Renegade 2026 fica mais competitivo com novos equipamentos e redução de preço

Jeep Renegade fica mais competitivo na Linha 2026. Jeep / Divulgação

O Renegade 2026 chega com mais equipamentos, novas configurações e redução de preço. Com a queda na tabela em até R$ 15 mil, o utilitário esportivo Jeep fica mais competitivo. O Jeep Renegade 2026 tem preços a partir de R$ 118.290, na versão de entrada Sport, a R$ 185.990, na Série Especial Comemorativa 10 Anos.

Novas rodas na versão Sport, acesso por aproximação, partida por botão a partir da versão Longitude, sensor dianteiro na Sahara e a Série Especial Comemorativa 10 anos estão entre as novidades do Renegade 2026.

O utilitário esportivo Jeep mantém os conjuntos propulsores. O motor T270 1.3 turbo flex de até 176 cv de potência e força (torque) de 27,5 kgfm com gasolina ou etanol atua os câmbios automáticos de seis velocidades na tração 4x2 (dianteira) e de nove velocidades na 4x4. A garantia permanece em cinco anos.

Opções personalizadas

Acesso por aproximação e partida por botão a partir da versão Longitude.

A Sport, a nova versão de entrada, é equipada com o motor T270 turbo flex e o câmbio automático de seis velocidades. O Com Jeep Traction Control +, controles de estabilidade e tração, seis airbags, faróis full LED e lanternas LED são de série.

O pacote “Pack Tech” opcional inclui rodas 17’’, frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, monitoramento de mudança de faixa, câmera de ré, central multimídia de 7”, conectividade sem fio Android Auto e Apple Carplay.

Adesivo personaliza a versão Altitude com apelo off-road.

A configuração Altitude, lançada no ano passado, agora oferece o Azul Jazz como nova opção de cor. Com apelo off-road e adesivo especial, traz rodas de 17” e teto na cor preta. No interior, o quadro de instrumentos digital tem tela de sete polegadas e a central multimídia de 8,4" com espelhamento sem fio para Android Auto, Apple Carplay e aplicativos.

Acesso por aproximação e partida por botão, a Longitude traz carregador do celular por indução, bancos revestidos em couro, rodas de 18" com acabamento exclusivo, entre outros.

O sensor de estacionamento dianteiro é a novidade da versão Sahara. Permanecem itens exclusivos como a cor slash Gold, frisos, badge, soleiras únicas, teto solar panorâmico e Adventure Intelligence.

Série Especial Comemorativa 10 Anos tem 1.010 unidades numeradas.

Personalizada com o estilo que remete aos Jeep clássicos das décadas de 40 e 50, a versão Willys segue como a topo de linha. Com tração 4x4, os pneus ATR+, garantem a capacidade para rodar em qualquer terreno. O teto solar de série, central multimídia de 8.4” com espelhamento sem fio, quadro de instrumentos digital de 7” colorido e configurável, ar-condicionado automático de duas zonas, além de seis airbags e tecnologias de condução semiautônoma completam a opção.

A Série Especial Comemorativa 10 anos baseada na versão Willys, numeração sequencial e limitada a 1.010 unidades conta com novas rodas de 17”, novos adesivo de capô e na coluna C e bordados no banco e soleiras.

Versões e preços

Na Linha 2026 Renegade tem cinco versões e uma série especial.

Sport – R$ 118.290

Motor T270 TurboFlex de 176 cv, câmbio automático de seis velocidades, Jeep Traction Control +, controles de estabilidade e tração, seis airbags, faróis full LED e lanternas LED

Opcional

Pack Tech - R$ 8.700

Rodas 17’’, frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, monitoramento de mudança de faixa, câmera de ré, central multimídia de 7”, conectividade sem fio Android Auto e Apple Carplay

Altitude - R$ 142.990

Acrescenta central multimidia de 8,4”, quadro de instrumentos full digital de 7” colorido e configurável, ar-condicionado digital de duas zonas, rodas 17”, teto pintado em preto, adesivo exclusivo da versão, para-barro, frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, monitoramento de mudança de faixa, câmera de ré, conectividade sem fio Android Auto e Apple Carplay e rack de teto

Longitude - R$ 156.990

Soma acesso por aproximação, partida por botão, rodas de 18” com acabamento pintado, recarga do celular por indução ventilado, bancos revestidos em couro e sensor de estacionamento

Opcional

Pack Night Eagle - R$ 1.000

Roda de liga leve 18" com acabamento escurecido, logotipos escurecidos, emblema Night Eagle, grade escurecida

Sahara - R$ 169.990

Mais sensor de estacionamento dianteiro, cor exclusiva Slash Gold, frisos laterais, emblema da versão, soleira da versão, teto solar panorâmico e inteligência de aventura

Willys - R$ 182.990

Bancos revestidos em couro, câmbio automático de nove velocidades, suspensão off road com altura mais elevada do solo, tração 4x4 com bloqueio eletrônico de diferencial, modo 4x4 Low e Seletor de terrenos, controle de descida de declives (HDC), pintura do teto preta com pintura na coluna A, soleira da versão, bancos com acabamento especial da versão, adesivos exclusivos da versão, rodas de 17” com pneus ATR Plus e teto solar

Série Especial Comemorativa 10 Anos - R$ 185.990

1.010 unidades com logotipo alusivo aos 10 Anos de produção, numeração sequencial, novas rodas de 17", adesivo de capô e na coluna C, novos bordados no banco e soleiras. Kit exclusivo com uma mochila e uma camiseta com o mesmo número da unidade adquirida.

Sport - R$ 118.290

* Pacote Tech - R$ 8.700

Altitude - R$ 142.990 (menos R$ 10 mil)

Longitude - R$ 156.990 (menos R$ 15 mil)

*Pack Night Eagle - R$ 1.000

Sahara - R$ 169.990 (menos R$ 10 mil)

Willys 4x4 - R$ 182.990 (menos R$ 3 mil)

Série Especial Comemorativa 10 anos - R$ 185.990