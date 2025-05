Jaecoo 7 e Omoda E5 chegam ao Brasil com desempenho, inovação e tecnologia

Avançados utilitários esportivos eletrificados da Jaecoo Omoda. Jaecoo Omoda / Divulgação

O Jaecoo 7 e o Omoda E5 chegam ao mercado brasileiro. Os utilitários esportivos eletrificados são os primeiros modelos no país da marca do grupo Chery Internacional que começa suas atividades no país com 50 concessionárias em 17 estados. Em versão única, o Omoda5 custa R$ 209.990. Com duas configurações, o Jaecoo 7 SHS tem preços de R$ 229.990, na Luxury, e de R$ 249.990, na topo de linha Prestige.



Primeiro país da marca na América Latina, o Brasil é o 43º mercado da chinesa que planeja chegar a 70 lojas até o final do ano e 150 até 2028. Além da chegada de novos modelos nos próximos meses, a Jaecoo Omoda projeta também a implantação de uma fábrica no país.



As concessionarias são compartilhadas pelas duas marcas, cada uma com identidade visual distinta. A Omoda, com design futurista, é voltada ao público jovem. Já a Jaecoo tem um estilo mais clássico e robusto.

Desempenho e tecnologia

O utilitário esportivo hibrido plug-in Jaecoo 7 combina um visual forte com avançada tecnologia e o sistema SHS (Super Hybrid System) que garante desempenho, eficiência energética e autonomia.



O conjunto propulsor integra o motor a gasolina 1.5 turbo de 135 cv de potência ao câmbio automático de dupla embreagem e sete velocidades com o motor elétrico de 204 cv. A potência combinada é de 339 cv e a força (torque) de 52 kgfm. A autonomia total do Jaecoo 7 SHS chega até 1.200 quilômetros.

A bateria de lítio de 18,3 kWh permite rodar até 78 quilômetros no modo elétrico. Em eletropostos de carga rápida (40 kW), a recarga de 20% a 80% da bateria leva 20 minutos. O sistema híbrido permite quatro modos de condução: elétrico, híbrido em série, híbrido paralelo e recuperação de energia.

Utilitário esportivo híbrido plug-in. Jaecoo Omoda / Divulgação

Com 4,500 metros de comprimento, 1,865 m de largura e 1,670 m de altura, a distancia entre eixos é de 2,672 m. O porta-malas conta com uma capacidade de 500 litros.

Generosa grade e grupo óptico com faróis, luzes diurnas e faróis auxiliares em LED. GILBERTO LEAL

As linhas retas e a grade frontal imponente com barras verticais personalizam o visual do Jaecoo 7. O conjunto óptico conta com faróis, luzes diurnas (DRL) e sinalizadores em LED. As maçanetas são ocultas.

Visual forte destacado pelo grade frontal com barras verticais. GILBERTO LEAL

Sofisticação e tecnologia

Volante multifuncional, o quadro digital de instrumentos é de 10,25 polegadas. O sistema de informação e entretenimento com tela vertical de 14,8 polegadas é interativo com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Diversas funções são realizadas pela tela como também reconhecimento facial e atualizações over-the-air. O ar-condicionado é digital e o teto solar panorâmico.

Espaço para três adultos no banco traseiro. GILBERTO LEAL

As duas configurações contam com recursos de apoio à condução e à segurança. A versão topo de linha Prestigie acrescenta o sistema de assistência à condução (ADAS 2.5) e bancos aquecidos e ventilados, entre outros.

Branco Artic, prata Crest, dual Tone, cinza Highland, dual Tone e preto Andromeda são as cores disponíveis do Jaecoo 7.

Versões e preços

Jaecoo 7 SHS

Luxury - R$ 229.990

Prestige - R$ 249.990



Futurista e apelo jovem

O elétrico Omoda E5 (EV) traz linhas agressivas e futuristas baseadas no conceito Art in Motion. Com 4,40 metros de comprimento, 1,83 m de largura e 1,59 m de altura, a distância entre eixos é de 2,63 m. O porta-malas leva 340 litros.



As rodas são de liga leve de 18 polegadas. Jaecoo Omoda / Divulgação

A grade dianteira fechada, os para-choques estilo esportivo, os faróis integrados às luzes diurnas (DRL) em LED e a linha de teto inclinada que remetem a um cupê personalizam o E5. As maçanetas das portas são embutidas e as rodas de 18 polegadas.



O conjunto propulsor do Omoda E5 combina o motor elétrico de 204 cv de potência e força (torque) de 34,7 kgfm com a bateria de 61,2 kWh. A autonomia é de 345 quilômetros e a velocidade máxima é de 172 km/h.

A recarga de 80% da bateria em eletroposto de 80kW leva cerca de 30 minutos.

Interior escurecido e bancos revestidos em couro sintético. GILBERTO LEAL

Acesso por aproximação e partida por botão, o revestimento dos bancos é em couro sintético. Duas telas digitais de 10,25 polegadas do quadro de instrumentos e do multimidia integram as funções de controle, entretenimento e climatização.

Instrumentos e multimídia com telas interligadas de 10,15". Jaecoo Omoda / Divulgação

A tela do multimidia sensível ao toque e comando por voz é conectada ao Android Auto e Apple CarPlay sem fio. A recarga do celular é por indução e o sistema de som conta com seis alto-falantes.



Branco Artic, prata Alya, cinza Centaurus, preto Andromeda e azul Antares são as cores disponíveis do Omoda 5.

Preço



Omoda 5 - R$ 209.990