportivo Haval H9 e a picape Poer 30 são as novidades da GWM. GWM / Divulgação

Na contagem regressiva para começar a produção de veículos no país, a GWM mostra a picape média Poer 30, com avançada tecnologia, e o utilitário esportivo Haval H9 de sete lugares. Os dois veículos compartilham o conjunto propulsor com o motor 2.4 turbodiesel de 186 cv, o câmbio automático de nove velocidades e tração 4x4. O Ora 03, p Haval H6 e o Tank 300 são os modelos disponíveis para teste.

Honda

Honda mostra o utilitário esportivo H-RV atualizado. Honda / Reprodução

O novo HR-V reestilizado, o Civic Hybrid com visual renovado e o City Touring Sport com apelo esportivo marcam a presença da Honda. Os carros atualizados serão os próximos lançamentos da marca japonesa. Além da linha atual para teste, a Honda leva um HR-V Show Car, que marca os 10 anos do utilitário esportivo.

Hyundai

O híbrido Kona (foto) e o elétrico Ionic 5 marcam a presença da sul-coreana Hyundai.

O recém lançado hibrido Kona, o elétrico Ionic 5 e o Palisade são atrações da Hyundai. A sul-coreana reforçou sua estratégia de eletrificação e inovação com veículos eficientes. Os visitantes podem testar o novo Creta nacional e os importados Ioniq 5 e Palisade.

Lexus

Lexus está em Interlagos com sua linha de suvs eletrificados. Lexus / Divulgação

A Lexus participa está em Interlagos com sua linha de utilitários esportivos eletrificados e uma boutique de produtos oficiais. Entre os destaque da divisão de luxo da Toyota estão o NX 450h+, o crossover UX 300h e o topo de linha RX 450h+, todos com conjuntos propulsores híbridos. Os visitantes podem testar os UX 300h, NX 350h e RX 500h F-Sport.

Mercedes-AMG

Mercedes-Benz marca os 58 anos da AMG com ações especiais. Reprodução

A Mercedes-Benz marca os 58 anos da AMG com ações especiais em Interlagos. O lançamento do Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Coupé, modelo híbrido plug-in de alto desempenho puxa as novidades da marca alemã presente também os modelos da linha EQ que reforçam a sua posição de referência em sofisticação, inovação e esportividade na eletrificação premium.

Mini

Mini confirma chegada dos elétricos JCW E e JCW Aceman E. Mini / Divulgação

Os novos Mini JCW hatch e JCW Cabrio marcam a linha esportiva John Cooper Works da montadora britanica. A Mini confirmou a chegada do JCW Countryman ALL4 Exclusive e dos elétricos JCW E e JCW Aceman E.

Mitsubishi

Híbrido plug-in Outlander e a picape L200 Triton marcam a presença da Mitsubishi. Mitsubishi / Divulgação

O utilitário esportivo hibrido plug-in Outlander e a nova geração da picape L200 Triton são destaques da Mitsubishi que participa com dois estantes. O utilitário esportivo médio Eclipse Cross 2026 e o Pajero Sport participam dos test-drives no circuito principal e na pista off-road.

MG

O novo hatch 100% elétrico MG4 disponível para test-drive. MG / Divulgação

A MG (Morris Garages) aposta na mobilidade elétrica acessível. Seu destaque é o hatch 100% elétrico o MG4 EV. A marca britânica sob comando da chinesa Saic, mostra também o utilitario esportivo urbano ZS EV. Os dois modelos estão disponíveis para test-drive.

Omoda & Jaecoo

Hibrido plug-in Omoda 7 tem autonomia combinada de 1.200 quilômetros. Omoda e Jaecoo / Divulgação

Dois novos utilitários esportivos híbridos reforçarão a estratégia de eletrificação premium da Omoda & Jaecoo no país nos próximos meses. Com visual futurista, o Omoda 5 HEV combina motor 1.5 turbo com sistema híbrido. O Omoda 7 SHS, híbrido plug-in, tem autonomia combinada de 1.200 km e até 90 km em modo 100% elétrico. O elétrico Omoda 5 e o híbrido Jaecoo 7 estão disponíveis para teste.

Ram

Nova Ram 3500 Laramie Night Edition é destaque da marca norte-americana. Ram / Divulgação

A atualização visual e dos conjuntos propulsores das picapes 2500 e 3500 estão entre os destaques da Ram. A nova Ram 3500 Laramie Night Edition, equipada com motor 6.7 Cummins de 436 cv e força (torque) de 149 kgfm puxa as novidades da marca norte-americana. A pista off-road, ativações exclusivas e a loja oficial Ram Store com produtos temáticos completaram as atividades da marca.

Toyota

Corolla Cross GR-Sport que disputa a Stockcar, principal categoria do automobilismo brasileiro. Toyota / Divulgação

Experiência, sofisticação e performance movimentaram o espaço da Toyota compartilhado pelos Corolla GR-Sport, Corolla Cross GR-Sport e o Corolla Cross da Stockcar. O estande da Toyota Gazoo Racing oferece simuladores, testes de reflexo e ativações inspiradas nas GR Garages. Na pista, os Corolla GR-Sport e Corolla Cross GR-Sport destacam os ajustes exclusivos de chassi e suspensão.

Volvo

Nova versão aventureira do EX3, a Cross Country. Reprodução