Atualização reforça o visual, a conectividade e a segurança do Bronco 2025. Ford / Divulgação

O Bronco Sport 2025 desembarca no país com o visual renovado, mais conectividade e segurança. Atualizado, o utilitário esportivo Ford chega sem alterar o preço. Na configuração topo de linha Badlans, o Ford Bronco Sport 2025 mantém o preço de R$ 260.000.

A frente renovada, painel digital de instrumentos e multimidia com telas maiores e bancos em couro com ajustes elétricos, memória e aquecimento marcam a atualização do perfil clássico de linhas quadradas e faróis redondos e as luzes diurnas (DRL) em LED do Bronco.

Novos recursos como controle eletrônico de velocidade fora de estrada, câmera 360º, medidores de ângulos de inclinação e dois novos modos de condução reforçam a vocação aventureira e o uso em qualquer terreno.

Atualização aventureira

A nova grade dianteira e o redesenho do para-choque com protetor de aço e ganchos de reboque, alargadores de para-lama, frisos laterais, barras de teto e para-choque traseiro marcam o reforço visual e aventureiro do Bronco.

A capacidade de imersão é de 60 centímetros.

Altura livre do solo de 22 centímetros, os ângulos de entrada e saída são de 30° e 26,7°. A capacidade de imersão é de 60 centímetros, as rodas de liga leve aro 17 e os pneus 225/65 R17 do tipo todo terreno Pirelli Scorpion.

Materiais emborrachados

Interior escurecido e revestimento em tecidos macios e emborrachados.

Volante multifuncional com aquecimento, instrumentos digitais e multimídia Sync 4 com telas de 12,3" e 13,2”, GPS integrado, espelhamento com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio e o novo console central estão entre as novidades do interior. Teto solar e sistema de som B&O com 10 alto-falantes e subwoofer, as operações e atualizações remotas são pelo aplicativo Ford Pass.

Instrumentos e multimídia com telas digitais de 12,3" e 13,2".

Os tapetes de borracha complementam o assoalho emborrachado. O vidro e a tampa traseira dividem a abertura do porta-malas que conta com organizador e tomadas de 110 V e 12 V.

As novas vermelho Vermont e azul Indianápolis, além de cinza Torres, branco Ártico, branco Itaúnas, preto Astúrias, verde Fuji e cinza Glasgow são as oito cores disponíveis do Bronco 2025.

Ajustes na propulsão

Conjunto propulsor atualizado com novos ajustes e gerenciamento.

Atualizado, o conjunto propulsor recebeu novos ajustes e recalibração do sistema de gerenciamento que melhoraram as curvas de potência e torque.

O motor 2.0 EcoBoost turbo a gasolina de 253 cv de potência e força (torque) de 38,7 kgfm atua com a transmissão é automática de oito velocidades e troca sequencial de marchas por aletas no volante. Tração integral integral, os sete modos de condução acrescentam os novos Off-Road e Rally.

Segurança avançada

Recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança.

Com nove airbags, o Bronco conta com recursos de apoio à condução e à segurança. São o controle eletrônico de velocidade adaptativo com stop&go, frenagem autônoma de emergência, assistentes de permanência em faixa e manobras evasivas , alertas de colisão, de tráfego cruzado e de ponto cego, reconhecimento de placas de trânsito, câmera 360° e controle eletrônico off-road com função “one pedal drive”, entre outros.

Barras no teto, novo para-choque e lanternas em LED.