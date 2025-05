Instrumentos e multimídia com telas digitais interligadas. Nissan / Divulgação

As primeiras imagens do interior do novo Kicks divulgadas pela Nissan ressaltam o quadro de instrumentos, os sistemas de multimidia e som, o teto solar e o console.

Depois de mostrar o utilitário esportivo na linha de produção, foi a vez de detalhes internos da nova geração do Kicks que já está em produção no completo industrial de Resende (RJ) e será lançada até o final de junho.

As telas digitais do quadro de instrumentos e do multimídia interligadas mostram detalhes como dos recursos de segurança e de conectividade. O volante é multifuncional.

Design e tecnologia

Comandos do câmbio e freio eletrônico no console.

O vídeo divulgado pela Nissan mostra também o acionamento do seletor de marchas no console, o acionamento do freio de estacionamento eletrônico e espaços para recarga do celular de porta-objetos. O teto solar também está no vídeo.

Os alto-falantes do sistema de som Bose integrados ao encosto de cabeça, destaca a Nissan, proporcionam uma imersão sonora de alta qualidade.

Leia Mais Pulse 2026 traz aperfeiçoamentos visuais, no interior e na tecnologia

Instrumentos digitais com grafismo dos recursos de sergurança.

A integração do design e tecnologia destacada pelo diretor de Design da Nissan América Latina, John Sahs, ao criar uma experiência premium e disruptiva.

Primeiros novos Kicks na linha de montagem de Resende. GILBERTO LEAL

- Combinamos um painel 100% digital, elevando a interatividade a outro nível. Os alto-falantes exclusivos da Bose, posicionados no encosto de cabeça, aumentam a qualidade sonora dentro da cabine. Até o espaço interno e a capacidade do porta-malas deste carro quebram os padrões da categoria – explica o executivo.

Leia Mais Pulse 2026 traz aperfeiçoamentos visuais, no interior e na tecnologia

Complexo atualizado

Nova geração do utilitário esportivo na linha de montagem.

A preparação para produzir na nova geração do Kicks levou quase dois anos e integra os investimentos de R$ 2,8 bilhões para fabricar novos produtos no país que começou em 2023.

Novo Kicks será lançado até o final do primeiro semestre.

A produção do novo utilitário esportivo começou em abril, quando o complexo industrial de Resende completou 11 anos de atividades.

O novo Kicks é produzido no México e exortado para os Estados Unidos. Na tropicalização para atender as características do mercado e do condutor do país, o utilitário esportivo terá o novo motor turbo produzido em Resende combinado com o câmbio automático mexicano.

Leia Mais Avenger será produzido pela Jeep no Brasil

Primeiro novo Kicks produzido no complexo de Resende (RJ).