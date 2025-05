Outlander volta ao Brasil atualizado, híbrido plug-in e sete lugares

Mitsubishi Outlander volta ao Brasil eletrificado. Mitsubishi / Divulgação

O Outlander volta ao Brasil atualizado, híbrido plug-in em duas versões e tração integral elétrica. Na quarta geração, com sete lugares, é considerado o mais luxuoso e tecnológico utilitário esportivo produzido pela marca japonesa em toda a sua história. O Mitsubishi Outlander PHEV 2026 tem preços sugeridos de R$ 374.990, na versão HPE-S, e de R$ 389.990, na Signature.

Mitsubishi mais vendido nos Estados Unidos e no Canadá, o Outlander PHEV é um utilitário esportivo médio com 4,719 metros de comprimento, 1,862 , de largura e 1,75 m de altura. A distância entre eixos é de 2,704 m. O porta-malas leva 217 litros, com sete lugares, 468 litros, com cinco, 756 litros com a segunda fileira rebatida e até 1.448 litros com as duas fileiras traseiras rebatidas e considerando as cargas até o teto.

A comodidade e a economia de um veículo 100% elétrico para o uso diário combinada com a autonomia de um modelo à combustão e a tração 4x4 com a versatilidade e a segurança para rodar em qualquer terreno estão entre as principais características do Outlander PHEV apontadas pela Mitsubishi.

Propulsão eletrificada

O conjunto propulsor híbrido combina um motor a combustão com dois elétricos. O motor 2.4 a gasolina gera 137 cv de potência e força (torque) de 20,9 kgfm. Os dois elétricos, são um dianteiro de 116 cv e 26 kgfm e outro traseiro com 136 cv e 19,9 kgfm. A potência combinada é de 252 cv e 45,9 kgfm. Com tração integral nas quatro rodas, são sete modos de condução para todos os tipos de terreno

A bateria de 20 kWh e 350 V garante autonomia de até 58 quilômetros no modo elétrico e de 680 quilômetros no modo combinado híbrido pelo Inmetro. O motor à combustão pode carregar a bateria do zero a 80% em cerca de 90 minutos.

O sistema hibrido conta com quatro modos de gerenciamento de carga: EV - 100% elétrico; Normal - funciona automático sob demanda; Save - mantém o nível da carga da bateria; e Charge - recarga da bateria durante o uso ou com o carro parado. Um carregador portátil de 3,5 kW acompanha o utilitário esportivo o tempo de recarga total é seis horas e trinta minutos.

Porte robusto

Porte robusto, conjunto óptico em LED e skidplate.

O design do Outlander chama a atenção pelo porte robusto e as linhas fluidas marcadas por vincos. O conjunto optico bipartido traz faróis com seis projetores em LED e luzes diurnas (DR) também em LED. A ampla grade, o skidplate e os detalhes cromados completam a frente.

A ampla área envidraçada, os vincos e as rodas de liga leve aro 20 e pneus 255/45 R20 marcam as laterais. A traseira traz formato hexagonal e as lanternas invadem as laterais e ficam acima de um vinco na tampa do porta-malas.

Luxo e sofisticação

Acabamento sofisticado em materiais premium como couro e alumínio.

O novo interior da quarta geração do Outlander valoriza o sofisticado acabamento com materiais premium como o alumínio ou macios ao toque como couro sendo personalizado para cada versão. Na HPE-S são duas opções de cores com costura em tom contrastante prata, e na Signature exclusiva escurecida com costuras Âmbar.

Três filas de bancos com até sete lugares.

O quadro digital de instrumentos de 12,3 polegadas mostra dados da condução, do motores a combustão e elétricos e baterias. O multimidia traz tela de nove polegadas sensível ao toque e comando por voz. A conexão com o Apple CarPlay é sem fio e por cabo no Android Auto. A tela mostra também imagens da câmera 360º. A versão Signature conta com o head up display de 10,8 polegadas.

O sistema de ar-condicionado de três zonas tem ajustes para os ocupantes da frente e passageiros dos bancos traseiros com saídas de ar do console central até a segunda fileira de bancos. O sistema de som Bose e traz nove alto-falantes na versão Signature e o teto solar é panorâmico.

Tecnologia e segurança

Recursos eletrônicos apoiam a condução segura.

Com 11 airbags – frontais, de joelhos, laterais e de cortina - o Outlander traz recursos eletrônicos de apoio à condução e a segurança. São os controle eletrônico de velocidade adaptativo, alertas de saída de faixa, de colisão com frenagem automática e de ponto cego.

Os sistema S-AWC e 4x4 Twin Motor configuram a condução segura nos diversos tipos de condições de piso. Os modos Normal, Eco, Tarmac (asfalto), Gravel (cascalho) Snow (neve), Mud (lama) e Power configuram automaticamente tração, torque, aceleração e volante.

O Mitsubishi Outlander PHEV 2026 tem garantia total de cinco anos e a bateria de oito anos.