Tera é o menor dos utilitários esportivos Volkswagen. Volkswagen / Divulgação

O Tera chega com a proposta de democratizar o segmento de utilitários esportivos no país. Projetado pela engenharia da Volkswagen brasileira, avança na segurança e traz recursos de inteligência artificial. Quinto dos 17 novos produtos que marca alemã lançará até 2028, terá quatro versões.

Com venda a partir desta quinta-feira (5 de junho), o Volkswagen Tera 2026 terá preço de lançamento a partir de R$ 99.990, para as primeiras 999 unidades na versão de entrada MPI, a R$ 139.990, na topo de linha High TSI AT6. A série especial Outfit The Town custará R$ 142.990 sem opcionais.

- Assim como o Fusca, que vendeu 3 milhões de unidades no país e o Gol, líder de vendas por 27 anos e com mais de 7 milhões de unidades vendidas, o Tera tem tudo para seguir a mesma rota de sucesso dos seus antepassados – afirma o presidente e diretor executivo da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom.

Produção e tecnologia

Produzido na fábrica de Taubaté (SP), o menor dos utilitários esportivos Volkswagen será exportado para mais de 20 países. A montadora aposta que o seu veículo será um dos carros mais vendidos no mercado brasileiro.

O Tera compartilha a linha de montagem de Taubaté com o Polo.

O Tera estreia o Otto, assistente de inteligência artificial generativa integrado ao app Meu VW 2.0. Nativo no aplicativo do celular com espelhamento no VW Play Connect, o Otto responde e agrega dados e funções da Volkswagen, como o manual do carro, com experiência própria para cada cliente. Disponível no segundo semestre, será de série nas versões Comfort e High, e como opcional na versão TSI MT.

Leia Mais GAC chega ao Brasil, lança cinco carros e terá produção local de veículos

Interior e segurança

Instrumentos e multimídia com telas digitais em todas as opções.

O VW Play Connect com tela de 10,1 polegadas, espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, aplicativos e Meu VW 2.0 é de serie nas versões Comfort e High e opcional nas TSI e MT. O recurso conta com mais de 15 funções remotas na tela do celular como comandos de porta, buzina, alerta e milite de velocidade.

O Tera traz recursos eletrônicos de apoio à condução segura.

O menor dos utilitários esportivos Volkswagen traz recursos de apoio à condução e à segurança. Todas as versões contam com seis airbags - frontais, laterais nos bancos dianteiros e de cortina -, frenagem autônoma de emergência com proteção de pedestres, controles eletrônicos de estabilidade e tração, bloqueio eletrônico de diferencial, sistemas de detecção de fadiga do motorista e de controle de perda de pressão dos pneus.

O controle eletrônico de velocidade adaptativo é de série nas versões Comfort e High. O assistente ativo de mudança de faixa, câmera multifuncional e detector de ponto cego com assistente de saída de vaga completam o pacote Adas de segurança na versão High.

Tecnologia e propulsão

Seis airbags - frontais, laterais e de cortina - em todas as versões.

Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, quadro digital de instrumentos, ar-condicionado, controle eletrônico de velocidade, banco do motorista com ajuste de altura, computador de bordo, sensores de estacionamento traseiro e portas USB na dianteira, com duas saídas, e o assistente de partida em rampas são de série em todas as versões.

Leia Mais Antonio Filosa será o CEO global da Stellantis

As configurações Comfort e High acrescentam acesso por aproximação, partida por botão e volante multifuncional revestido em material premium. A topo de linha High inclui ainda quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas, ar-condicionado Climatronic Touch e recarga do celular por indução.

O Tera traz “Easter Eggs” escondidos em diversos pontos que lembram ícones da marca no Brasil como o Fusca e Gol e o Tera.

O Tera compartilha três conjuntos propulsores com o irmão Polo. O motor 1.0 aspirado de 77 cv e 9,6 kgfm (gasolina) a 84 cv e 10,3 kgfm combinado com o câmbio manual de cinco marchas equipa a versão de entrada MPI.

O 1.0 turbo de 109 cv (gasolina) a 116 cv (etanol) e 16,8 kgfm e atua com o câmbio manual de cinco marchas equipa o Tera TSI. Nas configurações Comfort e High o propulsor é combinado com o cambio automático de seis velocidades.

Leia Mais Stellantis terá seis novos carros, uma nova marca e veículos híbridos no Polo de Goiana

Série especial traz detalhes exclusivos visuais e no interior.

A série especial do novo utilitário esportivo Volkswagen Outfit The Town Edition traz rodas de liga leve de 17 polegadas escurecidas, bancos com revestimento premium com o nome da edição, teto e retrovisores externos pintados na cor preto Ninja e os badges do The Town na coluna C. O carro na cor preto Ninja tem os mesmos acabamentos escurecidos.

Preto Ninja e branco Cristal (sólidas), cinza Platinum (metálica) e vermelho Hypernova, prata Lunar e azul Ártico metálicas são as cores disponíveis do Tera. O azul Ártico e o preto Ninja são sem custo adicional.

Leia Mais Pulse 2026 traz aperfeiçoamentos visuais, no interior e na tecnologia

Versões e preços

Volkswagen Tera

Rodas de aço ou liga leve de 15", 16" e 17" exclusivas para cada configuração.

MPI - R$ 99.990 *

R$ 103.990 **

Coluna de direção com ajustes de altura e profundidade, direção elétrica, volante multifuncional, quadro de instrumentos de 8", banco do motorista com regulagem de altura, VW Play com tela de 10,1" espelhamento sem fio e App Connect, ar-condicionado, acionamento elétrico de vidros, portas e retrovisores, sistema Isofix e Top tether, seis airbags (frontais, laterais e de cortina), controles eletrônicos de velocidade, de tração, estabilidade e bloqueio do diferencial, assistente de partida em rampa, frenagem automática de emergência e de pós-colisão, sensor de estacionamento traseiro, detector de fadiga, faróis, luzes diurnas (DRL)e lanternas em LED, rodas de aço de 15” e pneus 185/65 R15

(*) primeiras 999 unidades

(**) preço efetivo

Faróis e luzes diurnas (DRL) em LED ligados por barra também em LED.

TSI MT - R$ 116.990

Acrescenta volante em couro, rodas de aço 16” com calotas e pneus 205/60 R16

Opcionais

·VW Play Connect - R$ 1.590

Rodas de liga leve de 16" - R$ 1.720

Rodas de liga leve de 16" diamantadas no Comfort TSI AT6.

Comfort TSI AT6 - R$ 126.990

Soma acesso por aproximação e partida por botão, volante multifuncional com aletas para a troca sequencial de marchas, VW Play Connect, controle eletrônico de velocidade adaptativo, rodas de liga leve 16” diamantadas,

Opcional

Pacote Conforto – R$ 1.400

Ar-condicionado automático digital e recarga do celular por indução

High TSI AT6 - R$ 139.990

Mais interior com revestimento premium, quadro de instrumentos de 10,25”, câmera de ré, ar-condicionado automático digital, ambiente com luzes em LED, recarga do celular por indução, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, start&stop, rodas de 17” diamantadas, pneus 205/55 R17 e spoiler traseiro

Opcional

Pacote Adas – R$ 2.839

Câmera multifuncional, assistente de mudança de faixa e detector de ponto-cego

Série especial

Outfit The Town Edition – R$ 142.990

Acrescenta interior com logotipos The Town, teto e retrovisores em preto brilhante, rodas de liga leve aro 17″ escurecidas

Opcional

Adas – R$ 2.839