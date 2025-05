GAC chega ao Brasil, lança cinco carros e terá produção local de veículos

Uma das maiores montadoras de automóveis da China , a GAC chega com uma linha de veículos que prometem desempenho, conforto e segurança alinhados às tendências globais de eletrificação. É a única empresa no mundo que produz carros para a Honda e para a Toyota ao mesmo tempo.

Com um centro de distribuição de peças em Cajamar (SP) , a estratégia da GAC inclui carros por assinatura, recompra garantida dos carros da GAC por até 90% da tabela Fipe , blindagem por parceiros e programa de venda de seminovos certificados de todas as marcas.

Proposta diversificada

A nova marca chinesa começa com 83 pontos de vendas de 33 concessionárias e 50 pontos de venda em shoppings. Até o final do ano serão 120 pontos de nomeados. A GAC pretende vender oito mil veículos até dezembro de 2025 e 29 mil em 2026.

Carros da GAC

Hyptec HT

O utilitário esportivo elétrico premium de cinco lugares é o carro mais sofisticado da marca no Brasil . Visual ousado, avançada tecnologia e alto desempenho, na versão Ultra , as portas traseiras são estilo asa de gaivota.

Sofisticado interior premium revestido em couro napa, conta com quadro digital de instrumentos de 8,8”, multimidia com tema de tela de 14,6”, câmera 360º, bancos com ajuste elétrico, massagem e ventilação, teto solar panorâmico e sistema de som com 22 alto-falantes.