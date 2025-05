Stellantis terá seis novos carros, uma nova marca e veículos híbridos no Polo de Goiana

Emanuele Cappellano, presidente Stellantis América do Sul. GILBERTO LEAL

A Stellantis produzirá seis novos carros, uma nova marca e veículos híbridos no Polo de Goiana (PE). Com investimento de R$ 13 bilhões, a planta pernambucana renovará sua linha de modelos e lançará o primeiro carro eletrificado em 2026.

O presidente da Stellantis para a América do Sul, Emanuele Cappellano, confirmou os novos produtos durante evento realizado em Recife e que marcou os 10 anos do Polo Automotivo da Stellantis de Goiana.

Sem revelar detalhes sobre os novos veículos e a nova marca, o executivo apostou no futuro promissor para o Polo de Goiana. Além da renovação da linha de produtos e desenvolver tecnologias, a companhia quer atrair fornecedores e gerar empregos. Os atuais 39 fornecedores chegarão a 100 nos próximos anos.

Novos serão eletrificados

Carro híbrido será produzido em 2026. Stellantis / Divulgação

- As perspectivas para o futuro são excelentes! Teremos uma nova marca e seis novos produtos na fábrica entre 2025 e 2030. Confirmamos também que o primeiro veículo equipado com a tecnologia Bio-Hybrid produzido em Goiana será lançado em 2026”, garantiu Cappellano.

Jeep Renegade foi o primeiro veículo produzido em Goiana. Stellantis / Divulgação

Todos os novos modelos produzidos em Goiana terão algum grau de eletrificação. Cappellano ressaltou que a Stellantis dispõe de todas as tecnologias mas buscará as que têm mais potencial de demanda no Brasil.

Alguns carros serão a nova geração de modelos com nomes já conhecidos, outros serão novos nomes EMANUELE CAPPELLANO Presidente Stellantis para a América do Sul.

Ram Rampage foi lançada em junho de 2023. Stellantis / Divulgação

O presidende da Stellantis para a América do Sul aposta que os híbridos leves e os híbridos tradicionais sem recarga externa da bateria serão os mais vendidos no país até 2030. Para ele, os elétricos 100% não representarão mais do que 10% do mercado.

Goiana produz atualmente os Jeep Renegade, Compass e Commander, a Fiat Toro e a Ram Rampage e que serão atualizados nos próximos anos.

Polo Automotivo da Stellantis de Goiana (PE). Stellantis / Divulgação