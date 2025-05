Venda de veículos cresce no RS e no Brasil no primeiro quadrimestre de 2025

Fiat Strada, a lider do mercado brasileiro nos últimos anos. GILBERTO LEAL

Os resultados do setor automotivo no primeiro quadrimestre de 2025 estão entre os melhores dos últimos anos. No Rio Grande do Sul foram vendidos 57.813 automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários, mais 4,01% na comparação com o mesmo período de 2024. No Brasil, foram 760.448 emplacamentos, mais 3,4%. A produção foi a melhor desde 2019.

Apesar das oscilações mensais e dificuldades setoriais, o desempenho no primeiro quadrimestre de 2025 foi o melhor dos últimos seis anos no Rio Grande do Sul. A venda acumulada de 57.813 unidades cresceu 4,01% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os automóveis e comerciais leves puxaram a venda do quadrimestre com 36.554 unidades e avanço de 2,41%. Apenas carros de passeio foram 27.996, menos 0,02% enquanto os 8.558 comerciais leves cresceram 11,26%. Os 3.003 caminhões emplacados saltaram 15,98% e os 454 ônibus 81,60%.

A venda de motos caiu 1,88% com 11.820 registros, os implementos agrícolas aumentaram 1,77% com 2.180 unidades e outros cresceram 32,94% com 3.862 registros.

Resultado positivo

O comportamento dos primeiros quatro meses do ano demonstra a resiliência de alguns segmentos do mercado automotivo gaúcho e evidencia a necessidade de estratégias específicas para fortalecer setores como caminhões e motocicletas.

O Rio Grande do Sul mantinha a sétima posição desde 2021 e neste ano caiu para a 9ª colocação no ranking nacional liderado por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia. O Estado ficou atrás também de Santa Catarina, Pernambuco e Goiás.

O resultado do quadrimestre é o segundo melhor da última década e o melhor dos últimos seis anos mas o presidente do Sincodiv/Fenabrave-RS , Jefferson Fürstenau, alerta para a queda de posição.

- O principal entrave para o crescimento está relacionado às vendas de motocicletas – justifica o executivo.

O Paraná vendeu 41.596 motos, Santa Catarina, 20.283 e o Rio Grande do Sul 11.820. motocicletas negociadas.

- Nossa entidade acredita que o mercado de duas rodas no RS possui um grande potencial de expansão, desde que sejam implementadas algumas mudanças estratégicas”, conclui Fürstenau.

Mercado brasileiro

Volkswagen T-Cross é o utilitário esportivo mais vendido no país. GILBERTO LEAL

A recuperação do mercado automotivo brasileiro continua avançando. O movimento dos quatro primeiros meses garantiu o bom desempenho do trimestre, mas o avanço da importação desequilibrou os resultados.

O balanço da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) melhor comportamento desde abril de 2019, com alta de 6,7% sobre o mesmo período de 2024. Foram emplacados 760.448 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Apenas carros de passeio e comerciais foram 715.625 unidades, mais 3,4%, sendo 551.958 automóveis, mais 2%, e 163.667 comerciais, mais 8,3%. Os 37.094 caminhões caíram 0,4% e os 7.729 ônibus saltaram 32%.

A produção foi a maior desde 2019 com 811.150 veículos, mais 6,7%. Automóveis e comerciais leves tiveram, 758.353 registros, mais 6,7%, caminhões 45.751, mais 4,3% e ônibus 10.046, mais 8%.

Exportação em alta

Exportação de veículos dá um salto no primeiro quadrimestre. Volkswagen / Divulgação

Os carros importados desequilibraram o mercado com 150.112 emplacamentos e o avanço de 18,7%, bem acima dos 0,2% dos modelos nacionais. Os principais países foram a Argentina com 68.745 unidades e mais 21,5%, China com 44.137 e mais 28% e México com 10.039, menos 30,7%.

As exportações saltaram 47,8% com 161.935 carros embarcados. A Argentina, em forte recuperação, puxou o resultado 95.714 unidades, salto de 151,2% e 59% do total exportado pelo Brasil neste ano. O México foi o segundo com 24.346 veículos, menos 14,1%. Automóveis e comerciais leves cresceram 46,4% com 151,842 unidades, caminhões 8.088, mais 73,3% e ônibus 2005, mais 51,7%.

Em valores, a exportação saltou 36,7% no quadrimestre com US$ 4,286.154 bilhões.

Por combustível, foram emplacados 532.254 automóveis e comerciais leves flex, 74,4% do total, 76.728 diesel (11%), 34.187 a gasolina (4,8%), 26.439 híbridos (3,7%), 26.339 híbridos plug-in ( 3,7%) e 17.678 elétricos (2,5%).

O presidente da Anfavea, Igor Calvet, comemorou o bom momento apontando a consistente recuperação das exportações ajudando a ampliar nossa produção, além da alta do nível de emprego e de novos investimentos anunciados pelas nossas associadas.

Importação avança

Chinesa BYD já é a nona marca mais vendida país. BYD / Divulgação

- Por outro lado, estamos recebendo um fluxo de importações muito acima de um nível saudável, o que se reflete na queda de vendas de produtos nacionais, sobretudo no varejo - ponderou Calvet.

O executivo lembrou que marcas estrangeiras com altos estoques “continuam destinando navios abarrotados para nossos portos, adiando seus planos de produção local e ainda solicitando inaceitáveis reduções de tarifas para importação de veículos desmontados, o que afronta nosso governo, nossa indústria e nossos trabalhadores”, concluiu.

Marcas e modelos

Nissan começa a produção do novo Kicks em Resende (RJ). Nissan / Divulgação

A Fiat manteve a liderança, com 153.503 emplacamentos. A montadora de Betim, em Minas Gerais, ficou mais de 40 mil carros à frente do segundo colocado, a Volkswagen com 111.826 que teve 35 mil veículos de diferença sobre o terceiro, a General Motors. Toyota e Hyundai completaram o ranking das cinco mais. Seguiram Renault, Jeep, Honda, BYD e Nissan.

Líderes do mercado

Posição marca volume

1. Fiat - 153.503

2. Volkswagen - 111.826

3. General Motors - 76.286

4. Toyota - 58.452

5. Hyundai - 50.952

6. Renault - 39.727

7. Jeep - 35.874

8. Honda - 32.193

9. BYD - 30.717

10.Nissan - 24.756

Fonte: Fenabrave

Carros mais vendidos

Toyota Corolla Cross está entre os dez carros mais vendidos. GILBERTO LEAL

A picape Fiat Strada liderou com 3.375 unidades, seguida pelo hatch Volkswagen Polo, com 32.814, hatch Fiat Argo com 28.171, Volkswagen T-Cross, com 26.493 e Chevrolet Onix com 21.445.

Posição, modelo e unidades

1. Fiat Strada – 39.375

2. Volkswagen Polo – 32.814

3. Fiat Argo – 28.171

4. Volkswagen T-Cross – 26.493

5. Chevrolet Onix – 21.455

6. Hyundai HB20 – 21.284

7. Fiat Mobi – 20.425

8. Hyundai Creta – 19.434

9. Honda HR-V - 19.419

10. Toyota Corolla-Cross – 19.243

11. Volkswagen Saveiro – 18.762

12. Chevrolet Tracker – 17.918

13. Jeep Compass – 17.299

14. Nissan Kicks – 16.200

15. Renault Kwid - 15.731

16. Fiat Fastback – 15.442

17. Fiat Toro – 15.231

18. Toyota Hilux – 14.142

19. Chevrolet Onix Plus – 14.142

20. Jeep Renegade – 13.615