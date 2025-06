Conheça os carros mais vendidos no Brasil em maio de 2025

Volkswagen Polo continua o carro mais vendido no país. Volkswagen / Divulgação

O mercado automotivo mantém o bom desempenho dos meses anteriores. Maio acompanhou o ritmo de crescimento de abril e março com o avanço de 8,16% na venda de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus na comparação com o período anterior. Com sempre nos últimos anos, a Fiat liderou as vendas. O Volkswagen Polo manteve a liderança mensal e a Fiat Strada anual.

O comportamento do mercado acompanhou o desempenho dos primeiros meses do ano. No mês passado foram emplacadas 438.523 unidades incluindo motocicletas e implementos rodoviários com o avanço geral de 6,73% na comparação com abril e de 16,48% relação a maio de 2024.



- O desempenho do mercado automotivo, em maio, foi positivo, mesmo diante de um cenário macroeconômico nacional desafiador, que trouxe alta das taxas de juros e aumento do IOF -, avalia Arcelio Junior, presidente da Fenabrave.

Riscos à vista

Fiat Strada, segundo lugar em maio e líder no acumulado do ano.

Maio teve 21 dias úteis contra 20 em abril. Já na comparação com o mesmo mês de 2024 foi um dia a menos com 21 contra 22. A média diária foi de 10,7 mil unidades.

Alguns fatores estão preocupando e podem comprometer as projeções da Fenabrave, ao longo deste ano ARCELIO JUNIOR Presidente da Fenabrave

Os dados positivos como o crescimento do PIB no primeiro trimestre, atrelado ao agronegócio, e a desaceleração da inflação. Mas a “elevação da taxa Selic, para 14,75% ao ano, o maior nível em quase duas décadas, assim como a recém anunciada elevação do IOF devem impactar, negativamente, encarecendo o crédito automotivo para os próximos meses” lembra Arcélio Junior.

Marcas e modelos

Montadora de Betim líder do mercado nos últimos anos.

A Fiat manteve a liderança, com 46.098 emplacamentos e 21,50% de participação no mercado. A montadora de Betim, em Minas Gerais, ficou quase nove 10 mil carros e 4,14 pontos percentuais à frente do segundo colocado.

A Volkswagen continuou na segunda posição com 37.202 registros e participação de 17,35%. A diferença sobre o terceiro colocado cresceu e ficou mais de 15 mil unidades e 7,27 pontos percentuais.

A General Motors foi a terceira com 21.601 registros e 10,08% de participação. A Hyundai ficou na quarta posição com 19.016 registros e 8,87% do mercado. A Toyota fechou o ranking das "cinco mais" com 15.617 registros e 7,28% de participação.

A Renault foi sexta e a Jeep sétima. A BYD permaneceu no oitavo lugar por 143 unidades à frente da Honda. A chinesa teve 9.403 emplacamentos e 4,39% do mercado e a japonesa 9.260 e 4,32. A Caoa Chery passou a Nissan e fechou as “dez mais”.

A Fiat também liderou a venda dos carros híbridos com 4.299 registros e 28,08% de participação. Foi seguida pela BYD com 3.085 e 24,85%, GWM – 3,036 e 19,83%, Toyota – 1.273 e 8,31% e Mercedes-Benz – 809 e 5,28%.

A chinesa BYD puxou disparada a venda dos carros 100% elétricos com 5.596 emplacamentos e 80,30% de participação. A Volvo foi a segunda com 514 unidades e 7,38%, seguida pela GWM – 181 e 2,16%, Renault – 175 e 2,51% e Omoda – 123 e 1,76%.

As dez mais

GWM Haval H6 foi o híbrido mais vendido em maio.

1 - Fiat: 46.098 - 21,50%

2 - Volkswagen: 37.202 - 17,35%

3- General Motors: 21.601 - 10,08%

4 - Hyundai: 19.026 - 8,87%

5- Toyota: 15.617 - 7,28%

6 - Renault: 10.885 - 5,08%

7 - Jeep: 10.535 - 4,91%

8 - BYD: 9.403 - 4,39%

9 - Honda: 9.260 - 4,32%

10 - Caoa Chery: 6.152 - 2,87%

Fonte: Fenabrave

Automóveis e comerciais

Volkswagen T-Cross puxa o segmento dos utilitários esportivos.

O emplacamento de 225.685 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus aumentou 8,16% na comparação com abril e 16,18% em relação ao mesmo mês de 2024. Foram 214.383 automóveis e comerciais leves, mais 8,79% sobre o mês anterior e 17,05% sobre maio do ano passado.

Em maio foram emplacados 167.563 automóveis, mais 10,04% sobre abril e 16,03% na comparação com o mesmo mês de 2024. Comerciais leves tiveram 46.820 registros, o que representa mais 4,53% (abril) e 19,53% (maio).

Caminhões e ônibus tiveram 11.302 registros, menos 2,43% e menos 2,38% (maio 2024). Foram 8.887 veículos de carga, menos 1,67% e menos 5,61% (maio 2024) e 2.414 de transporte coletivo, menos 2,43% e mais 43,49% (maio 2024).

Elétricos e híbridos

BYD Song Plus, líder dos elétricos e 27º na posição geral.

Os automóveis eletrificados tiveram 22.101 registros em maio, mais 47,60% sobre abril e 63,63% na comparação com o mesmo mês de 2024. Foram 15.160 híbridos, salto de 78,88% sobre abril, e 6.941 elétricos, mais 6,8% e 34,59%.

O GWM Haval H6 foi o híbrido mais vendido com 2.577 unidades e 32º na geral. O BYD Song liderou os carros elétricos com 2.900 registros e ficou na 27ª posição geral.

Os preferidos

Os utilitários esportivos e as picapes continuam em alta enquanto os sedãs seguem em queda. O perfil dos 20 carros mais vendidos em abril, oito foram utilitários esportivos, seis hatchs, quatro picapes e dois sedãs.



No concorrido segmentos dos utilitários esportivos o Honda HR-V saltou da 11ª posição para a sétima e segundo no seu segmento.

O Volkswagen Polo manteve a posição de carro mais vendido no país com pouco mais mil unidades à frente da Fiat Strada. O hatch teve 12,911 registros e a picape 11.854. O T-Cross passou o Fiat Argo por 337 unidades. O Utilitário esportivo VW teve 9.410 registros e o hatch Fiat 9.063.

Carros mais vendidos maio

O Honda HR-V salta da 10ª para a sexta posição geral.

1- Volkswagen Polo - 12.911

2- Fiat Strada - 11.854

3- Volkswagen T-Cross - 9.410

4- Fiat Argo - 9.063

5- Hyundai HB20 - 8.674

6- Fiat Mobi - 6.459

7- Honda HR-V - 6.406

8- Chevrolet Onix - 6.157

9- Jeep Compass - 5.688

10- Volkswagen Saveiro - 5.536

11- Toyota Corolla Cross - 5.513

12- Hyundai Creta - 5.333

13- Renault Kwid - 5.180

14- Fiat Fastback - 4.809

15- Fiat Toro - 4.690

16- Volkswagen Nivus - 4.591

17- Toyota Hilux - 4.4

19- Chevrolet Tracker - 4.332

20- Chevrolet Onix Plus - 3.924

21- Jeep Renegade - 3.644

22- Nissan Kicks Play - 3.476

23- Fiat Pulse - 3.352

24- Volkswagen Virtus - 3.317

25- Toyota Corolla - 3.234

Fonte: Fenabrave