City Hatch Touring 2025 avança no conforto, conectividade e segurança

Reestilizado, City Hatch avança no conforto, conectividade e segurança. GILBERTO LEAL

O City Hatch Touring 2025 reestilizado avança no conforto, conectividade e segurança. A Atualização, que diferenciou o hatch do sedã, valoriza o design e o interior dinâmico do compacto premium Honda que mantém o conjunto propulsor com motor aspirado câmbio automático continuo variável (CVT). Rodamos 500 quilômetros com um Honda City Hatchback Touring 2025 que tem preço sugerido a partir de R$ 148.200.



O para-choque mais ousado e a grade mais esportiva com acabamento em preto brilhante e junção com o capô marcam a frente do City Hatch Touring. As rodas de liga leve exclusivas de aro 16 são diamantadas com fundo preto.



Com 4,343 metros de comprimento, 1,748 m de largura e 1,498 m de altura, a distância entre eixos é de 2,60 m. O porta-malas do hatch compacto leva 268 litros.

Interior escurecido premium

Interior escurecido, direção elétrica progressiva e volante multifuncional.

Acesso por aproximação e partida por botão, o interior remete aos modelos maiores da Honda com revestimento escurecido e materiais premium. Direção elétrica progressiva e volante multifuncional, o quadro digital de instrumentos conta com tela de TFT de sete polegadas configurável.



A multimídia com tela de 8 polegadas sensível ao toque e comando por voz é interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. Mostra também as imagens das câmeras lateral direita e de ré. Com duas portas USB do tipo A na frente e duas do tipo C para o banco traseiro, a recarga do celular é por indução.

Instrumentos e multimidia com telas digitais de sete e oito polegadas.



O myHonda Connect permite controle, informações e serviços a distância pelo celular. O ar-condicionado digital de duas zonas conta com saída para o banco traseiro, o sistema de som com seis alto-falantes e o freio de estacionamento é eletrônico.

Tecnologia e segurança

Recursos eletrônicos apoiam a condução e a segurança.

Com seis airbags – frontais, laterais e de cortina -, controles de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa, o pacote Honda Sensing de apoio à condução e à segurança inclui controle eletrônico de velocidade adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, farol alto automático e alerta de colisão frontal.

O conjunto propulsor combina o motor de quatro cilindros 1.5 flex de 126 cv de potência com etanol ou gasolina e força (torque) de 15,5 kgfm (gasolina) e 15,8 kgfm (etanol) com o câmbio automático continuo variável (CVT) que simula sete velocidades e tração dianteira. O hatch acelera de 0 a 100 km/h em 10,6 segundos e chega a velocidade máxima de 186 km/h.

Comportamento dinâmico

Comportamento adequado nas ruas e estradas.

O conforto, a segurança e o consumo de combustível adequado à sua proposta qualificaram o City. Bem completo, bom acabamento e conectividade intuitiva na versão topo de linha Touring, o comportamento respondeu à expectativa nas ruas e nas estradas independente dos fluxos de tráfego.

O hatch rodou bem dentro das características do conjunto propulsor que garantiu a potência e a força adequadas para ultrapassagens rápidas e seguras. Respondeu nas ruas e estradas com desempenho equilibrado para o dia a dia e nas viagens em finais de semana. A direção elétrica leve e precisa facilitou as manobras de estacionamento na cidade.

Suspensão privilegia a conforto e ignora o piso irregular,

A suspensão calibrada para privilegiar o conforto absorveu as irregularidades do pavimento como buracos, lombadas e quebra-molas. Nos trechos sinuosos, o balanço da carroceria foi mínimo e os recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança do Honda Sensing entraram em ação quando preciso.

O consumo de combustível do City hatch pelo Inmetro é de 13,2 km/l no ciclo urbano e 15,9 km/l no rodoviário com gasolina e 9,2 km/l e 10,5 km/l com etanol. Durante nossa avaliação, sempre com gasolina, as médias ficaram de 12,2 km/l a 14,5 km/l na cidade e de 15,1 km/l a20,3 km/l, na velocidade constante de 80 km/h na estrada, e de 13,9 km/l a 17m6 km/l a 110 km/h.

Conclusão

Atualização valoriza o design, o interior e a segurança.

Bem completo e interior premium, os recursos de apoio à condução e à segurança reduziram os riscos de acidentes.