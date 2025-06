Corolla Cross GR-S 2026: conforto, esportividade e sofisticação reforçam o visual ousado

Corolla Cross GR-S, visual ousado, conforto e esportividade. GILBERTO LEAL

O Corolla Cross GR-S 2026 combina o conforto, a esportividade e a sofisticação com o visual ousado. A configuração esportiva aumenta competitividade do utilitário esportivo médio Toyota. Rodamos 500 quilômetros com um Toyota Corolla Cross GR Sport 2.0 que tem preço a partir de R$ 214.590.



Desenvolvido pela divisão esportiva da Toyota, a Gazoo Racing, o Corolla Cross GR-S 2026 valoriza o design, o comportamento, a conectividade e os recursos eletrônicos de apoio a condução e a segurança.



O conjunto óptico com faróis full LED, assinatura luminosa e sinalizadores sequenciais em LED, a grade integrada em preto brilhante e o para-choque com proteção na base marcam a frente esportiva.

Visual e interior personalizado

As rodas de liga leve de 18” com pneus 225/50 R18, as saias e as barras no teto personalizam as laterais. As lanternas em LED e o aerofólio completam o conjunto.



Acesso por aproximação, partida por botão e volante multifuncional, o interior premium combina revestimento em couro, suede e material sintético com costuras vermelhas e detalhes em cinza escuro e preto brilhante.

Volante multifuncional, instrumentos e multimídia com telas digitais.

O quadro de instrumentos digital tem tela de 12,3” e o multimídia Toyota Play 2.0 traz tela de 10” interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio mostra também imagens das câmeras de ré e 360º. A recarga do celular por indução.



Banco do condutor com ajustes elétricos, o ar-condicionado automático digital de duas zonas tem duto para o banco traseiro. Com iluminação ambiente, o freio de estacionamento com assistente de partida em rampa e o teto solar têm acionamento elétrico.

Tecnologia e propulsão

Direção e suspensão receberam ajustes específicos para o GR-S.

Sete airbags - frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista – sensores dianteiros, traseiros e de chuva, o Corolla Cross GR-S conta com recursos de apoio à condução e à segurança. O Toyota Safety Sense inclui controle eletrônico de velocidade adaptativo, assistente de pré-colisão frontal, alertas de ponto cego, de tráfego traseiro e de mudança de faixas com assistente de permanência em faixa.



O Toyota Serviços Conectados permite a consulta de diversas informações pelo Toyota App como status do veículo, histórico de viagens, lembrete para revisões, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas. Gratuito nos primeiros 12 meses, permite também rastreamento e imobilização de veículo roubado, alertas de limite de velocidade e acionamento do alarme, cerca geográfica – define o perímetro de circulação -, entre outros.

Conjunto óptico com faróis full LED, luzes diurnas (DRL), faróis auxiliares e sinalizadores em LED.

O conjunto propulsor do Corolla Cross GR-S mantém o motor 2.0 de 167 cv e força (torque) de 20,8 kgfm (gasolina) a 175 cv 21,3 kgfm (etanol) com a transmissão automática contínuo variável (CVT) que simula 10 velocidades e a tração dianteira.

Conforto e a esportividade

Comportamento dinâmico adequado nas ruas e estradas.

O comportamento do Corolla Cross GR-S valorizou a esportividade sem comprometer o conforto e o consumo de combustível. O trabalho da Gazoo Racing garantiu ao utilitário esportivo o desempenho adequado nas ruas e estradas.



A direção elétrica progressiva, leve nas manobras de estacionamento, quando a câmera 360º facilita a vida do condutor, nas velocidades mais elevadas fica firme, o que transmite segurança e o perfeito domínio do carro.

Suspensão superou irregularidades do pavimento e filtrou as vibrações.

A suspensão bem calibrada com ajustes específicos para o GR-S, superou as irregularidades do pavimento e filtrou as vibrações. Também garantiu perfeita estabilidade e oscilação mínima da carroceria, mesmo em trechos sinuosos e velocidades mais elevadas, . Os recursos eletrônicos facilitaram a condução.

Potência e força

O conjunto propulsor garantiu a rodagem adequada às ruas e estradas. Com acelerações rápidas, o câmbio CVT distribuiu bem a potência e a força do conjunto propulsor. Para quem quer comportamento forte, basta acionar o modo Sport.



O bom isolamento acústico facilitou a conversa com acompanhante ou ouvir o rádio. O baixo nível de ruido aumentou acompanhando a velocidade mas sem comprometer o conforto.



O consumo de combustível do Corolla Cross GR-S pelo Inmetro é de 11,7 km/l no ciclo urbano e 13 km/l no rodoviário com gasolina e 8,2 km/l e 9 km/l com etanol. Durante nossa avaliação, sempre com gasolina, as médias ficaram de 10,9 km/l a 13,5 km/l na cidade e de 14,1 km/l a 18,5 km/l, na velocidade constante de 80 km/h na estrada, e de 11,9 km/l a 16,1 km/l a 110 km/h.

Conclusão

Bom espaço e comportamentos adequado nas ruas e estradas.