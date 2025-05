Atualização do Pulse valoriza o visual e detalhes do interior. Fiat / Divulgação

O Pulse 2026 traz aperfeiçoamentos visuais, no interior e na tecnologia. O utilitário esportivo compacto Fiat ganha também teto solar e duas novas versões e qualificação para enfrentar a concorrência. O preço do Pulse 2026 será divulgado pela Fiat nos próximos dias.

Lançado em maio de 2021 e mais de 200 mil unidades vendidas no país, o utilitário esportivo Fiat enfrenta o concorrido segmento que terá nos próximos dias a chegada do Volkswagen Tera que promete ser um modelo de volume.

O primeiro utilitário esportivo Fiat passará para cinco configurações com as novas duas versões. A T200 AT, com motor 1.0 turbo e câmbio automático contínuo variável (CVT) e a Drive 1.3 com transmissão manual.

Visual atualizado

Nova frente remete ao Fastback e à identidade visual da marca.

A frente renovada do Pulse remete ao visual do irmão maior, o Fastback. Lembra também a identidade da marca adotada nos novos modelos, em especial a grade com barras verticais e elementos horizontais integrados.

O novo skidplate mais largo e geométrico sob a grade inferior e o para-choque com dois apliques laterais e acabamentos variam conforme a versão. As entradas de ar são funcionais. Os protetores de para-lamas ganharam frisos aerodinâmicos laterais.

Interior escurecido

Instrumentos digitais e multimídia com telas de até 7" e 10,1".

O pacote Sunroof adiciona teto panorâmico e farol de neblina na versão Impetus T200 Hybrid enquanto as rodas de liga leve de 16” da Audace foram reestilizadas. O interior do Drive 1.3 ficou escurecido e na Audace ganhou ainda novo revestimento dos bancos. Na topo de linha Impetus, acrescenta as alterais das portas em couro já utilizado nos bancos.

A linha 2026 conta com três opções de motores – 1.3 Firefly, T200 e T200 Hybrid e duas de câmbios -manual e automático. A versão Drive 1.3 MT retorna com o motor Firefly e transmissão manual enquanto a nova Turbo 200 AT é a primeira opção com o motor de até 130 cv de potência com etanol e câmbio automático. A nova configuração atende o publico PcD.

Os conjuntos propulsores das versões Drive combinam o motor 1.3 aspirado de 98 cv e força (torque) de 13,2 kgfm (gasolina) a 107 cv e 13,7 kgfm (etanol) os câmbios manual de cinco marchas ou a automático continuo variável (CVT) que simula sete velocidades.

Na versão Turbo 200, o motor 1.0 turbo de 125 cv (gasolina) a 130 cv (etanol) e força (tprque) de 20,4 kgfm atua com o câmbio automático CVT. Nas opções Audace e Impetus o conjunto propulsor combina a sistema híbrido leve de 12 V.

Recursos eletrônicos

Rodas com desenho e acabamento exclusivo para cada versão.

A partir da configuração Audace, como opcional, e de série na Impetus, o Pulse conta com recursos eletrônicos de apoio à condução como o sistema de frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e a comutação dos faróis, emtre outros.

Preto Vulcano, branco Banchisa, vermelho Monte Carlo, prata Bari, cinza Strato, cinza Silverstone e azul Amalfi (exclusiva para versões híbridas) são as cores disponíveis do Pulse 2026. O teto bicolor é opcional na Audace e de série na Impetus.

Versões e equipamentos

Detalhes personalizam as cinco configurações do Pulse 2026.

Fiat Pulse 2026

Drive 1.3 MT

Motor Firefly 1.3 aspirado, transmissão manual, bancos em tecido, quadro de instrumentos de 3,5’, multimidia de 8,5’’, ar-condicionado digital, faróis em LED, barras no teto, retrovisores elétricos, maçaneta na cor preta e rodas de aço de 16’’

Opcional

Pacote Plus que inclui rodas de liga leve 16’’, sensor de estacionamento e câmera de ré

Drive 1.3 AT

Acrescenta transmissão automática, controle eletrônico de velocidade, modo Sport e maçaneta na cor da carroceria

Opcional

Pacote Plus que inclui rodas de liga leve 16’’, sensor de estacionamento e câmera de ré

Turbo 200 AT

Soma motor T200 e rodas de liga leve 16’’

Opcional

Rodas de liga leve 17’’

Audace Turbo 200 Hybrid AT

Mais motor T200 Hybrid, acesso por aproximação, partida por botão, volante em couro, multimídia 10,1”, banco bipartido, câmera de ré, sensor, estacionamento, carregador por indução e rodas em Liga 16”

Opcional

- Pacote ADAS com frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, comutação automática do farol alto, sensor de chuva e crepuscular

- Pacote Style com roda de liga 17’’ e teto bicolor

Impetus T200 Hybrid AT

Soma quadro digital de instrumentos de 7”, painel das portas em couro, retrovisor fotocrômico, sensor de estacionamento dianteiro e de chuva, assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência, luz no retrovisor, retrovisor com rebatimento, farol alto automático e teto bicolor

Opcional

Pacote Sunroof com teto solar panorâmico, luz no para-sol e farol de neblina