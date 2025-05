Com Fastback híbrido Fiat avança na eletromobilidade. GILBERTO LEAL

O Fastback Impetus híbrido leve avança na eficiência energética e reduz o consumo de combustível. Na partida e em baixas velocidades o sistema elétrico auxilia o conjunto propulsor flex do utilitário esportivo cupê. Rodamos 600 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com o Fiat Fastback Impetus Turbo 200 Hybrid Flex AT que tem preço sugerido de R$ 165.990.

Visual esportivo, sofisticado interior e recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança e a melhor eficiência energética com menor consumo de combustível diferenciam a configuração hibrido leve do utilitário esportivo.



O Fastback híbrido utiliza a plataforma Fiat Hybrid com a tecnologia Byo-Hybrid desenvolvida pela Stellantis. O utilitário esportivo mantém as principais características do modelo flex como dimensões, design e interior.

Design e propulsão

O visual destaca o conjunto óptico com faróis, luzes diurnas (DRL) e sinalizadores em LED, rodas de liga leve de 18 polegadas com pneus 215/45 R18 Continental Premium Contact e lanternas traseiras em LED.



O Fastback compartilha o conjunto propulsor com o Pulse híbrido. O motor T200 Flex de 125 cv (gasolina) até 130 cv (etanol) de potência e força (torque) de 20,4 kgfm atua com a transmissão automática contínuo variável (CVT) que simula sete velocidades.

Propulsão híbrida

Fastback compartilha o sistema híbrido com o Pulse.

No sistema híbrido leve da Fiat, o motor elétrico multifuncional substitui o alternador e motor de partida e auxilia o motor flex na partida e baixas velocidades.

O sistema gera força (torque) adicional para o motor térmico do veículo e energia elétrica para carregar as baterias de chumbo-ácido de 68Ah e de íon de lítio de 11Ah (instalada sob o do banco do condutor), ambas de 12V, que alimentam o motor elétrico. A potência adicional é de até 4 cv e a força de 1 kgfm, o que melhora a performance e reduz o consumo de combustível e de emissões.



O módulo de comutação conecta, separa e controla as duas baterias para garantir a operação eficiente e a carga adequada.

Modos do sistema de operação

Instrumentos digitais e operação do sistema híbrido.

e-Start&Stop: desliga o motor a combustão quando o veículo para, o que economiza combustível. Nas desacelerações, o motor a combustão permanece em funcionamento seminjetar combustível, priorizando a regeneração de energia. e-Assist: Nas acelerações e retomadas, as baterias de lítio e chumbo fornecem energia para o motor elétrico que gera força adicional para o motor de combustão e reduz o consumo de combustível do veículo. Alternador inteligente: Controla a carga das baterias. No modo alternador, carrega as baterias. No modo neutro permite que as baterias mantenham as cargas elétricas do veículo. e-Regen: a energia regenerada durante as desacelerações é armazenada nas duas baterias. O sistema regenera até 25% da energia que seria desperdiçada em um motopropulsor convencional.

Interior e tecnologia

Interior escurecido, volante multifuncional e multimídia.

Acesso por aproximação e partida por botão, o volante multifuncional tem ajuste de altura e profundidade. O quadro digital de instrumentos de sete polegadas mostra também a operação do sistema híbrido e permite acompanhar o consumo, nível e regeneração de energia.

O multimídia tem tela de 10,1 polegadas sensível ao toque e comando por voz interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. A tela mostra também imagem da câmera de ré, o Wi-Fi é nativo e a recarga do celular é por indução. Os bancos são revestidos em couro, o ar-condicionado automático digital conta com saídas para o banco traseiro. O freio de estacionamento é eletrônico.



O Fastback Impetus conta com airbags frontais e laterais, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal, assistente de permanência em faixa, de partida em rampa e de farol alto e monitoramento de pressão dos pneus, entre outros.

Rápido nas ruas e estradas

Bom comportamento do conjunto propulsor na estrada.

O comportamento do Impetus híbrido nas ruas e estradas remete ao das versões flex que já rodamos mas com características próprias ao acompanhar os fluxos urbano e rodoviário.

Na cidade, o trânsito congestionado permitiu sentir melhor o funcionamento do sistema híbrido e acompanhar a carga e a recarga da bateria no quadro digital de instrumentos.



O motor elétrico auxiliou nas partidas, retomadas de velocidade e aclives sem a necessidade de pisar mais forte no acelerador. No conjunto, a dirigibilidade melhorou e o bom isolamento acústico reduziu o nível de ruido interno.



Nas rodovias em velocidades mais baixas também deu para acompanhar o sistema híbrido que, em velocidades mais elevadas teve a atuação do sistema foi reduzida. Mesmo assim colaborou para a redução do consumo de gasolina.

O bom conjunto propulsor garantiu a potência e a força para ultrapassagens rápidas e seguras. Acompanhamos pelo grafismo do quadro de instrumentos a recarga da bateria que permaneceu a maioria do tempo cheia.

Informações do sistema híbrido com carga e recarga da bateria.

A direção elétrica - firme e precisa - auxiliou a condução. A câmera de ré e os sensores facilitaram as manobras de estacionamento ao cobrirem a visibilidade reduzida do vidro traseiro.

A suspensão bem calibrada absorveu as irregularidades do pavimento como buracos, lombadas e quebra-molas. Apesar das dimensões do Fastback, nos trechos sinuosos, o balanço da carroceria foi reduzido e os recursos eletrônicos de apoio à condução auxiliaram sempre que preciso.

Botão vermelho aciona o modo Sport e ajustes do desempenho.

O modo Sport (botão vermelho no volante) mudou a personalidade do Impetus. Os ajustes do acelerador, das trocas de marcha e do torque garantiram a condução mais forte com acelerações e retomadas de velocidade mais rápidas. A direção também ficou mais firme.

Pelos dados da Fiat, o Fastback teve uma redução no consumo de combustível em 11,5% na gasolina e 9,8% no etanol.

Pelo Inmetro, o consumo é de 12,6 km/l na cidade e 13,9 km/l na estrada com gasolina e 8,9 km/l na cidade e 9,8 km/l com etanol.

Na nossa avaliação, sempre com gasolina, as médias variaram de 9,8 km/l a 13,9 km/l conforme o fluxo de trânsito. Nas rodovias, em velocidade constante, foram de 14,1 km/l a 17,8 km/l, a 80 km/h, e de 11,9 km/l a 15,7 km/l a 110 km/h.

Conclusão

O sistema híbrido qualifica o utilitário esportivo cupê Fiat.

O sistema híbrido leve de 12 V permitiu a Fiat avançar na eletromobilidade com melhor eficiência energética e menor consumo de combustível sem comprometer o preço. Simples, eficiente e de custo reduzido, equipará novos modelos da Fiat e das marcas da Stellantis.