Operação do grupo DRSUL é a primeira da GAC no Sul dos país. GILBERTO LEAL

A DRSUL inaugura concessionária da GAC em Porto Alegre, a primeira no Sul do país. A operação da marca chinesa no começa com cinco modelos, dos quais quatro 100% elétricos e um híbrido. Evento realizado nesta semana (4) contou com a direção do grupo DRSUL e representantes da montadora chinesa que deverá anunciar nos próximos dias o local onde produzirá veículos no país.

Com investimentos de R$ 5 milhões, na área de 1.500 metros quadrados a concessionária reúne showroom com exposição e venda de veículos, serviços de pós-venda e estoque de peças, na Rua Edu Chaves, 363, na Zona Norte de Porto Alegre.

Além da concessionária, a DRSUL inaugurou também um quiosque no segundo andar do Shopping Iguatemi com a exposição e venda de veículos da marca chinesa.

Leia Mais Conheça os carros mais vendidos no Brasil em maio de 2025

Showroom e serviços

Utilitários esportivos elétricos Ayon Y e o premium Hyptec HT.

A expectativa é comercializar uma média de 100 unidades por mês em 2025 com a meta de crescer 50% para o próximo ano. “Investimos em uma loja plena que conta com uma estrutura completa, com 1.500 metros quadrados, oferecendo serviços de vendas, pós-venda e estoque de peças”, afirma o diretor do Grupo DRSUL, Rafael Santarem.

O GS 4 é o único modelo híbrido dos cinco modelos da GAC.

Uma das maiores montadoras de automóveis da China, a GAC é a única empresa no mundo que produz carros para a Honda e para a Toyota ao mesmo tempo. Sua linha de veículos eletrificados oferecem desempenho, conforto e segurança alinhados às tendências globais de eletrificação.

Híbrido e elétricos

O topo de linha Hyptec HT tem duas versões, a Elite e a Ultra.

O Hyptec HT puxa a gama de veículos da GAC no país. Com duas versões, o utilitário esportivo elétrico premium de cinco lugares é o carro mais sofisticado da marca no Brasil. Visual ousado, avançada tecnologia e alto desempenho, na versão Ultra, as portas traseiras são estilo asa de gaivota.

Os faróis e as luzes diurnas (DRL) em LEDdo Ayon Y lembram asas.

Com duas versões, o GS 4 é o único modelo híbrido no momento da GAC no país. Os utilitários esportivos médios elétricos Ayon V e Ayon Y e o sedã elétrico Ayon ES, modelo de entrada da marca, completam os modelos disponíveis.

Leia Mais VW Tera quer popularizar utilitário esportivo no país

Grupo gaúcho

A DRSUL Renault, inaugurada em 1999, em Caxias do Sul, foi a primeira das atuais 37 concessionárias do Grupo DRSUL incluindo também operações Nissan, Fiat, Chevrolet, Peugeot, Citroën, Bajaj, GAC e Kia. Duas novas marcas integrarão o grupo, a Triumph e a MG nos próximos meses de setembro e outubro.

Com presença em 18 cidades gaúchas, no segundo semestre o Grupo DRSUL chegará a Santa Catarina com sete lojas.

Leia Mais GAC chega ao Brasil, lança cinco carros e terá produção local de veículos

Modelos e preços

Portas traseiras tipo asa de gaivota no Hyptec HT Ultra.

GAC Aion Y Premium - R$ 174.990

GAC Aion Y Elite - R$ 184.990

GAC Aion V - R$ 214.990

GAC Aion ES - R$ 169.990

GAC Hyptec HT Elite - R$ 299.990

GAC Hyptec HT Ultra - R$ 349.990